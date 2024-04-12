https://ukraina.ru/20240412/1054472105.html

"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью

"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью - 12.04.2024 Украина.ру

"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской Церковью

Попытки эстонского руководства бороться с Русской Церковью и культурой подобны "ментальному наркотику". Об этом написал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале

2024-04-12T13:02

2024-04-12T13:02

2024-04-12T13:02

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Заявление главы МВД Эстонии о возможности признания Московского Патриархата террористической организацией, возвращает Эстонию в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм, считает Легойда.Московский Патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская Православная Церковь. ЭПЦ имеет духовную связь с верующими в России и является законопослушной организацией."Данное заявление – это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения. Борьба с Русской Церковью и русской культурой – стало каким-то подобием ментального наркотика, который пытаются скормить эстонскому избирателю, чтобы он забыл о реальных проблемах", - написал Легойда. Он напомнил о предназначении церкви и веры. Они призваны строить мосты между обществами и народами в самые сложные времена. Эти мосты уничтожаются политиками, в этом не вины людей Церкви, резюмировал он. Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Он предлагает это сделать, чтобы деятельность можно было запретить в Эстонии.

https://ukraina.ru/20240412/1054468461.html

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новости, эстония, россия, владимир легойда, рпц, мвд