https://ukraina.ru/20240410/1054421597.html
Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза
Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза - 10.04.2024 Украина.ру
Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза
Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС
2024-04-10T13:26
2024-04-10T13:26
2024-04-10T13:26
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Заявители утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые против них меры являются чрезмерными.Также они указывали, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.Адвокаты российских предпринимателей заявили, что включение их подзащитных в санкционные списки было ошибкой, и выразили надежду, что сегодняшнее решение Суда ЕС в Люксембурге станет важным сигналом и будет услышано как в ЕС, так и за его пределами.Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения.Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Осенью прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ukraina.ru/20240402/1054267726.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, михаил фридман, ес, санкции, суд
Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза
Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС
Заявители утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые против них меры являются чрезмерными.
Также они указывали, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.
Адвокаты российских предпринимателей заявили, что включение их подзащитных в санкционные списки было ошибкой, и выразили надежду, что сегодняшнее решение Суда ЕС в Люксембурге станет важным сигналом и будет услышано как в ЕС, так и за его пределами.
Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения.
Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова.
Осенью прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.