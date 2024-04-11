Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – Лукашенко - 11.04.2024 Украина.ру
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Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – Лукашенко
Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – Лукашенко - 11.04.2024 Украина.ру
Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – Лукашенко
Беларуси пока не нужна санитарная зона на границе с Украиной, заявил журналистам по прибытии в Кремль президент Республики Александр Лукашенко, передаёт издание БЕЛТА
2024-04-11T20:01
2024-04-11T20:01
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Так, Лукашенко попросили высказаться по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что РФ может потребоваться санитарная зона на украинском направлении. Таким образом была бы обеспечена безопасность приграничных регионов. "Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (прим. ред. - в приграничье с Украиной) очень серьезно работаем", – ответил президент Беларуси. Лукашенко добавил, что создание санитарной зоны между Россией и Украиной – это "не простые вопросы", в решении которых примут участие западные страны. В четверг, 11 апреля, Александр Лукашенко прибыл в Кремль. В ходе его визита пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности запланирована встреча в формате "один на один". Лидеры двух государств обсудят развитие сотрудничества обеих стран.
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новости, александр лукашенко, беларусь, украина, россия, владимир путин, сво, спецоперация, всу
Новости, Александр Лукашенко, Беларусь, Украина, Россия, Владимир Путин, СВО, Спецоперация, ВСУ

Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – Лукашенко

20:01 11.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Беларуси пока не нужна санитарная зона на границе с Украиной, заявил журналистам по прибытии в Кремль президент Республики Александр Лукашенко, передаёт издание БЕЛТА
Так, Лукашенко попросили высказаться по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что РФ может потребоваться санитарная зона на украинском направлении. Таким образом была бы обеспечена безопасность приграничных регионов.

"Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (прим. ред. - в приграничье с Украиной) очень серьезно работаем", – ответил президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что создание санитарной зоны между Россией и Украиной – это "не простые вопросы", в решении которых примут участие западные страны.
"Там проблемы серьезные на Украине, они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию. А эскалация - это поставка оружия, боеприпасов. И сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных в Украину. Скорее всего, на границу к Беларуси. Ждем", – добавил президент.
В четверг, 11 апреля, Александр Лукашенко прибыл в Кремль. В ходе его визита пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности запланирована встреча в формате "один на один". Лидеры двух государств обсудят развитие сотрудничества обеих стран.
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Противник еще огрызается: эксперт объяснил, когда ВС РФ займутся санитарной зоной возле "старых" регионовДля создания санитарной зоны на границе у армии РФ накоплены резервы не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Пока ВС РФ продолжат с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
 
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