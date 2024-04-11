"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватью - 11.04.2024 Украина.ру
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"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватью
"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватью - 11.04.2024 Украина.ру
"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватью
Австралийское Sky News, которое обычно отражает наиболее актуальные политические позиции англосаксонской элиты к югу от экватора, написала о юбилее НАТО вовсе не в позитивном духе, пугая читателей пришествием новой "Оси Зла".
2024-04-11T12:41
2024-04-11T13:09
эксклюзив
кндр
нато
джордж буш
запад
сша
китай
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Все отмечают, что неожиданно эти слова произнесли на довольно высоком уровне.Когда-то про "ось зла" любил поговорить перед журналистами бывший президент США Джордж Буш-младший – не самый интеллектуально развитый хозяин Белого Дома."В январе 2002 года тогдашний президент США Джордж Буш-младший в докладе о положении дел в стране назвал несколько стран-изгоев (Ирак, Иран и Северную Корею) "осью зла", обвинив в поддержке глобального терроризма и распространении оружия массового уничтожения".Буквально в прошлом месяце командующий Индо-Тихоокеанским командованием Пентагона адмирал Джон Акилино вызвал общественный резонанс в Москве и Пекине, вернув этот термин в официальный и статусный политический лексикон, с целью обозначения растущих связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей" – отмечает Sky News.Австралийских журналистов явно озадачило, что в старые и давно дискредитировавшие себя слова, которые ассоциируются у всех с преступным вторжением в Ирак (расследования убийств мирных иракцев и афганцев проходит сегодня даже в Австралии), неожиданно пытаются вдохнуть новую жизнь.Запад несется по пути конфронтации с некой новой "осью зла", напоминающей о Второй мировой войне, – сообщает Sky News. Роль негодяев отведена альянсу стран "под управлением" Пекина и Москвы. Правда, аудитория информационного канала явно не до конца согласна с этим нарративом — и предпочитает называть вещи своими именами."Реальность такова, что на роль империи зла, как никто другой лучше, похожа сама Америка". AUKUS (проамериканский аналог НАТО в Южно-Восточной Азии, образованный от названий Australia, United Kingdom, United States) больше похож на "ось зла", которая занимается распространением ядерного оружия, а союз США, Японии и Южной Кореи – на "ось зла", пытающуюся поджечь Северо-Восточную Азию.Кроме того, США и Израиль сами по себе также куда больше похожи на реально существующие оси зла",– отмечает для Sky News доктор Алексей Муравьев, доцент кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертина в западноавстралийском городе Перт.Но есть ли у Москвы и Пекина реальные военно-политические-союзники? Да, обозреватель Sky News прав только в одном – число желающих бросить вызов западу выросло, а их силы существенно увеличились.Прежде всего, это Корейская Народная Демократическая Народная республика, которую так легкомысленно и бездумно высмеивали за ее мнимую несостоятельность российские либералы, видевшие в северной Корее только парадные мундиры эпохи пятидесятых годов прошлого века.Сегодня по всем мире знают, что КНДР представляет собой одного из самых продвинутых мировых производителей боеприпасов – от артиллерийских снарядов до крылатых ракет, и масштабы его оружейного производства проблемно закрыть даже ультратехнологичному Западу.По словам доцента южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёпа, боезаряд "Хвасонпхо-16на" с твердотопливным ракетным двигателем будет обладать большей дальностью, чем предыдущие ракеты, летающие на жидком топливе, достигая не только стратегически важного американского острова Гуам, но и Гавайских островов.Сама армия Народной Кореи составляет порядка миллиона кадровых бойцов, но еще четыре миллиона корейцев прошли полноценную военную подготовку. Так что попытки заключить мир между корейским югом и севером, которые форсировали левые президенты Корейской Республики, всегда были в интересах самих южан – серьезную войну с КНДР Сеул явно не потянет. Но этой разрядке традиционно мешают США.Трудно сказать, чем могли бы помочь корейцам россияне, и что могут дать для РФ корейцы – все эти данные, несмотря на трескотню экспертов, строгого засекречены. Но очевидно, что в США и Австралии поторопились выпустить новое издание "оси зла", потому что это всего лишь региональный список стран, которые, по разным причинам, проводят независимую политику от Америки. И координация этих сил постоянно растет, вместе с их экономической и военной мощью.
https://ukraina.ru/20240410/1054400439.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, кндр, нато, джордж буш, запад, сша, китай
Эксклюзив, КНДР, НАТО, Джордж Буш, Запад, США, Китай

"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватью

12:41 11.04.2024 (обновлено: 13:09 11.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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Сергей Котвицкий
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Австралийское Sky News, которое обычно отражает наиболее актуальные политические позиции англосаксонской элиты к югу от экватора, написала о юбилее НАТО вовсе не в позитивном духе, пугая читателей пришествием новой "Оси Зла".
Все отмечают, что неожиданно эти слова произнесли на довольно высоком уровне.
Когда-то про "ось зла" любил поговорить перед журналистами бывший президент США Джордж Буш-младший – не самый интеллектуально развитый хозяин Белого Дома.
"В январе 2002 года тогдашний президент США Джордж Буш-младший в докладе о положении дел в стране назвал несколько стран-изгоев (Ирак, Иран и Северную Корею) "осью зла", обвинив в поддержке глобального терроризма и распространении оружия массового уничтожения".
Буквально в прошлом месяце командующий Индо-Тихоокеанским командованием Пентагона адмирал Джон Акилино вызвал общественный резонанс в Москве и Пекине, вернув этот термин в официальный и статусный политический лексикон, с целью обозначения растущих связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей" – отмечает Sky News.
Австралийских журналистов явно озадачило, что в старые и давно дискредитировавшие себя слова, которые ассоциируются у всех с преступным вторжением в Ирак (расследования убийств мирных иракцев и афганцев проходит сегодня даже в Австралии), неожиданно пытаются вдохнуть новую жизнь.
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Вчера, 10:54
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Запад несется по пути конфронтации с некой новой "осью зла", напоминающей о Второй мировой войне, – сообщает Sky News. Роль негодяев отведена альянсу стран "под управлением" Пекина и Москвы. Правда, аудитория информационного канала явно не до конца согласна с этим нарративом — и предпочитает называть вещи своими именами.
"Реальность такова, что на роль империи зла, как никто другой лучше, похожа сама Америка". AUKUS (проамериканский аналог НАТО в Южно-Восточной Азии, образованный от названий Australia, United Kingdom, United States) больше похож на "ось зла", которая занимается распространением ядерного оружия, а союз США, Японии и Южной Кореи – на "ось зла", пытающуюся поджечь Северо-Восточную Азию.
Кроме того, США и Израиль сами по себе также куда больше похожи на реально существующие оси зла",– отмечает для Sky News доктор Алексей Муравьев, доцент кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертина в западноавстралийском городе Перт.
Но есть ли у Москвы и Пекина реальные военно-политические-союзники? Да, обозреватель Sky News прав только в одном – число желающих бросить вызов западу выросло, а их силы существенно увеличились.
Прежде всего, это Корейская Народная Демократическая Народная республика, которую так легкомысленно и бездумно высмеивали за ее мнимую несостоятельность российские либералы, видевшие в северной Корее только парадные мундиры эпохи пятидесятых годов прошлого века.
Сегодня по всем мире знают, что КНДР представляет собой одного из самых продвинутых мировых производителей боеприпасов – от артиллерийских снарядов до крылатых ракет, и масштабы его оружейного производства проблемно закрыть даже ультратехнологичному Западу.
По словам доцента южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёпа, боезаряд "Хвасонпхо-16на" с твердотопливным ракетным двигателем будет обладать большей дальностью, чем предыдущие ракеты, летающие на жидком топливе, достигая не только стратегически важного американского острова Гуам, но и Гавайских островов.
Сама армия Народной Кореи составляет порядка миллиона кадровых бойцов, но еще четыре миллиона корейцев прошли полноценную военную подготовку. Так что попытки заключить мир между корейским югом и севером, которые форсировали левые президенты Корейской Республики, всегда были в интересах самих южан – серьезную войну с КНДР Сеул явно не потянет. Но этой разрядке традиционно мешают США.
Трудно сказать, чем могли бы помочь корейцам россияне, и что могут дать для РФ корейцы – все эти данные, несмотря на трескотню экспертов, строгого засекречены.
Но очевидно, что в США и Австралии поторопились выпустить новое издание "оси зла", потому что это всего лишь региональный список стран, которые, по разным причинам, проводят независимую политику от Америки. И координация этих сил постоянно растет, вместе с их экономической и военной мощью.
 
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