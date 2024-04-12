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"Украинский Роден" Иван Кавалеридзе

"Украинский Роден" Иван Кавалеридзе - 12.04.2024 Украина.ру

"Украинский Роден" Иван Кавалеридзе

14 (по другим данным 13) апреля 1887 года на хуторе Ладанский Перекоповской волости Роменского уезда Полтавской губернии (сейчас – село Новопетровка Ромёнского район Сумской области) родился Иван Петрович Кавалеридзе, прозванный «украинским Роденом».

2024-04-12T16:01

2024-04-12T16:01

2024-04-12T16:01

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Кавалеридзе известен в основном как скульптор, но на самом деле это человек многообразных талантов. Он был и художником, и кинорежиссёром, и сценаристом, и театральным драматургом, и даже работал в Академии архитектуры.БиографияБиографию Кавалеридзе, как и любой творческой личности, писать сложно. Его подлинной биографией являются его творения.Иван Петрович учился прежде всего именно скульптуре. Сначала в Киевском художественном училище, потом — в Императорской академии художеств, в мастерской скульптора Наума Аронсона в Париже. Был большим поклонником Огюста Родена.В 1911-15 годах работал скульптором и художником-оформителем российской кинофирмы "Тимман и Рейнгард".Удивительным образом Кавалеридзе удавалось вписываться во все существовавшие на Украине системы власти. В 1911 году он ставит для царского правительства памятник княгине Ольге. В 1918 году для властей УНР он ставит первый в мире полноразмерный памятник Тарасу Шевченко. В 1927-м для Советской власти — исполинский монумент Артёму (Сергееву).В 1930-х годах он был известным кинорежиссёром. В 1928-33 годах работал на Одесской кинофабрике, а в 1934-41 годах — на Киевской киностудии "Украинфильм". Среди снятых им десяти полнометражных фильмов — первые украинские кинооперы "Наталка-Полтавка" и "Запорожец за Дунаем". А вот его фильмы "Колиивщина" и "Прометей" были запрещены к показу. Впрочем, в те времена это ещё не был приговор — вкусы менялись быстро, а к художникам сталинское руководство относилось твёрдо, но либерально (тут судьба Кавалеридзе во многом сходна с судьбой, например, Булгакова).Войну Кавалеридзе встретил в Карпатах, на съемках фильма о народном мстителе Олексе Довбуше. Сумел вернуть свою группу в Киев, но остался при оккупационной власти. Более того, занял при немцах пост руководителя городского отдела культуры и искусств и пытался возродить работу на Киевской киностудии. Улас Самчук (он прибился к группе во время эвакуации и соблазнил актрису Татьяну Прахову) подарил ему второй том трилогии "Волынь", но, к счастью, не смог её экранизировать. В этом случае ему пришлось бы эмигрировать, как его младшему брату Владимиру.Несмотря на явный коллаборационизм, Кавалеридзе остался в Киеве и после освобождения. Репрессирован не был, занимался научной и преподавательской работой. Продолжал снимать фильмы — в 1958 году он снял "Григория Сковороду", а в 1961-м — "Гулящую" по повести Панаса Мирного. Кстати, главную роль в этом фильме исполнила блистательная харьковчанка Людмила Гурченко.Уже в конце жизни, в 1977 году, ему было поручено поставить на Контрактовой площади в Киеве памятник Григорию Сковороде.Умер Кавалеридзе в 1978 году. В Киеве существуют мемориальная доска и дом-музей с выставкой скульптур под открытым небом.И всё же вернёмся к подлинной биографии художника.Памятник княгине ОльгеПервоначально памятник должен был быть частью аллеи "Исторический путь", задуманной Киевским отделом Русского военно-исторического общества. Аллея связывала бы Михайловский Златоверхий монастырь и Святую Софию. С реализацией проекта не ладилось, поскольку было не очень понятно, кто именно достоин быть на этой аллее.Впрочем, относительно святых Ольги, Андрея Первозванного, Кирилла и Мефодия противоречий не было. 10 тыс. рублей на аллею выделил император Николай II из личных средств. Также большие пожертвования сделал Александр Терещенко.Концепцию памятника разработали учёные Владимир Завитневич, Митрофан Довнар-Запольский и Григорий Павлуцкий. Был проведён конкурс, на котором победил проект скульптора Федора Балавенского. Заложили памятник в 1909 году (деньги появились только в 1910-м). Но когда император возжелал открыть памятник, оказалось, что не только ничего не готово, но и деньги где-то затерялись…По счастью, под рукой у городских властей оказался Иван Кавалеридзе, который быстро соорудил бетонный памятник (первоначально он должен был быть бронзовым). В это время бетонные конструкции были модными. Расчёт же был на то, что если киевлянам памятник понравится, то можно будет реализовать его в мраморе. Скульптор хотел сделать княгиню с мечом, а городские власти не хотели. Сделали её с крестом.Памятник был открыт 17 сентября 1911 года. Помимо Кавалеридзе в его создании принимали участие скульптор Пётр Сниткин (он делал статую апостола Андрея) и архитектор Валериан Рыков. Император участия в открытии не принимал — накануне, 14 сентября, было совершено покушение на Столыпина…На постаменте была надпись: "Сия первая вниде в Царство Небесное от Руси, сию бо хвалят рустие сынове яко начальницу. Дар Государя Императора городу Киеву. Лето от Р.Х. 1911". Нереализованной осталась идея установить горельефы с изображениями деяний Ольги.В 1919 году скульптуру княгини Ольги сбросили с постамента и разломали на части. Закопали их тут же. Боковые скульптуры были заколочены досками. Вместо Ольги поставили бюст Шевченко. В 1923 году скульптурная композиция была демонтирована.В мае 1994 года на День славянской письменности на месте разрушенной скульптуры были выставлены на публичное обозрение её уменьшенный макет и архивные фотографии.На месте были проведены раскопки, в ходе которых статую Ольги нашли и соединили, но голова потерялась. Скорее всего, она находится в чьей-то частной коллекции. Сама же скульптура оказалась в составе небольшой экспозиции около музея Кавалеридзе на Андреевском спуске.25 мая 1996 года памятник был возведен заново из каррарского мрамора. Авторы реставрации: скульпторы Виталий Сивко, Николай Билык и Виталий Шишов.Первый памятник Т.Г. ШевченкоПервый полноразмерный (совсем первым был бюст в Киеве) памятник Т.Г. Шевченко работы скульптора Ивана Кавалеридзе был установлен в городе Ромны Сумской области в 1918 году. Памятник был сделан из бетона в стиле конструктивизма. Высота — около трёх метров. На постаменте — слова из стихотворения Шевченко "Марку Вовчку. На пам'ять" (1859): "…І оживу, і думу вольную на волю, із домовини воззову".Установлен он был на месте, где в 1845 году стояла палатка Шевченко на Роменской ярмарке (она была настолько знаменита, что к городу провели одну из первых в Российской империи железных дорог).В сооружении памятника Кавалеридзе помогали печник (а со временем Заслуженный артист РСФСР и Народный — УССР) Степан Шкурат и исторический консультант Григорий Вашкевич, лично знавший поэта.В 1982 году памятник реконструировали, на основе бетонной скульптуры сделали новую — бронзовую. Работы выполняли скульпторы В. Клоков и Б. Довгань, архитектор Ф. Юрьев.Бетонная фигура при изготовлении формы раскололась, и её не очень удачно собрали. Сейчас бетонный оригинал находится на Андреевском спуске около музея И. Кавалеридзе.Памятник АртёмуПамятник лидеру Донецко-Криворожской республики Фёдору Сергееву (партийная кличка — Артём) был установлен в 1927 году. Скульптура в стиле кубизма создана Иваном Кавалеридзе.В середине 1920-х годов решено было присвоить имя Артема 1-му Вседонецкому Дому отдыха, располагавшемуся тогда на территории Сявятогорского монастыря, а в ознаменование этого поставить там памятник.Первоначально планировалось установить бюст Артёма, на который была рассчитана смета в 9 тыс. руб., из них на материалы для строительства выделялось 4 тыс. руб., а на авторский гонорар — 5 тыс. руб.Скульптор сразу внёс предложение о строительстве не бюста, а гигантского памятника на горе, которая станет естественным постаментом для монумента. Средств на столь грандиозное строительство не нашлось, но это не остановило художника.Летом 1927 года началось сооружение монумента. Сначала возводился макет памятника в натуральную величину. Для этого нашли место на территории Степного Дома отдыха, в 2-х километрах от места строительства.Куски формы для памятника изготовлялись так, чтобы четыре человека могли взять часть модели, положить в бричку и вывезти к месту возведения памятника. Затем формы монтировались одна на другую. Таким образом, монумент сооружали непосредственно на месте.Цемент для бетона привозили из Новороссийска. По замыслу автора памятника, бетон должен был иметь розовый оттенок и напоминать по фактуре природный камень — розовый гранит. Сейчас памятник белый и кажется высеченным прямо в меловой скале.Фигура высотой 22 метра возвышается на 125-метровой горе, используя её как постамент. По расчетам специалистов, вес памятника с фундаментом составляет около 800 тонн. На постаменте памятника выгравированы слова "Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо" вместе с датами жизни — 1883-1921 — и посвящением: "Пламенному вождю пролетариата 1-й ВДО".Во время Великой Отечественной войны жестокие бои оставили на памятнике выбоины от пуль и снарядов. Но памятник сохранился. После 1943 года за ним уже стояли обелиски на братских могилах советских воинов, а также памятник генерал-майору, командиру 79-й гвардейской стрелковой дивизии Николаю Филипповичу Батюку. В 1985 году на месте этих отдельных памятников был создан Мемориал Великой Отечественной войны.Памятник СкоровордеПамятник философу Григорию Саввичу Сковороде на Контрактовой (тогда — Красной) площади в Киеве — последняя большая работа Кавалеридзе-скульптора. Осуществлял он её совместно с архитектором Виктором Гнездиловым.Казалось бы, дико ставить памятник человеку, который писал о себе, что "мир ловил меня, но не поймал", но… Сковорода давно уже стал частью истории Украины вместе с этой своей фразой. Памятник Григорию Сковороде находится напротив Киево-Могилянской академии, где он учился и преподавал. Монумент представляет собой пятиметровую бронзовую фигуру философа в полный рост, размещенную на невысоком гранитном постаменте.Философ изображен в виде странника, преодолевшего длинный путь. Одежда его простая, правая рука придерживает дорожную сумку, на ногах его дорожная обувь.Согласно первоначальному проекту, Кавалеридзе хотел изобразить Сковороду босым, с крестиком на шее и Библией под мышкой. Однако партийное руководство такой вариант не одобрило. Пришлось в срочном порядке убирать нательный крестик, Библию переделывать в сумку, а на ноги философа надели постолы. Говорят, Иван Петрович очень ругался: и "разуть", и "обуть" скульптурные ноги очень сложно. Так или иначе, скульптор себе не изменил — памятник очень необычный.

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