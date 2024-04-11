Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва - 11.04.2024 Украина.ру
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Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва
Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва - 11.04.2024 Украина.ру
Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва
В четверг в Николаеве на юге Украины звучала воздушная тревога, СМИ информировали о взрыве
2024-04-11T12:54
2024-04-11T12:54
николаев
новости
украина
укрэнерго
дтэк
тэс
повреждения
скорая помощь
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Позже мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрыве в городе.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что российские военные нанесли удар.С утра в четверг по всей территории Украины звучала воздушная тревога. По информации украинского издания "Бабель", российские военные поразили цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" жаловалась на повреждение своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭС. Компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.
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николаев, новости, украина, укрэнерго, дтэк, тэс, повреждения, скорая помощь
Николаев, Новости, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, ТЭС, повреждения, скорая помощь

Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрыва

12:54 11.04.2024
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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В четверг в Николаеве на юге Украины звучала воздушная тревога, СМИ информировали о взрыве
Позже мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрыве в городе.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что российские военные нанесли удар.
"Николаев, прилетело. В стороне завода БТР прилет... По идее что-то интересное накрыли, судя по "скорым", толпой туда летящим прямо сейчас", - указал он.
С утра в четверг по всей территории Украины звучала воздушная тревога. По информации украинского издания "Бабель", российские военные поразили цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
Компания "Укрэнерго" жаловалась на повреждение своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭС. Компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.
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НиколаевНовостиУкраинаУкрэнергоДТЭКТЭСповрежденияскорая помощь
 
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