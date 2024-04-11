https://ukraina.ru/20240411/1054460035.html

Что Россия делает с ВСУ прямо сейчас: Линин о подлой обороне Харькова, котлах и осыпающемся потолке

Что Россия делает с ВСУ прямо сейчас: Линин о подлой обороне Харькова, котлах и осыпающемся потолке - 11.04.2024 Украина.ру

Что Россия делает с ВСУ прямо сейчас: Линин о подлой обороне Харькова, котлах и осыпающемся потолке

Военный корреспондент Евгений Линин прокомментировал продвижение ВС РФ на фронте, использование различных систем вооружения российскими силами, противодействие... Украина.ру, 11.04.2024

2024-04-11T19:25

2024-04-11T19:25

2024-04-11T19:25

видео

вооруженные силы украины

"азов"

донецкое направление

харьков

россия

сво

спецоперация

военкор

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Военный корреспондент Евгений Линин прокомментировал продвижение ВС РФ на фронте, использование различных систем вооружения российскими силами, противодействие FPV-дронам и укреплениям ВСУ, а также настроения бойцов в зоне СВО и их реакцию на новости о наёмниках на украинской стороне:00:24 – Ситуация на Донецком направлении;02:58 – Как работают ФАБы;03:50 – Об артиллерии ВС РФ;07:34 – Сверхтяжёлые бомбы и их массовое применение;09:39 – О противодействии дронам и минным полям ВСУ;13:27 – О настроениях бойцов на передовой;14:19 – Нужна ли новая мобилизация?15:37 – О западных наёмниках на Украине;17:24 – О противостоянии технологий;18:46 – Об ударах по Харьковской области и их эффективности. *во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов"

донецкое направление

харьков

россия

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видео, вооруженные силы украины, "азов", донецкое направление, харьков, россия, сво, спецоперация, военкор, видео