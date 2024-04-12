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"Семёрка" и спутник

"Семёрка" и спутник - 12.04.2024 Украина.ру

"Семёрка" и спутник

Мы с детства знаем, что День космонавтики – 12 апреля. Помним Байконур, гагаринское "поехали"… Но среднестатистический наш современник с трудом вспомнит, что космическая эра началась не в 1961 году, а четырьмя годами раньше и почти наверняка не вспомнит дату 4 октября 1957 года

2024-04-12T07:58

2024-04-12T07:58

2024-04-12T07:58

история

история

история ссср

сергей королев

космос

спутник

ракета

1950-е

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17 сентября 1957 года в Колонном зале Дома Союзов прошло собрание, посвященном 100-летию со дня рождения К.Э. Циолковского. Выступавший на собрании профессор К. Сергеев сообщил, что в ближайшее время в СССР будет запущен искусственный спутник Земли.Присутствующие отнеслись к информации с подобающим воодушевлением, но – и только. То, что в ближайшее время в СССР будут запускаться космические корабли и так все знали. В стране вовсю издавались научно-популярные книжки, посвящённые космическим полётам. О фантастике уже и не говорим – Александр Беляев написал "Звезду КЭЦ" ещё в 1936 году.Но "профессор Сергеев" не прогнозировал. Он знал. "Сергеев" – псевдоним академика С.П. Королёва, чья фамилия была государственной тайной до 1966 года.Началась эта история 4 декабря 1950 года, когда Постановлением Совета Министров СССР была задана разработка ракеты с дальностью полёта 5-10 тыс. км с массой боевой части 1-10 т. Разумеется, имелось в виду чисто военное использование системы – от Петропавловска-Камчатского до Сиэтла несколько больше 5 тыс. км. по воздуху, от Владивостока до главной американской военно-морской базы на Гавайях – более 7 тыс. км. Дальность имевшейся ракеты Р-5М, разработанной тоже в КБ Королёва, составляла 1200 км.К работе было привлечено полтора десятка организаций – от ракетно-двигательного конструкторского бюро во главе с Валентином Глушко, до академического института математики, возглавляемого президентом АН СССР Мстиславом Келдышем. Главной организацией было созданное в апреле 1950 года Особое конструкторское бюро №1 (пока ещё – в составе НИИ №88 Министерства вооружения СССР) Сергея Королёва.Всё приходилось делать впервые, но именно в тех исследованиях были приняты важные решения о применении в качестве топлива керосина и жидкого кислорода (при всех недостатках такое сочетание наиболее выгодно энергетически), а также использования пакетно-ступенчатой схема ракеты, предложенной Михаилом Тихонравовым, соратником Королёва ещё по Группе изучения реактивного движения.Отдельной проблемой была пусковое устройство. Было найдено оригинальное решение – ракета не устанавливалась на стартовом столе, а подвешивалась на поддерживающих силовой пояс мачтах, которые откидывались на противовесах после выхода двигателей на стартовый режим. Это позволило облегчить конструкцию ракеты – стартовая масса и так была 270 тонн.20 мая 1954 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании баллистической ракеты межконтинентальной дальности.12 января 1955 года возле железнодорожной станции Тюра-Там был основан ракетный полигон, известный сейчас как космодром Байконур. Его созданию предшествовала дискуссия – по законам небесной механики запускать ракеты лучше всего около экватора – там самая низкая первая космическая скорость; по законам СССР всё должно было быть засекречено; по правилам ТБ местность должна быть пустынной во всех смыслах. Несколько поколений ракетчиков проклинали Королёва, который загнал их в глухую степь. Они считали, что Капустин Яр ничем не хуже, но ближе к обжитым местам…1 марта 1956 года было принято Постановление Президиума ЦК КПСС "О дальней ракете Р-7", в соответствии с которым запуск должен был состояться в 1957 году.Испытания шли, однако, тяжело. Три ракеты было потеряно – как вследствие неэффективности системы управления, так и в результате колебаний конструкции при опорожнении части топливных баков.Первое успешное испытание прошло 21 августа – фрагменты макета головной части ракеты (он разрушился при вхождении в атмосферу) достигли полигона "Кура" на Камчатке в 6100 километрах от места старта. Полностью удачное испытание было проведено только в марте 1958 года.Кстати, по Куре стреляют до сих пор – там упало уже несколько тысяч макетов головных частей межконтинентальных ракет. Последний раз на полигон залетел "Сармат".Далее развитие системы Р-7 пошло по двум разным направлениям.Первое – военное. На ракету была установлена термоядерная боеголовка эквивалентная по мощности миллиону тонн тротила. Испытания термоядерной бомбы РДС-6с ("реактивный двигатель специальный" – чтобы враги не догадались) прошли ещё в августе 1953 года. Её масса составляла три тонны, что определило техзадание на 5,5 тонн полезной нагрузки. На практике, впрочем, устанавливалась более мощная и технологичная РДС-37.15 декабря 1959 года заступила на боевое дежурство первая боевая стартовая станция для запуска межконтинентальных баллистических ракет в Плесецке. Через два дня постановлением Совмина СССР были созданы Ракетные войска стратегического назначения. 20 января 1960 года МБР Р-7 была принята на вооружение, получив в Главном ракетно-артиллерийском управлении Советской армии индекс 8К71.Откровенно говоря, именно как оружие "семёрка" была так себе. Главной проблемой было топливо. Приведение ракеты в боевое положение занимало от двух недель (если сильно поторопиться - 5-10 суток), причем предстартовая подготовка - двое суток. В заряженном состоянии она могла находиться не более 30 суток (на практике - только несколько дней), запуск – только с открытой площадки, которую легко могла обнаружить вражеская разведка и которая была уязвима от воздушных ударов. Само количество площадок было ограниченным, так что одновременно на дежурстве в лучшие времена было не более шести ракет. Во время Карибского кризиса 1962 года в состоянии боеготовности находились четыре ракеты, нацеленные на Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Лос-Анжелес.Тем не менее, усовершенствованный вариант "семёрки" Р-7А (индекс ГРАУ — 8К74) с дальностью 9,5 тыс. км. находился на вооружении до 1968 года.Второе же назначение, космическое, оказалось более продуктивным.Запуск искусственного спутника формально был приурочен к Международному геофизическому году. Исходя из того, что в рамках МГГ США могут запустить свой собственный спутник, Королёв ещё в январе предложил заранее подготовить две ракеты под спутник, причём запуски эти, фактически, стали элементом испытания МБР.Изначально предполагалось запустить довольно спутник "Объект Д" массой около тонны (он потом был третьим), но Академия наук запаздывала с разработкой приборов и ставка была сделана на простейший аппарат (он так и назывался ПС – "простейший спутник") шаровидной формы с минимумом приборов. Проектировал "Спутник-1" конструктор Николай Кутыркин. Траекторию вывода спутника на орбиту рассчитал будущий космонавт Георгий Гречко (на последнем этапе в расчётах использовалась БСЭМ-1).Диаметр спутника 58 см., вес – 83,6 кг., почти всё оборудование обслуживало два ламповых радиопередатчика сравнительно большой мощности (по 7 Вт) рассчитанных на приём сигнала радиолюбителями. Научная функция спутника исчерпывалась определением его траектории, проницаемости для радиоволн ионосферы Земли, определения плотности верхних слоёв атмосферы и, главное, теплообмена через корпус спутника в космосе. За счёт небольшого веса спутника ракета была облегчена на 7 тонн.Первая же попытка запуска спутника оказалась успешной. Причём по данным телеметрии центральный двигатель второй степени прекратил работу на секунду раньше, чем требовалось по программе, но первая космическая скорость всё же была достигнута.Уже в 1:46 5 октября спутник пролетел над Москвой. Орбитальный полёт продолжался до 4 января 1958 года. Информационно-психологическое воздействие этого успеха было потрясающим. Достаточно напомнить, что слово "sputnik" стало интернациональным. Удивительно, но значение происшедшего в СССР осознали не сразу – 5 октября сообщения о запуске спутника советские газеты дали в "подвале" и только на следующий день, реагируя на невероятно эмоциональную реакцию всего мира, появились аршинные заголовки.Реакцию можно понять если учесть, что спутник можно было наблюдать не через СМИ, а визуально (вторая ступень ракеты была видна даже невооружённым глазом) и через радиоприёмник, причём система ПВО США его просто не заметила.Естественно спутник установил ряд мировых рекордов, например – скорости – 28 565 км/ч. При этом он удивительным образом не стал самым высотным аппаратом – его орбита в апогее была 947 км, а во время испытаний Р-7 достигалась высота в 1300 км.Затем последовал запуск второго спутника, а в 1961 году вариация той же Р-7 вывела на орбиту космический корабль "Восток-1" (эта модификация ракеты была уже трёхступенчатой).Интересный момент – первоначально запуск спутника был назначен на 6 ноября, чтобы успеть к 40-й годовщине революции, но перенесли на более ранний срок, поскольку существовал риск отстать от американцев, запланировавших на эту дату научную конференцию на тему искусственных спутников. На самом деле попытка была предпринята только в декабре и закончилась провалом – уже тогда в дело вмешался Вернер фон Браун, запустивший Explorer-I 31 января 1958 года.***Кстати о "семёрке"… Заходим на телеграм-канал корпорации "Роскосмос", листаем и быстренько обнаруживаем знакомые очертания. На настоящий момент носители семейства Р-7 – "Восток", "Восход", "Молния", "Союз", "Союз-2", совершили порядка 2000 запусков, из которых более 97% стали успешными. Идеальная конструкция, выдержавшая 66 лет эксплуатации.

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история, история ссср, сергей королев, космос, спутник, ракета, 1950-е