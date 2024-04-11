Лавров анонсировал создание киноакадемии БРИКС с ежегодной кинопремией

Россию пригласят на конференцию по Украине, "мирный план" есть не только у Зеленского, но и у БРИКС

В понедельник, 26 февраля, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о том, что Россию намерены пригласить на мировую конференцию по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарию. Об этом сообщает РИА Новости