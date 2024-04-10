https://ukraina.ru/20240410/1054421203.html

О методах СБУ: вызвать страх и привести в шок. Как этого избежать

О методах СБУ: вызвать страх и привести в шок. Как этого избежать - 10.04.2024 Украина.ру

О методах СБУ: вызвать страх и привести в шок. Как этого избежать

Они используют разные психологические приемы: шантажируют и угрожают, вынуждая разум отключаться, чтобы на поверхности оказались примитивные, древнейшие эмоции человека. И главная из них – страх

2024-04-10T15:27

2024-04-10T15:27

2024-04-10T15:49

донецкая народная республика

россия

сергей храпач

сбу

фсб

вербовка

спецслужба

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Именно так украинские спецслужбы активно занимаются вербовкой граждан России. Своей целью они все чаще выбирают неокрепшие детские умы, воспользовавшись их доверчивостью и наивностью.Мы привыкли, что сотрудников спецслужб называю "рыцари плаща и кинжала". История и массовая культура рисовали нам разведчиков и контрразведчиков как высокоморальных и патриотичных людей с "горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками", которые подчиняются неписаным законам профессиональной этики, как и следует элитным специалистам на службе государства. Однако для многих спецслужб в конце 20-го и в начале 21-го века такие моральные установки сменились на более циничный подход, умещающиеся в кратком тезисе: "на войне все средства хороши". Неудивительно, что многие современные "рыцари плаща и кинжала" не испытывают более каких-либо моральных ограничений. Каждый из таких "рыцарей" сам устанавливает для себя границы возможного в своей профессиональной деятельности.Шантаж всегда входил в арсенал любой спецслужбы, включая и СБУ, рассказал в комментарии изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. И, к сожалению, очередной жертвой вражеских спецслужб стала девочка-подросток Лиза из Донецкой Народной Республики. Ее отец попал в плен Вооруженным Силам Украины. 26 марта 2024 года девочке поступил звонок от абонента с именем Андрей, приславшего ей фотографию, на которой ее родитель выглядел не лучшим образом: глаза его были уставшие, а лицо осунувшееся. Журналисты информационного агентства International Reporters, которые напрямую общались с Лизой, рассказали, как проходил ее разговор с сотрудником спецслужбы. У девушки потребовали предоставить человеку с выраженным украинским акцентом определенную информацию: фотографию своего паспорта, адрес, по которому проживает, места и организации, которые она посещает. Как рассказала сама Лиза, она состоит в общественной организации "Молодая Республика", которая тоже представляет определенный интерес для спецслужб: в частности, они запросили данные всех знакомых активистов Лизы.“Для склонения к сотрудничеству любые спецслужбы используют разные психологические приемы и методы: убеждение, давление, провокацию, принуждение под давлением обстоятельств, чувство вины и т.д., ищут слабые места у человека – совестливость, гордыню, неуверенность, одиночество, обиду и давят на них, выводя на манипуляцию таким человеком в своих интересах. Обычный человек, не обладающий специальными навыками, никогда не распознает, что к нему проявляют интерес спецслужбы врага”, - утверждает Храпач.Очевидно, что Лиза не ожидала увидеть ни входящего звонка, ни пугающих фото отца: девушка впала в истерику. Спецслужбы добились своего – вызвали у жертвы чувство страха и отключили критическое мышление. В данном случае враг работает оперативно и слажено, моментально подсаживая жертву на крючок: подло и искусно. Склонность к вербовке несовершеннолетних появилась у украинских спецслужб начиная с самого начала военного конфликта - с 2014 года. И делают они это намеренно, так как зачастую подростковое поведение характеризуется неким внутренним протестным поведением, когда он выступает против семьи, школы, общества, а иногда и государства. Спецслужбы учитывают это при вербовке представителей этого морально неокрепшего и социально незащищённого слоя общества. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал психолог Марат Латыпов.“Первый момент, которым воспользовались радикалы – это подвижность психики подростков: некое пластилиновое состояние: когда ты говоришь, жертва открыто принимает эту информацию. Причем с интересом и с любопытством. Идет некое вовлечение. Еще, что стоит учесть – это отсутствие углубленного понимания темы. То есть, когда человек просто воспринимает информацию или картину такую, какую ему представили и не пытается разобраться, а сразу же действует”, - отметил психолог.Практику, которую применяют украинские спецслужбы можно сравнить с поведением цыган на улице, утверждает эксперт, обращаясь к человеку, они начинают свою реплику с устрашающих слов: “вижу, дорогая, ждет тебя беда, с твоим ребенком что-то случится”, не давая ни секунды для критического мышления.“Если рассмотреть случай с девочкой, то в первую очередь, ей стали угрожать, якобы ее отца запытают, убьют, покалечат и так далее. И здесь моментально срабатывает некий зов крови: это человек, который тебя воспитывал, был с тобой рядом, неважно, какие отношения между ними были, хорошие или не очень, но у подростка четко срабатывает чувство страха. И человек сразу начинает искать способы избавить своего отца от этих страданий, поэтому на эмоциях он может выдать все необходимые данные: идет внутреннее согласие. Он может начать выполнять задание, которые ему скажут сделать спецслужбы: сфотографируй здание, документы, и так далее”, - отметил психолог.Более того, за последнее время СБУ стала применять современные компьютерные технологии при вербовке, в частности, искусственный интеллект. Об этом в российских СМИ рассказала правозащитница Анастасия Кашеварова. Схема довольна примитивна: жертве присылают фото или даже звонят по видео, где видно, что ее родственник действительно находится в плену и даже проявляет какие-то эмоции.“На самом деле они берут фотографию, которую жертва сама выложила в сетях, с помощью искусственного интеллекта "приклеивают" это лицо к любому другому человеку и дальше по стандартной схеме: "давайте деньги", "шатайте режим". Мы видели такие видео. Но родственникам тяжело доказать, что это фейк - они надеются до последнего”, - рассказала Кашеварова.В случае если жертва соглашается на выполнение заданий, следом действует механизм под названием “Три ДА”, когда человек готов пойти на любые поступки, ведь его мозг начинает воспринимать это “ДА”, как некую программу, которую необходимо выполнять. По мнению психолога, в мире капитализма и в мире “золотого тельца” вполне возможно, что подросток согласится на такую схему.По советам психолога, если вы попали в подобную ситуацию, необходимо понять, что от тебя на самом деле ничего не зависит, и стоит как можно скорее принять неизбежную безысходность. Следующий верный шаг – звонок близкому человеку, который не связан эмоционально с этой трагедией. По мнению психолога, у этого человека всегда будет более или менее трезвый взгляд на ситуацию, и в какой-то мере он поможет успокоиться и расставить все по полочкам. “И обязательно нужно применить правило “Пяти минут”: положить трубку, чтобы тебе так ни говорили, далее прервать поток эмоционального страха. Если ты попал в эту реку и тебя несет, то карабкайся и цепляйся за камыши, растущие по краям, но выбирайся из этой реки, кричи о помощи. И тогда произойдет временное отрезвление”, - утверждает эксперт.Следующим обязательным этапом должен быть звонок в правоохранительные органы, отметил Храпач.“Если же по глупости такой человек начал предпринимать какие-либо действия, направленные на совершение противоправных деяний, то ему как можно быстрее надо обратиться в органы полиции с заявлением о том, что его путем шантажа принуждают к таким противоправным деяниям и это исключит привлечение к ответственности. В любом случае, нужно быть бдительным и знать, что враг не дремлет и он очень профессионален”, - заключил эксперт.Как ранее утверждала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, бороться с подобной проблемой нужно комплексно. В первую очередь российские спецслужбы должны усилить мониторинг социальных сетей, обеспечить техническое обеспечение подразделений, которые обязаны этим заниматься, увеличить и подготовить кадровый состав для этой работы. Во-вторых, об опасности нужно предупреждать непосредственно подростков, например, на занятиях в учебных заведениях.Что касается Лизы, то ее печальная история еще не закончилась, отец все еще находится в плену, поэтому их подлинные имена и фамилии мы не сообщаем. Лизу спасло то, что ее мама, узнав о шантаже, которому она подверглась со стороны спецслужб Украины, не позволила им это продолжить и обратилась к властям ДНР. В настоящее время правозащитные организации пытаются оказать воздействие на украинскую власть, чтобы они выпустила или во всяком случае перестали подвергать пыткам военнопленного и не использовали его семью в качестве инструмента для шантажа. Что из этого получится, неизвестно. Главное же - вовремя и правильно реагировать на подлые действия украинских совсем не рыцарей плаща и кинжала.

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

донецкая народная республика, россия, сергей храпач, сбу, фсб, вербовка, спецслужба