Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК были серьезно повреждены в четверг утром. Об этом заявили в телеграм-канале компании
"Серьезно повреждено оборудование предприятий (двух теплоэлектростанций ДТЭК - ред.)", - говорится в материале.
Местоположение ТЭЦ не указывается.
Ранним утром с 4.42 по всей территории Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские СМИ информировали, что российские военные поразили цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.