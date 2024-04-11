Что Россия делает с ВСУ прямо сейчас: Линин о подлой обороне Харькова, котлах и осыпающемся потолке
Военный корреспондент Евгений Линин прокомментировал продвижение ВС РФ на фронте, использование различных систем вооружения российскими силами, противодействие FPV-дронам и укреплениям ВСУ, а также настроения бойцов в зоне СВО и их реакцию на новости о наёмниках на украинской стороне:
00:24 – Ситуация на Донецком направлении;
02:58 – Как работают ФАБы;
03:50 – Об артиллерии ВС РФ;
07:34 – Сверхтяжёлые бомбы и их массовое применение;
09:39 – О противодействии дронам и минным полям ВСУ;
13:27 – О настроениях бойцов на передовой;
14:19 – Нужна ли новая мобилизация?
15:37 – О западных наёмниках на Украине;
17:24 – О противостоянии технологий;
18:46 – Об ударах по Харьковской области и их эффективности.
*во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов"
00:24 – Ситуация на Донецком направлении;
02:58 – Как работают ФАБы;
03:50 – Об артиллерии ВС РФ;
07:34 – Сверхтяжёлые бомбы и их массовое применение;
09:39 – О противодействии дронам и минным полям ВСУ;
13:27 – О настроениях бойцов на передовой;
14:19 – Нужна ли новая мобилизация?
15:37 – О западных наёмниках на Украине;
17:24 – О противостоянии технологий;
18:46 – Об ударах по Харьковской области и их эффективности.
*во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов"