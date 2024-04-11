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Самая мощная электростанция в Киевской области полыхает после российских ударов
Самая мощная электростанция в Киевской области полыхает после российских ударов - 11.04.2024 Украина.ру
Самая мощная электростанция в Киевской области полыхает после российских ударов
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 11 апреля сообщил, что российские военные нанесли удар по Киевской области
2024-04-11T10:24
2024-04-11T10:24
2024-04-11T10:42
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"Прилет в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС", - сказал подпольщик.Ранее в Киевской областной администрации сообщали, что в регионе был поражен объект критической инфраструктуры.А телеграм-канал "Zluchka Tactical" опубликовал видеозапись полыхающей ТЭС.Глава горсовета города Украинка в Киевской области, где находится ТЭС, Александр Туренко в соцсетях призвал жителей закрывать окна в домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения."Заряжайте все устройства, делаем максимальные запасы воды! <...> При воздушных тревогах снова призываю бежать в укрытие! Война! Это все, что я могу сейчас сказать. Подробности будут позже", - написал он.В августе прошлого года украинское "Центрэнерго" официально заявляло, что Трипольская ТЭС якобы оснащена средствами защиты от обстрелов на 100 процентов.При этом в начале спецоперации в феврале 2022 года российские военные уже повреждали эту ТЭС ракетными обстрелами. Тогда ее помогли восстановить Нидерланды, передавшие десятки грузовиков с оборудованием для замены трансформаторов. Оплатил починку Всемирный банк и ЕБРР.Минувшей ночью российские военные нанесли серию мощных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Среди прочего сообщалось о прилетах по подстанциям в Одесской области, в Харьковской - удар пришелся как минимум по десяти целям.
https://ukraina.ru/20240411/1054438042.html
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новости, киевская область, киев, трипольская тэс, нидерланды, всемирный банк, ебрр, удары, электростанции
Новости, Киевская область, Киев, Трипольская ТЭС, Нидерланды, Всемирный банк, ЕБРР, удары, электростанции
Самая мощная электростанция в Киевской области полыхает после российских ударов
10:24 11.04.2024 (обновлено: 10:42 11.04.2024)
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 11 апреля сообщил, что российские военные нанесли удар по Киевской области
"Прилет в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС", - сказал подпольщик.
Ранее в Киевской областной администрации сообщали, что в регионе был поражен объект критической инфраструктуры.
А телеграм-канал "Zluchka Tactical" опубликовал видеозапись полыхающей ТЭС.
"Трипольская ТЭС в Киевской области — самая мощная электростанция в регионе. <...> Начался другой разговор", - написали в посте.
Глава горсовета города Украинка в Киевской области, где находится ТЭС, Александр Туренко в соцсетях призвал жителей закрывать окна в домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения.
"Заряжайте все устройства, делаем максимальные запасы воды! <...> При воздушных тревогах снова призываю бежать в укрытие! Война! Это все, что я могу сейчас сказать. Подробности будут позже", - написал он.
В августе прошлого года украинское "Центрэнерго" официально заявляло, что Трипольская ТЭС якобы оснащена средствами защиты от обстрелов на 100 процентов.
При этом в начале спецоперации в феврале 2022 года российские военные уже повреждали эту ТЭС ракетными обстрелами. Тогда ее помогли восстановить Нидерланды, передавшие десятки грузовиков с оборудованием для замены трансформаторов. Оплатил починку Всемирный банк и ЕБРР.
Минувшей ночью российские военные нанесли серию мощных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Среди прочего сообщалось о прилетах по подстанциям в Одесской области, в Харьковской - удар пришелся как минимум по десяти целям.