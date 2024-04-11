https://ukraina.ru/20240411/1054456305.html

Ответ на украинские атаки на НПЗ. Итоги 11 апреля на Украине

Ответ на украинские атаки на НПЗ. Итоги 11 апреля на Украине - 11.04.2024 Украина.ру

Ответ на украинские атаки на НПЗ. Итоги 11 апреля на Украине

Минобороны РФ сообщило об ответе на украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы России

2024-04-11T18:10

2024-04-11T18:10

2024-04-11T18:10

эксклюзив

хроники

мустафа найем

трипольская тэс

укрэнерго

ллойд остин

александр коц

россия

украина

нпз

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Об ответе говорилось в дневной сводке Минобороны РФ."В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены. В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ", - указывалось в сообщении.За несколько часов до этого стало известно об уничтожении Трипольской ТЭС. О полном уничтожении станции в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.По его словам, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.Гота подчеркнул, что ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации."Уничтожена самая мощная и охраняемая ТЭС под Киевом. После закрытия Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС стала основным поставщиком энергии в Киевской области. При этом власти отчитывались, что на объекте были возведены защитные конструкции, которые должны обеспечивать безопасность станции при ракетных атаках и налетах дронов. "Обеспечить работу тепловых электростанций в условиях продолжения российских атак собираются с помощью защитных сооружений. На Трипольской теплоэлектростанции выполнено уже 100% работ по их обустройству", — сообщали в "Центрэнерго". Как обычно, попилили. Ну а декоммунизация имперского наследия продолжается", — прокомментировал уничтожение Трипольской ТЭС российский военкор Александр Коц.При этом украинские СМИ отметили, что в августовском заявлении "Центрэнерго" речь шла о "физической защите критически важных элементов объектов ТЭС от падения обломков ракет, непрямых атак БПЛА и других повреждений". На этот же раз имела место прямая атака и прямое попадание.Помимо Трипольской ТЭС стало известно и о поражении других объектов."Россияне нанесли новый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях", - сообщила украинская НЭК "Укрэнерго".Уже ближе к вечеру стало известно о том, что также был нанесён удар по Сумской ТЭЦ."11 апреля после 16 часов (17 часов по Москве - Ред.) враг нанёс авиационный удар ФАБами по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ", – сообщили в Сумской областной военной администрации.Сумская ТЭЦ обеспечивала тепловой энергией 75% всех потребителей города. На месте продолжают работать представители оперативных служб, о пострадавших не сообщается.Примечательно, что ранее США неоднократно предостерегали Украину от ударов по российским НПЗ, ответом на которые и стал удар по ТЭС и ТЭЦ 11 апреля."Безусловно, эти атаки (на российские НПЗ — Ред.) могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия",— заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США 9 апреля.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" попытался описать последствия удара по той же Трипольской ТЭС."Что мы думаем по данной ситуации: пока будет теплая погода Киевщина слабо почувствует, что проблема существует. Хотя веерные отключения электричества точно будут. В случае необходимости региону будет предоставлена аварийная помощь и ресурсы для этого есть. Опять же, благодаря теплой погоде. Пока наиболее проблемными регионами остаются Харьковщина и Одесщина. А вот что будет зимой – это большой вопрос. Успеют ли энергетики подготовиться? Есть вероятность, что дефицит ресурса зимой будет и в Киевской области. Кроме того, следует учесть, что обстрелы инфраструктуры похоже будут продолжаться. И если после этого выпадут еще какие-то объекты генерации, то последствия уже будут и для Киевщины. То есть, следует ожидать постоянных отключений электроэнергии. Хотим напомнить, что "Центрэнерго" неоднократно отчитывалось, что Трипольская ТЭС на 100 процентов защищена от ударов. А оказалось, что защита была только от дронов, не от ракет – это защита первого уровня, но точно не третьего!" - указывалось в публикации канала.Верховная Рада Украины 11 апреля после известия об уничтожении Трипольской ТЭС вызвала на заседание вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.Ранее последний заявлял что фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары во время массированной ракетной и дроновой атаки 22 марта по энергосистеме Украины, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования.Однако позднее стало известно, что Кубракова и Найема в парламенте не будет — они находились в командировке. И Рада завершила работу на этой неделе."Россияне последовательно выбивают нам генерацию - ГЭС и ТЭЦ. На защиту станций было выделено более 50 млрд гривен. Это столько же, сколько по данным НБУ, украинцы собрали за два года донатов на оборону. Подбрасываю вопросы, которые следовало бы задать нашим вождям инфраструктуры: как и на что были потрачены деньги; почему все два года не создавались альтернативные контуры генерации - не закупались газовые электростанции; почему два года не слушали специалистов, которые еще в мае 2022 года спрогнозировали происходящее и два года предлагают заняться делом, а не пи***жом и распи***нгом?.. Энергетика - основа жизни страны. Нет энергии - нет ничего", - задал вопрос по этому поводу бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список террористов и экстремистов - Ред.)Тем временем другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил об исчерпании запасов снарядов для систем ПВО."Наш источник в Генштабе рассказал, что сейчас у ПВО количество ракет для Patriot осталось на несколько залпов, из-за чего прикрывают только правительственный квартал. Проблема настолько серьёзная, что уже в мае мы не сможем сбивать даже 20% воздушных целей", - отмечалось в сообщении.Журналист немецкого издания Das Bild Юлиан Рёпке заявил, что несколько недель назад предупреждал об исчерпании запасов ракет от западных систем ПВО, использующихся Украиной."На Украине закончились ракеты Patriot и Iris-T. Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны", - написал он в соцсети Х.Рёпке отметил, что на складах западных стран сейчас есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет, что вызывает у него злость.

https://ukraina.ru/20240411/1054444297.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, мустафа найем, трипольская тэс, укрэнерго, ллойд остин, александр коц, россия, украина, нпз, сша