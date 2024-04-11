Лавров анонсировал создание киноакадемии БРИКС с ежегодной кинопремией - 11.04.2024 Украина.ру
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Лавров анонсировал создание киноакадемии БРИКС с ежегодной кинопремией
Лавров анонсировал создание киноакадемии БРИКС с ежегодной кинопремией - 11.04.2024 Украина.ру
Лавров анонсировал создание киноакадемии БРИКС с ежегодной кинопремией
В следующем году планируется создать киноакадемию БРИКС. Об этом 11 апреля рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями парламентских комитетов по международным делам стран БРИКС
2024-04-11T12:18
2024-04-11T12:18
новости
россия
сергей лавров
брикс
кино
премия
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"Большое значение придаем укреплению культурно-гуманитарных контактов... Планируются и мероприятия, которые нацелены на создание в будущем году киноакадемии, которая будет ежегодно вручать кинопремию под эгидой БРИКС+, БРИКС и его единомышленников", - сказал Лавров.С 1 января Россия стала председателем БРИКС на ближайший год.К организации присоединились новые члены: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Всего в рамках своего председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.
https://ukraina.ru/20240226/1053530563.html
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новости, россия, сергей лавров, брикс, кино, премия
Новости, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, кино, премия

Лавров анонсировал создание киноакадемии БРИКС с ежегодной кинопремией

12:18 11.04.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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В следующем году планируется создать киноакадемию БРИКС. Об этом 11 апреля рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями парламентских комитетов по международным делам стран БРИКС
"Большое значение придаем укреплению культурно-гуманитарных контактов... Планируются и мероприятия, которые нацелены на создание в будущем году киноакадемии, которая будет ежегодно вручать кинопремию под эгидой БРИКС+, БРИКС и его единомышленников", - сказал Лавров.
С 1 января Россия стала председателем БРИКС на ближайший год.
К организации присоединились новые члены: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Всего в рамках своего председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 16:31
Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКСВ понедельник, 26 февраля, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о том, что Россию намерены пригласить на мировую конференцию по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарию. Об этом сообщает РИА Новости
 
НовостиРоссияСергей ЛавровБРИКСкинопремия
 
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Заголовок открываемого материала
12:18Лавров анонсировал создание киноакадемии БРИКС с ежегодной кинопремией
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