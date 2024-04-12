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В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организацией
В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организацией - 12.04.2024 Украина.ру
В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организацией
Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Об этом сообщила эстонская газета Postimees
2024-04-12T10:39
2024-04-12T10:39
2024-04-12T10:39
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Глава эстонского МВД заявил, что предлагает признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы эту деятельность можно было запретить в Эстонии.По его словам, «с учётом имеющегося контекста» у неё не остаётся другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу - парламенту страны - объявить Московский патриархат террористическим.Ляэнеметс добавил, что это не коснётся прихожан, а также не приведёт к закрытию храмов, однако «связи с Москвой будут разорваны».В начале февраля глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) был вынужден покинуть страну, так как власти решили не продлевать ему ВНЖ.В департаменте полиции и погранохраны при МВД Эстонии объявили о решении не продлевать вид на жительство митрополита Евгения. Его назвали угрозой безопасности Эстонии.Руководству МВД Эстонии не понравилось, что митрополит не осудил действия России на Украине. Сам митрополит назвал решение властей "политически мотивированным“.
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Новости, Эстония, Москва, Россия, МВД, патриарх, РПЦ
В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организацией
Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Об этом сообщила эстонская газета Postimees
Глава эстонского МВД заявил, что предлагает признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы эту деятельность можно было запретить в Эстонии.
По его словам, «с учётом имеющегося контекста» у неё не остаётся другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу - парламенту страны - объявить Московский патриархат террористическим.
Ляэнеметс добавил, что это не коснётся прихожан, а также не приведёт к закрытию храмов, однако «связи с Москвой будут разорваны».
В начале февраля глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) был вынужден покинуть страну, так как власти решили не продлевать ему ВНЖ.
В департаменте полиции и погранохраны при МВД Эстонии объявили о решении не продлевать вид на жительство митрополита Евгения. Его назвали угрозой безопасности Эстонии.
Руководству МВД Эстонии не понравилось, что митрополит не осудил действия России на Украине. Сам митрополит назвал решение властей "политически мотивированным“.