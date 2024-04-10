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Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза

Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза - 10.04.2024 Украина.ру

Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза

Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС

2024-04-10T13:26

2024-04-10T13:26

2024-04-10T13:26

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Заявители утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам. Кроме того, принятые против них меры являются чрезмерными.Также они указывали, что Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.Адвокаты российских предпринимателей заявили, что включение их подзащитных в санкционные списки было ошибкой, и выразили надежду, что сегодняшнее решение Суда ЕС в Люксембурге станет важным сигналом и будет услышано как в ЕС, так и за его пределами.Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России. Персональные ограничения ЕС затрагивают более 2,1 тысячи физлиц и организаций.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения.Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Осенью прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ukraina.ru/20240402/1054267726.html

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