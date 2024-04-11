https://ukraina.ru/20240411/1054443840.html

Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва

Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва - 11.04.2024 Украина.ру

Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва

В четверг в Николаеве на юге Украины звучала воздушная тревога, СМИ информировали о взрыве

2024-04-11T12:54

2024-04-11T12:54

2024-04-11T12:54

николаев

новости

украина

укрэнерго

дтэк

тэс

повреждения

скорая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050703425_0:457:854:937_1920x0_80_0_0_b8cdab3dcc36c8de162b0a47ef807c29.jpg.webp

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрыве в городе.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что российские военные нанесли удар.С утра в четверг по всей территории Украины звучала воздушная тревога. По информации украинского издания "Бабель", российские военные поразили цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" жаловалась на повреждение своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭС. Компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.

https://ukraina.ru/20240411/1054438042.html

николаев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николаев, новости, украина, укрэнерго, дтэк, тэс, повреждения, скорая помощь