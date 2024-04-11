https://ukraina.ru/20240411/1054462900.html

Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко

Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко - 11.04.2024 Украина.ру

Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко

Мирная конференция по урегулированию ситуации на Украине, которая запланирована без участия РФ, приведет только к эскалации конфликта. Переговоры без российской стороны невозможны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным

2024-04-11T22:19

2024-04-11T22:19

2024-04-11T22:19

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Обсуждая предстоящий летний саммит по Украине, который должен состоятся в Швейцарии, лидер Республики подчеркнул, что участникам таких переговоров не удастся "наклонить" Россию. "Какой там может быть мирный там? Ну, может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что, а что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств и чего-то там нам продиктовать или наклонить", – добавил Лукашенко. В ответ Владимир Путин заявил, что Украина "в известной степени загнала себя в угол", отказавшись от переговоров в Стамбуле в 2022 году. Тогда Киев рассчитывал на то, что Россию удастся победить на поле боя, нанеся ей стратегическое поражение, но это невозможно. "Мы наоборот готовы работать конструктивно, но никакого навязывания нам какой-либо позиции, не основанной на реалиях, конечно невозможно", – подчеркнул глава российского государства. Лукашенко добавил, что Белоруссия поддерживает позицию России по мирному процессу по Украине. По словам главы Республики, сегодня есть все, чтобы договариваться.

https://ukraina.ru/20240411/1054449393.html

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новости, украина, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, сво, спецоперация, швейцария, "формула мира"