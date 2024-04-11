Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов - 11.04.2024 Украина.ру
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Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов
Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов - 11.04.2024 Украина.ру
Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов
Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК были серьезно повреждены в четверг утром. Об этом заявили в телеграм-канале компании
2024-04-11T08:51
2024-04-11T08:51
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"Серьезно повреждено оборудование предприятий (двух теплоэлектростанций ДТЭК - ред.)", - говорится в материале.Местоположение ТЭЦ не указывается.Ранним утром с 4.42 по всей территории Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали, что российские военные поразили цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
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Новости, Украина, ДТЭК, Харьков, ТЭЦ, повреждения

Украинский энергохолдинг пожаловался на серьезное повреждение ТЭЦ из-за российских ударов

08:51 11.04.2024
 
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
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Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК были серьезно повреждены в четверг утром. Об этом заявили в телеграм-канале компании
"Серьезно повреждено оборудование предприятий (двух теплоэлектростанций ДТЭК - ред.)", - говорится в материале.
Местоположение ТЭЦ не указывается.
Ранним утром с 4.42 по всей территории Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские СМИ информировали, что российские военные поразили цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
Харьков
07:35
Российские военные ударили по Харькову и другим городам, украинцы остались без электричестваРанним утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
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