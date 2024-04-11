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Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – Лукашенко

Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – Лукашенко - 11.04.2024 Украина.ру

Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной – Лукашенко

Беларуси пока не нужна санитарная зона на границе с Украиной, заявил журналистам по прибытии в Кремль президент Республики Александр Лукашенко, передаёт издание БЕЛТА

2024-04-11T20:01

2024-04-11T20:01

2024-04-11T20:01

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Так, Лукашенко попросили высказаться по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что РФ может потребоваться санитарная зона на украинском направлении. Таким образом была бы обеспечена безопасность приграничных регионов. "Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (прим. ред. - в приграничье с Украиной) очень серьезно работаем", – ответил президент Беларуси. Лукашенко добавил, что создание санитарной зоны между Россией и Украиной – это "не простые вопросы", в решении которых примут участие западные страны. В четверг, 11 апреля, Александр Лукашенко прибыл в Кремль. В ходе его визита пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности запланирована встреча в формате "один на один". Лидеры двух государств обсудят развитие сотрудничества обеих стран.

https://ukraina.ru/20240408/1054356688.html

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новости, александр лукашенко, беларусь, украина, россия, владимир путин, сво, спецоперация, всу