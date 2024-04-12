"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью - 12.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240412/1054472105.html
"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью
"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью - 12.04.2024 Украина.ру
"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью
Попытки эстонского руководства бороться с Русской Церковью и культурой подобны "ментальному наркотику". Об этом написал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале
2024-04-12T13:02
2024-04-12T13:02
новости
эстония
россия
владимир легойда
рпц
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044045505_0:86:3242:1909_1920x0_80_0_0_8ff10375ebbb67b3e8275ec82c597151.jpg
Заявление главы МВД Эстонии о возможности признания Московского Патриархата террористической организацией, возвращает Эстонию в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм, считает Легойда.Московский Патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская Православная Церковь. ЭПЦ имеет духовную связь с верующими в России и является законопослушной организацией."Данное заявление – это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения. Борьба с Русской Церковью и русской культурой – стало каким-то подобием ментального наркотика, который пытаются скормить эстонскому избирателю, чтобы он забыл о реальных проблемах", - написал Легойда. Он напомнил о предназначении церкви и веры. Они призваны строить мосты между обществами и народами в самые сложные времена. Эти мосты уничтожаются политиками, в этом не вины людей Церкви, резюмировал он. Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Он предлагает это сделать, чтобы деятельность можно было запретить в Эстонии.
https://ukraina.ru/20240412/1054468461.html
эстония
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044045505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4063d09d037069618cdd96e92405ebf0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эстония, россия, владимир легойда, рпц, мвд
Новости, Эстония, Россия, Владимир Легойда, РПЦ, МВД

"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью

13:02 12.04.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Попытки эстонского руководства бороться с Русской Церковью и культурой подобны "ментальному наркотику". Об этом написал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале
Заявление главы МВД Эстонии о возможности признания Московского Патриархата террористической организацией, возвращает Эстонию в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм, считает Легойда.
Московский Патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская Православная Церковь. ЭПЦ имеет духовную связь с верующими в России и является законопослушной организацией.
"Данное заявление – это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения. Борьба с Русской Церковью и русской культурой – стало каким-то подобием ментального наркотика, который пытаются скормить эстонскому избирателю, чтобы он забыл о реальных проблемах", - написал Легойда.
Он напомнил о предназначении церкви и веры. Они призваны строить мосты между обществами и народами в самые сложные времена. Эти мосты уничтожаются политиками, в этом не вины людей Церкви, резюмировал он.
Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Он предлагает это сделать, чтобы деятельность можно было запретить в Эстонии.
Патриарх Кирилл совершил литургию в день своей интронизации - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
10:39
В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организациейГлава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Об этом сообщила эстонская газета Postimees
 
НовостиЭстонияРоссияВладимир ЛегойдаРПЦМВД
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01Бельгия передаст Украине F-16 не раньше 2025 года, но не факт
13:56Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут
13:29Максим Бардин: Пока Румыния отрабатывает долги перед НАТО, Одесса становится линией фронта
13:26Гиперболоид президента Зеленского: Украина может заполучить лазерное оружие
13:07"Продержаться месяц": Шмыгаль объявил в ВСУ лотерею ценой в жизнь
13:02"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью
13:00Перелом на фронте, пропажа "Техаса", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 апреля
12:48Петер Пеллегрини, биография
12:39"Душевное нездоровье налицо" - Захарова о предложении главы МВД Эстонии по РПЦ
12:29Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!"
12:18В США придумали, как выделить деньги Украине с помощью российских активов
12:07Останется ли Украина без света и тепла? Анализ экспертов
11:48"Катастрофа ещё больше, чем Вьетнам": Джонсон испугался, что Россия заберет Киев
11:40Где миллиарды на укрепление электростанций. Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму
11:19В Донецке пропал доброволец из США
11:12"Мирные" планы на пороге победы России
10:39В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организацией
10:19Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп
09:49На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского"
09:45"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной
Лента новостейМолния