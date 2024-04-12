"Возможен коллапс украинских войск": Блумберг об уязвимом положении ВСУ

"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию Украины В ноябре 2023 года Зеленский переговорил со всеми фракциями в Раде, после чего был подписан специальный меморандум. Суть документа в том, что поскольку с 24 февраля на Украине действует военное положение, то проводить выборы можно только после окончания боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев