Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиарды - 10.04.2024 Украина.ру
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Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиарды
Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиарды - 10.04.2024 Украина.ру
Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиарды
На текущей неделе украинское издание "Экономическая правда" опубликовало отчет о доходах игорного бизнеса. Оказалось, что за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз – с 1,9 млрд гр в 2022 до 54,9 млрд. в 2023. Вряд ли какая-нибудь еще сфера может похвастаться таким резким ростом прибыльности за короткий промежуток времени.
2024-04-10T12:35
2024-04-10T12:50
эксклюзив
украина
азартные игры
бизнес
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
офис президента
дмитрий ковалевич
игромания
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В свое время Карл Маркс в "Капитале" цитировал британского публициста Томаса Данинга, утверждавшего, что за 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы капитал даже под страхом виселицы, приводя в пример работорговлю.В случае же украинского игорного бизнеса речь идет о баснословных 2800% прибыли при минимальных затратах на организацию сайта онлайн-казино.Почти все прочие сферы бизнеса показывают падение прибыльности, включая аграрный сектор, металлургию и IT-сферу. Нехватка энергоресурсов и массовая мобилизация ведут к банкротству большинства компаний. Но при этом процветает казино.В десятку самых прибыльных компаний попали девять онлайн-казино и один лотерейный оператор. Лидером стала компания "Спейсикс" (известная как Cosmolot), которая принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Потапову и британцу Арнульфу Дамерау. Доход компании в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 млрд гривен.На втором месте топа компания "Фавбет" (бренд FAVBET), владельцем которой является украинский предприниматель Андрей Матюха. Доход компании в 2023 году увеличился в 425 раз и составил 9,79 млрд грн. Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса.Украинская национальная лотерея (УНЛ) стала единственным лотерейным оператором, который попал в Индекс. Ее доход увеличился в 2,5 раза в прошлом году и составил 516 млн грн. УНЛ принадлежит китайской компании, основателем которой является британский бизнесмен Майкл Джон Фогго.Пальму первенства держат онлайн-казино, которые высасывают из украинцев последние средства, вынуждают их брать кредиты, чтобы попытаться отыграться, загоняя еще далее в нищету. Украинские СМИ еще в марте сообщали о настоящей эпидемии игромании, поразившей ВСУ. Украинские военнослужащие спускают всю зарплату, чтобы в телефоне лишний раз запустить колесо рулетки.В конце марта украинский военнослужащий Павел Петриченко опубликовал петицию с требованием ограничить работу онлайн-казино. В первых числа апреля она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения. Автор петиции утверждает, что военнослужащие, находясь в постоянном стрессе, теряют контроль над собой, попадают в долговую яму, сдают в ломбард всё ценное, что у них имеется, включая дроны, тепловизоры и снаряжение, поставляемое западными донорами ВСУ. Оналйн-казино, по словам Петриченко, при этом прикрываются символикой ВСУ.Реклама онлайн-казино на Украине действительно на каждом шагу. Каждый второй билборд, плакаты в каждой маршрутке и вагонах метро, реклама по радио и на всех телеканалах. Рекламу азартных игр Зеленский легализовал еще в 2020 году. До этого она была только на спортивных сайтах.Офицер одного из подразделений ПВО ВСУ недавно сообщил изданию "Страна", что в его подразделении играют почти все. И солдаты, и сержанты, и офицеры. По словам нардепа Алексея Гончаренко*, у девяти из десяти военнослужащих на передовой имеются проблемы с игроманией. Командиры ВСУ также говорят, что склонность к азартным играм чаще проявляется у мобилизованных, которые раньше никогда не играли. Украинский психолог Алексей Кругляченко говорит, что такое поведение военнослужащих вызвано апатией и осознанием вероятной гибели. "Примерный ход мыслей бойцов – "я живу сегодняшним днем, могу выиграть джек-пот. Но могу и проиграть. Ну и что? Какая разница, если меня могут убить? Пока я жив, у меня есть шанс выиграть", - говорит психолог.Украинский телеграм-канал "Наблюдатель" пишет, что за казино стоят люди Зеленского, поэтому никто не будет предпринимать никаких мер по ограничению их деятельности . "За игровым бизнесом в стране стоят люди Офиса президента, и откровенно его "крышуют" в том числе, как и наркоторговлю, от которой страдает не менее военнослужащих ВСУ, чем от игромании. То есть власть фактически наживается на украинцах в прямом смысле этого словам, используя разные рычаги давления", - пишет "Наблюдатель".Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в начале апреля говорил, что запретить казино невозможно, так как это якобы может привести к росту коррупции. Однако защищает он казино, ссылаясь на рост поступлений в бюджет, которым распоряжается центральная власть. По словам Гетманцева, в 2022 году казино заплатили 740 миллионов гривен налогов, а уже в 2023 году эта сумма выросла до более чем 10 миллиардов. В марте 2024 года сумма налогов составила 2 миллиарда гривен. Иными словами, для украинских властей и их западных кредиторов, казино – курица, которая несет золотые яйца, даже если это разоряет и вызывает зависимость у населения.Одесский анархист Вячеслав Азаров недавно отмечал, что именно бесперспективность заставляет украинских военнослужащих спускать все деньги в казино. "Одной из главных причин возникновения игровой зависимости является состояние жизненного поражения, неверие в собственные силы, когда успеха можно добиться упорным трудом, а его единственной возможностью кажется удача, то есть слепой случай", - утверждает Азаров. По его мнению, обычными запретами онлайн-казино делу не поможешь, а необходимо создать условия, чтобы у людей появилось желание жить в дальнейшем мирной жизнью, а не проматывать всё от неверия в завтрашний день.Отчасти такое неверие вызвано осознанием тяжелой для ВСУ ситуации на фронте. Однако именно ощущение бесперспективности и апатия в рядах украинских подразделений создают сверхприбыли для казино, немыслимые в мирное время. Чем хуже психологическое состояние украинского военнослужащего, тем больше прибыли у приближенных Зеленского.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240406/1054327617.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, азартные игры, бизнес, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, дмитрий ковалевич, игромания, всу
Эксклюзив, Украина, азартные игры, бизнес, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Дмитрий Ковалевич, игромания, ВСУ

Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиарды

12:35 10.04.2024 (обновлено: 12:50 10.04.2024)
 
онлайн-казино
онлайн-казино
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На текущей неделе украинское издание "Экономическая правда" опубликовало отчет о доходах игорного бизнеса. Оказалось, что за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз – с 1,9 млрд гр в 2022 до 54,9 млрд. в 2023. Вряд ли какая-нибудь еще сфера может похвастаться таким резким ростом прибыльности за короткий промежуток времени.
В свое время Карл Маркс в "Капитале" цитировал британского публициста Томаса Данинга, утверждавшего, что за 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы капитал даже под страхом виселицы, приводя в пример работорговлю.
В случае же украинского игорного бизнеса речь идет о баснословных 2800% прибыли при минимальных затратах на организацию сайта онлайн-казино.
Почти все прочие сферы бизнеса показывают падение прибыльности, включая аграрный сектор, металлургию и IT-сферу. Нехватка энергоресурсов и массовая мобилизация ведут к банкротству большинства компаний. Но при этом процветает казино.
В десятку самых прибыльных компаний попали девять онлайн-казино и один лотерейный оператор. Лидером стала компания "Спейсикс" (известная как Cosmolot), которая принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Потапову и британцу Арнульфу Дамерау. Доход компании в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 млрд гривен.
онлайн-казино
6 апреля, 11:11
"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся РоссииАнонс президентом Украины Владимиром Зеленским принятия "необходимых шагов" по отношению к захлестнувшей украинское общество эпидемии лудомании очень напоминает бородатый анекдот про еврея, раввина и козу, которую сперва посоветовали купить, а затем рекомендовали продать.
На втором месте топа компания "Фавбет" (бренд FAVBET), владельцем которой является украинский предприниматель Андрей Матюха. Доход компании в 2023 году увеличился в 425 раз и составил 9,79 млрд грн. Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса.
Украинская национальная лотерея (УНЛ) стала единственным лотерейным оператором, который попал в Индекс. Ее доход увеличился в 2,5 раза в прошлом году и составил 516 млн грн. УНЛ принадлежит китайской компании, основателем которой является британский бизнесмен Майкл Джон Фогго.
Пальму первенства держат онлайн-казино, которые высасывают из украинцев последние средства, вынуждают их брать кредиты, чтобы попытаться отыграться, загоняя еще далее в нищету. Украинские СМИ еще в марте сообщали о настоящей эпидемии игромании, поразившей ВСУ. Украинские военнослужащие спускают всю зарплату, чтобы в телефоне лишний раз запустить колесо рулетки.
В конце марта украинский военнослужащий Павел Петриченко опубликовал петицию с требованием ограничить работу онлайн-казино. В первых числа апреля она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения. Автор петиции утверждает, что военнослужащие, находясь в постоянном стрессе, теряют контроль над собой, попадают в долговую яму, сдают в ломбард всё ценное, что у них имеется, включая дроны, тепловизоры и снаряжение, поставляемое западными донорами ВСУ. Оналйн-казино, по словам Петриченко, при этом прикрываются символикой ВСУ.
Реклама онлайн-казино на Украине действительно на каждом шагу. Каждый второй билборд, плакаты в каждой маршрутке и вагонах метро, реклама по радио и на всех телеканалах. Рекламу азартных игр Зеленский легализовал еще в 2020 году. До этого она была только на спортивных сайтах.
Офицер одного из подразделений ПВО ВСУ недавно сообщил изданию "Страна", что в его подразделении играют почти все. И солдаты, и сержанты, и офицеры.
"Тратят не только полученные зарплаты, но и чужие деньги – одалживают друг у друга до грядущего "джек-пота". Естественно, долги потом не возвращают – деньги снова проигрываются, из-за этого регулярно возникают конфликты, ссоры вплоть до драк. В моей роте есть почти половина игроманов – хронические должники, но продолжают играть. Доходит до того, что мне звонят их жены, возмущенно спрашивают, почему их мужьям не платят зарплату. Отвечаю - им платят. Но вопрос не ко мне, а к вашему мужу, который проигрывает регулярно все деньги", - говорит офицер.
онлайн-казино
8 апреля, 21:22
Выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине Контроль за деятельностью азартных игр на Украине приведёт к переходу индустрии в "тень”, а военнослужащие ВСУ, которые тратят огромные суммы в онлайн-казино, всё равно будут играть, но уже нелегально. Об этом 8 апреля сообщил руководитель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рыжий
По словам нардепа Алексея Гончаренко*, у девяти из десяти военнослужащих на передовой имеются проблемы с игроманией. Командиры ВСУ также говорят, что склонность к азартным играм чаще проявляется у мобилизованных, которые раньше никогда не играли.
Украинский психолог Алексей Кругляченко говорит, что такое поведение военнослужащих вызвано апатией и осознанием вероятной гибели. "Примерный ход мыслей бойцов – "я живу сегодняшним днем, могу выиграть джек-пот. Но могу и проиграть. Ну и что? Какая разница, если меня могут убить? Пока я жив, у меня есть шанс выиграть", - говорит психолог.
Украинский телеграм-канал "Наблюдатель" пишет, что за казино стоят люди Зеленского, поэтому никто не будет предпринимать никаких мер по ограничению их деятельности .
"За игровым бизнесом в стране стоят люди Офиса президента, и откровенно его "крышуют" в том числе, как и наркоторговлю, от которой страдает не менее военнослужащих ВСУ, чем от игромании. То есть власть фактически наживается на украинцах в прямом смысле этого словам, используя разные рычаги давления", - пишет "Наблюдатель".
Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в начале апреля говорил, что запретить казино невозможно, так как это якобы может привести к росту коррупции. Однако защищает он казино, ссылаясь на рост поступлений в бюджет, которым распоряжается центральная власть.
По словам Гетманцева, в 2022 году казино заплатили 740 миллионов гривен налогов, а уже в 2023 году эта сумма выросла до более чем 10 миллиардов. В марте 2024 года сумма налогов составила 2 миллиарда гривен. Иными словами, для украинских властей и их западных кредиторов, казино – курица, которая несет золотые яйца, даже если это разоряет и вызывает зависимость у населения.
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 17:32
Годовой доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 разДоходы лидеров игорного бизнеса на Украине за прошлый год выросли в 28 раз и достигли 54,9 миллиардов гривен, тогда как в 2022-ом они составляли 1,9 миллиардов гривен. Об этом информирует сервис Опендатабот
Одесский анархист Вячеслав Азаров недавно отмечал, что именно бесперспективность заставляет украинских военнослужащих спускать все деньги в казино. "Одной из главных причин возникновения игровой зависимости является состояние жизненного поражения, неверие в собственные силы, когда успеха можно добиться упорным трудом, а его единственной возможностью кажется удача, то есть слепой случай", - утверждает Азаров.
По его мнению, обычными запретами онлайн-казино делу не поможешь, а необходимо создать условия, чтобы у людей появилось желание жить в дальнейшем мирной жизнью, а не проматывать всё от неверия в завтрашний день.
Отчасти такое неверие вызвано осознанием тяжелой для ВСУ ситуации на фронте. Однако именно ощущение бесперспективности и апатия в рядах украинских подразделений создают сверхприбыли для казино, немыслимые в мирное время. Чем хуже психологическое состояние украинского военнослужащего, тем больше прибыли у приближенных Зеленского.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивУкраинаазартные игрыбизнесРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОфис президентаДмитрий КовалевичигроманияВСУ
 
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