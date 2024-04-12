"Возможен коллапс украинских войск": Блумберг об уязвимом положении ВСУ - 12.04.2024 Украина.ру
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"Возможен коллапс украинских войск": Блумберг об уязвимом положении ВСУ
"Возможен коллапс украинских войск": Блумберг об уязвимом положении ВСУ - 12.04.2024 Украина.ру
"Возможен коллапс украинских войск": Блумберг об уязвимом положении ВСУ
Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта, возможен коллапс украинских войск. Об этом сообщило агентство Блумберг
2024-04-12T07:16
2024-04-12T07:36
новости
украина
уязвимость
фронт
конфликт
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Западный чиновник, знакомый с ситуацией, указал, что моральный дух Украины низок и что нельзя исключать возможность коллапса в ее войсках.Как заявил агентству по меньшей мере один чиновник, существует риск крушения украинской обороны. Агентство указывает, что следующие несколько месяцев станут тяжелейшим испытанием для Украины на фоне усталости общественности из-за конфликта.
https://ukraina.ru/20240412/1054452185.html
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Новости, Украина, уязвимость, фронт, конфликт

"Возможен коллапс украинских войск": Блумберг об уязвимом положении ВСУ

07:16 12.04.2024 (обновлено: 07:36 12.04.2024)
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта, возможен коллапс украинских войск. Об этом сообщило агентство Блумберг
Западный чиновник, знакомый с ситуацией, указал, что моральный дух Украины низок и что нельзя исключать возможность коллапса в ее войсках.
"Острая нехватка боеприпасов и живой силы на фронте протяженностью 1,2 тысячи километров и пробелы в системе ПВО показывают, что Украина переживает момент наибольшей уязвимости за более чем два года войны", - говорится в материале.
Как заявил агентству по меньшей мере один чиновник, существует риск крушения украинской обороны.
Агентство указывает, что следующие несколько месяцев станут тяжелейшим испытанием для Украины на фоне усталости общественности из-за конфликта.
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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