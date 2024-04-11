https://ukraina.ru/20240411/1054438825.html

Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов

Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов - 11.04.2024 Украина.ру

Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов

Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК были серьезно повреждены в четверг утром. Об этом заявили в телеграм-канале компании

2024-04-11T08:51

2024-04-11T08:51

2024-04-11T08:51

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"Серьезно повреждено оборудование предприятий (двух теплоэлектростанций ДТЭК - ред.)", - говорится в материале.Местоположение ТЭЦ не указывается.Ранним утром с 4.42 по всей территории Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали, что российские военные поразили цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

https://ukraina.ru/20240411/1054438042.html

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новости, украина, дтэк, харьков, тэц, повреждения