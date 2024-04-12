В США придумали, как выделить деньги Украине с помощью российских активов - 12.04.2024 Украина.ру
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В США придумали, как выделить деньги Украине с помощью российских активов
В США придумали, как выделить деньги Украине с помощью российских активов - 12.04.2024 Украина.ру
В США придумали, как выделить деньги Украине с помощью российских активов
Соединённые Штаты хотят выделить деньги Украине под залог прибыли от замороженных российских активов. Об этом написала британская газета Financial Times
2024-04-12T12:18
2024-04-12T12:18
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"Вашингтон поддержал идею полной конфискации резервов и передачи их Украине. Европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки", - говорится в статье.Отмечается, что европейцы готовы отдать только прибыль от замороженных российских активов.США изучают все возможные пути, которые позволят максимизировать ценность российских активов для Украины, заявлял ранее бывший замсоветника президента США по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх.По словам Сингха, предложение США состоит в том, чтобы выделить Киеву "приведенную стоимость будущего потока процентов по замороженным активам либо через облигации, либо через кредит".Он убежден, что выгоднее выделять Киеву не ежегодную прибыль от активов, а выделить в качестве займа доходы сразу за 10 или 30 лет.Предложение США будет рассмотрено министрами финансов «Группы семи» (G7) на следующей неделе в Вашингтоне, а также на саммите лидеров G7 в июне.Многие на Западе выступают против этого, усмотрев серьёзные риски.Издание The New York Times пояснило это тем, что другие страны увидят в конфискации российских активов грабеж, а это ослабит статус доллара как мировой резервной валюты.
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новости, сша, украина, financial times, киев, россия, активы, замороженные активы, госзаймы
Новости, США, Украина, Financial Times, Киев, Россия, активы, замороженные активы, госзаймы

В США придумали, как выделить деньги Украине с помощью российских активов

12:18 12.04.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Соединённые Штаты хотят выделить деньги Украине под залог прибыли от замороженных российских активов. Об этом написала британская газета Financial Times
"Вашингтон поддержал идею полной конфискации резервов и передачи их Украине. Европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки", - говорится в статье.
Отмечается, что европейцы готовы отдать только прибыль от замороженных российских активов.
США изучают все возможные пути, которые позволят максимизировать ценность российских активов для Украины, заявлял ранее бывший замсоветника президента США по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх.
По словам Сингха, предложение США состоит в том, чтобы выделить Киеву "приведенную стоимость будущего потока процентов по замороженным активам либо через облигации, либо через кредит".
Он убежден, что выгоднее выделять Киеву не ежегодную прибыль от активов, а выделить в качестве займа доходы сразу за 10 или 30 лет.
Предложение США будет рассмотрено министрами финансов «Группы семи» (G7) на следующей неделе в Вашингтоне, а также на саммите лидеров G7 в июне.
Многие на Западе выступают против этого, усмотрев серьёзные риски.
Издание The New York Times пояснило это тем, что другие страны увидят в конфискации российских активов грабеж, а это ослабит статус доллара как мировой резервной валюты.
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