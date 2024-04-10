Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиарды
12:35 10.04.2024 (обновлено: 12:50 10.04.2024)
онлайн-казино
На текущей неделе украинское издание "Экономическая правда" опубликовало отчет о доходах игорного бизнеса. Оказалось, что за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз – с 1,9 млрд гр в 2022 до 54,9 млрд. в 2023. Вряд ли какая-нибудь еще сфера может похвастаться таким резким ростом прибыльности за короткий промежуток времени.
В свое время Карл Маркс в "Капитале" цитировал британского публициста Томаса Данинга, утверждавшего, что за 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы капитал даже под страхом виселицы, приводя в пример работорговлю.
В случае же украинского игорного бизнеса речь идет о баснословных 2800% прибыли при минимальных затратах на организацию сайта онлайн-казино.
Почти все прочие сферы бизнеса показывают падение прибыльности, включая аграрный сектор, металлургию и IT-сферу. Нехватка энергоресурсов и массовая мобилизация ведут к банкротству большинства компаний. Но при этом процветает казино.
В десятку самых прибыльных компаний попали девять онлайн-казино и один лотерейный оператор. Лидером стала компания "Спейсикс" (известная как Cosmolot), которая принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Потапову и британцу Арнульфу Дамерау. Доход компании в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 млрд гривен.
6 апреля, 11:11"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся РоссииАнонс президентом Украины Владимиром Зеленским принятия "необходимых шагов" по отношению к захлестнувшей украинское общество эпидемии лудомании очень напоминает бородатый анекдот про еврея, раввина и козу, которую сперва посоветовали купить, а затем рекомендовали продать.
На втором месте топа компания "Фавбет" (бренд FAVBET), владельцем которой является украинский предприниматель Андрей Матюха. Доход компании в 2023 году увеличился в 425 раз и составил 9,79 млрд грн. Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса.
Украинская национальная лотерея (УНЛ) стала единственным лотерейным оператором, который попал в Индекс. Ее доход увеличился в 2,5 раза в прошлом году и составил 516 млн грн. УНЛ принадлежит китайской компании, основателем которой является британский бизнесмен Майкл Джон Фогго.
Пальму первенства держат онлайн-казино, которые высасывают из украинцев последние средства, вынуждают их брать кредиты, чтобы попытаться отыграться, загоняя еще далее в нищету. Украинские СМИ еще в марте сообщали о настоящей эпидемии игромании, поразившей ВСУ. Украинские военнослужащие спускают всю зарплату, чтобы в телефоне лишний раз запустить колесо рулетки.
В конце марта украинский военнослужащий Павел Петриченко опубликовал петицию с требованием ограничить работу онлайн-казино. В первых числа апреля она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения. Автор петиции утверждает, что военнослужащие, находясь в постоянном стрессе, теряют контроль над собой, попадают в долговую яму, сдают в ломбард всё ценное, что у них имеется, включая дроны, тепловизоры и снаряжение, поставляемое западными донорами ВСУ. Оналйн-казино, по словам Петриченко, при этом прикрываются символикой ВСУ.
Реклама онлайн-казино на Украине действительно на каждом шагу. Каждый второй билборд, плакаты в каждой маршрутке и вагонах метро, реклама по радио и на всех телеканалах. Рекламу азартных игр Зеленский легализовал еще в 2020 году. До этого она была только на спортивных сайтах.
Офицер одного из подразделений ПВО ВСУ недавно сообщил изданию "Страна", что в его подразделении играют почти все. И солдаты, и сержанты, и офицеры.
"Тратят не только полученные зарплаты, но и чужие деньги – одалживают друг у друга до грядущего "джек-пота". Естественно, долги потом не возвращают – деньги снова проигрываются, из-за этого регулярно возникают конфликты, ссоры вплоть до драк. В моей роте есть почти половина игроманов – хронические должники, но продолжают играть. Доходит до того, что мне звонят их жены, возмущенно спрашивают, почему их мужьям не платят зарплату. Отвечаю - им платят. Но вопрос не ко мне, а к вашему мужу, который проигрывает регулярно все деньги", - говорит офицер.
8 апреля, 21:22Выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине Контроль за деятельностью азартных игр на Украине приведёт к переходу индустрии в "тень”, а военнослужащие ВСУ, которые тратят огромные суммы в онлайн-казино, всё равно будут играть, но уже нелегально. Об этом 8 апреля сообщил руководитель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рыжий
По словам нардепа Алексея Гончаренко*, у девяти из десяти военнослужащих на передовой имеются проблемы с игроманией. Командиры ВСУ также говорят, что склонность к азартным играм чаще проявляется у мобилизованных, которые раньше никогда не играли.
Украинский психолог Алексей Кругляченко говорит, что такое поведение военнослужащих вызвано апатией и осознанием вероятной гибели. "Примерный ход мыслей бойцов – "я живу сегодняшним днем, могу выиграть джек-пот. Но могу и проиграть. Ну и что? Какая разница, если меня могут убить? Пока я жив, у меня есть шанс выиграть", - говорит психолог.
Украинский телеграм-канал "Наблюдатель" пишет, что за казино стоят люди Зеленского, поэтому никто не будет предпринимать никаких мер по ограничению их деятельности .
"За игровым бизнесом в стране стоят люди Офиса президента, и откровенно его "крышуют" в том числе, как и наркоторговлю, от которой страдает не менее военнослужащих ВСУ, чем от игромании. То есть власть фактически наживается на украинцах в прямом смысле этого словам, используя разные рычаги давления", - пишет "Наблюдатель".
Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в начале апреля говорил, что запретить казино невозможно, так как это якобы может привести к росту коррупции. Однако защищает он казино, ссылаясь на рост поступлений в бюджет, которым распоряжается центральная власть.
По словам Гетманцева, в 2022 году казино заплатили 740 миллионов гривен налогов, а уже в 2023 году эта сумма выросла до более чем 10 миллиардов. В марте 2024 года сумма налогов составила 2 миллиарда гривен. Иными словами, для украинских властей и их западных кредиторов, казино – курица, которая несет золотые яйца, даже если это разоряет и вызывает зависимость у населения.
Одесский анархист Вячеслав Азаров недавно отмечал, что именно бесперспективность заставляет украинских военнослужащих спускать все деньги в казино. "Одной из главных причин возникновения игровой зависимости является состояние жизненного поражения, неверие в собственные силы, когда успеха можно добиться упорным трудом, а его единственной возможностью кажется удача, то есть слепой случай", - утверждает Азаров.
По его мнению, обычными запретами онлайн-казино делу не поможешь, а необходимо создать условия, чтобы у людей появилось желание жить в дальнейшем мирной жизнью, а не проматывать всё от неверия в завтрашний день.
Отчасти такое неверие вызвано осознанием тяжелой для ВСУ ситуации на фронте. Однако именно ощущение бесперспективности и апатия в рядах украинских подразделений создают сверхприбыли для казино, немыслимые в мирное время. Чем хуже психологическое состояние украинского военнослужащего, тем больше прибыли у приближенных Зеленского.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов