https://ukraina.ru/20240411/1054443043.html

"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватью

"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватью - 11.04.2024 Украина.ру

"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватью

Австралийское Sky News, которое обычно отражает наиболее актуальные политические позиции англосаксонской элиты к югу от экватора, написала о юбилее НАТО вовсе не в позитивном духе, пугая читателей пришествием новой "Оси Зла".

2024-04-11T12:41

2024-04-11T12:41

2024-04-11T13:09

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Все отмечают, что неожиданно эти слова произнесли на довольно высоком уровне.Когда-то про "ось зла" любил поговорить перед журналистами бывший президент США Джордж Буш-младший – не самый интеллектуально развитый хозяин Белого Дома."В январе 2002 года тогдашний президент США Джордж Буш-младший в докладе о положении дел в стране назвал несколько стран-изгоев (Ирак, Иран и Северную Корею) "осью зла", обвинив в поддержке глобального терроризма и распространении оружия массового уничтожения".Буквально в прошлом месяце командующий Индо-Тихоокеанским командованием Пентагона адмирал Джон Акилино вызвал общественный резонанс в Москве и Пекине, вернув этот термин в официальный и статусный политический лексикон, с целью обозначения растущих связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей" – отмечает Sky News.Австралийских журналистов явно озадачило, что в старые и давно дискредитировавшие себя слова, которые ассоциируются у всех с преступным вторжением в Ирак (расследования убийств мирных иракцев и афганцев проходит сегодня даже в Австралии), неожиданно пытаются вдохнуть новую жизнь.Запад несется по пути конфронтации с некой новой "осью зла", напоминающей о Второй мировой войне, – сообщает Sky News. Роль негодяев отведена альянсу стран "под управлением" Пекина и Москвы. Правда, аудитория информационного канала явно не до конца согласна с этим нарративом — и предпочитает называть вещи своими именами."Реальность такова, что на роль империи зла, как никто другой лучше, похожа сама Америка". AUKUS (проамериканский аналог НАТО в Южно-Восточной Азии, образованный от названий Australia, United Kingdom, United States) больше похож на "ось зла", которая занимается распространением ядерного оружия, а союз США, Японии и Южной Кореи – на "ось зла", пытающуюся поджечь Северо-Восточную Азию.Кроме того, США и Израиль сами по себе также куда больше похожи на реально существующие оси зла",– отмечает для Sky News доктор Алексей Муравьев, доцент кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертина в западноавстралийском городе Перт.Но есть ли у Москвы и Пекина реальные военно-политические-союзники? Да, обозреватель Sky News прав только в одном – число желающих бросить вызов западу выросло, а их силы существенно увеличились.Прежде всего, это Корейская Народная Демократическая Народная республика, которую так легкомысленно и бездумно высмеивали за ее мнимую несостоятельность российские либералы, видевшие в северной Корее только парадные мундиры эпохи пятидесятых годов прошлого века.Сегодня по всем мире знают, что КНДР представляет собой одного из самых продвинутых мировых производителей боеприпасов – от артиллерийских снарядов до крылатых ракет, и масштабы его оружейного производства проблемно закрыть даже ультратехнологичному Западу.По словам доцента южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёпа, боезаряд "Хвасонпхо-16на" с твердотопливным ракетным двигателем будет обладать большей дальностью, чем предыдущие ракеты, летающие на жидком топливе, достигая не только стратегически важного американского острова Гуам, но и Гавайских островов.Сама армия Народной Кореи составляет порядка миллиона кадровых бойцов, но еще четыре миллиона корейцев прошли полноценную военную подготовку. Так что попытки заключить мир между корейским югом и севером, которые форсировали левые президенты Корейской Республики, всегда были в интересах самих южан – серьезную войну с КНДР Сеул явно не потянет. Но этой разрядке традиционно мешают США.Трудно сказать, чем могли бы помочь корейцам россияне, и что могут дать для РФ корейцы – все эти данные, несмотря на трескотню экспертов, строгого засекречены. Но очевидно, что в США и Австралии поторопились выпустить новое издание "оси зла", потому что это всего лишь региональный список стран, которые, по разным причинам, проводят независимую политику от Америки. И координация этих сил постоянно растет, вместе с их экономической и военной мощью.

https://ukraina.ru/20240410/1054400439.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, кндр, нато, джордж буш, запад, сша, китай