Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
В четверг в Николаеве на юге Украины звучала воздушная тревога, СМИ информировали о взрыве
Позже мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрыве в городе.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что российские военные нанесли удар.
"Николаев, прилетело. В стороне завода БТР прилет... По идее что-то интересное накрыли, судя по "скорым", толпой туда летящим прямо сейчас", - указал он.
С утра в четверг по всей территории Украины звучала воздушная тревога. По информации украинского издания "Бабель", российские военные поразили цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
Компания "Укрэнерго" жаловалась на повреждение своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭС. Компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.