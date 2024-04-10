Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза - 10.04.2024 Украина.ру
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Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза
Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза - 10.04.2024 Украина.ру
Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза
Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС
2024-04-10T13:26
2024-04-10T13:26
новости
россия
украина
михаил фридман
ес
санкции
суд
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Заявители утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые против них меры являются чрезмерными.Также они указывали, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.Адвокаты российских предпринимателей заявили, что включение их подзащитных в санкционные списки было ошибкой, и выразили надежду, что сегодняшнее решение Суда ЕС в Люксембурге станет важным сигналом и будет услышано как в ЕС, так и за его пределами.Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения.Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Осенью прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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новости, россия, украина, михаил фридман, ес, санкции, суд
Новости, Россия, Украина, Михаил Фридман, ЕС, санкции, Суд

Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза

13:26 10.04.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС
Заявители утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые против них меры являются чрезмерными.
Также они указывали, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.
Адвокаты российских предпринимателей заявили, что включение их подзащитных в санкционные списки было ошибкой, и выразили надежду, что сегодняшнее решение Суда ЕС в Люксембурге станет важным сигналом и будет услышано как в ЕС, так и за его пределами.
Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения.
Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова.
Осенью прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 20:21
"Для вас их нет": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал чиновников, которые жалуются на западные санкции. Во время поездки в Гродно он указал, что все руководители республики смогут обосновать этим отказ от усердной работы
 
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