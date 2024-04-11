Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко - 11.04.2024 Украина.ру
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Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко
Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко - 11.04.2024 Украина.ру
Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко
Мирная конференция по урегулированию ситуации на Украине, которая запланирована без участия РФ, приведет только к эскалации конфликта. Переговоры без российской стороны невозможны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным
2024-04-11T22:19
2024-04-11T22:19
новости
украина
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
сво
спецоперация
швейцария
"формула мира"
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Обсуждая предстоящий летний саммит по Украине, который должен состоятся в Швейцарии, лидер Республики подчеркнул, что участникам таких переговоров не удастся "наклонить" Россию. "Какой там может быть мирный там? Ну, может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что, а что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств и чего-то там нам продиктовать или наклонить", – добавил Лукашенко. В ответ Владимир Путин заявил, что Украина "в известной степени загнала себя в угол", отказавшись от переговоров в Стамбуле в 2022 году. Тогда Киев рассчитывал на то, что Россию удастся победить на поле боя, нанеся ей стратегическое поражение, но это невозможно. "Мы наоборот готовы работать конструктивно, но никакого навязывания нам какой-либо позиции, не основанной на реалиях, конечно невозможно", – подчеркнул глава российского государства. Лукашенко добавил, что Белоруссия поддерживает позицию России по мирному процессу по Украине. По словам главы Республики, сегодня есть все, чтобы договариваться.
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новости, украина, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, сво, спецоперация, швейцария, "формула мира"
Новости, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, СВО, Спецоперация, Швейцария, "формула мира"

Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко

22:19 11.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и Белоруссии
Встреча президентов России и Белоруссии
© POOL
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Читать в
Мирная конференция по урегулированию ситуации на Украине, которая запланирована без участия РФ, приведет только к эскалации конфликта. Переговоры без российской стороны невозможны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным
Обсуждая предстоящий летний саммит по Украине, который должен состоятся в Швейцарии, лидер Республики подчеркнул, что участникам таких переговоров не удастся "наклонить" Россию.
"Какой там может быть мирный там? Ну, может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что, а что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств и чего-то там нам продиктовать или наклонить", – добавил Лукашенко.
В ответ Владимир Путин заявил, что Украина "в известной степени загнала себя в угол", отказавшись от переговоров в Стамбуле в 2022 году. Тогда Киев рассчитывал на то, что Россию удастся победить на поле боя, нанеся ей стратегическое поражение, но это невозможно.

"Мы наоборот готовы работать конструктивно, но никакого навязывания нам какой-либо позиции, не основанной на реалиях, конечно невозможно", – подчеркнул глава российского государства.

Лукашенко добавил, что Белоруссия поддерживает позицию России по мирному процессу по Украине. По словам главы Республики, сегодня есть все, чтобы договариваться.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
14:40
Песков прокомментировал мирный саммит в ШвейцарииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля ответил журналистам, считает ли РФ саммит мира по Украине в Швейцарии бесперспективным и на каких условиях страна была бы согласна участвовать в мероприятии
 
НовостиУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияСВОСпецоперацияШвейцария"формула мира"
 
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Заголовок открываемого материала
23:03Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине
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22:19Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко
21:56Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать
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