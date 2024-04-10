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Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками

Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками - 10.04.2024 Украина.ру

Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками

На американских кладбищах растет количество захоронений ликвидированных в зоне спецоперации наёмников, сообщили 10 апреля журналисты РИА Новости

2024-04-10T11:23

2024-04-10T11:23

2024-04-10T11:23

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"Кладбища США вслед за европейскими обрастают могилами американских наемников, погибших на Украине", - сообщило агентство. Среди убитых наёмников - 50-летний морпех в отставке Грейди Курпаси. Он был ликвидировал через два месяца после начала специальной военной операции. Его похоронили на самом известном американском кладбище - на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона, - где покоится, в частности, Джон Кеннеди.Другой американец - Иэн Торторичи - воевал на стороне ВСУ в составе иностранного легиона Украины, был ликвидирован в Краматорске. В июне прошлого года ВКС РФ нанесли ракетный удар по краматорскому общежитию, где жили иностранные наемники. Его доставили на континент и хоронили даже с воинскими почестями.Ещё один гражданин США - Дейн Партирдж - также воевал на стороне Украины практически с начала спецоперации. Спустя несколько месяцев он получил ранение и позднее скончался. Известно, что ранее он воевал в Ираке.Ещё два американца, также участвовавшие в боевых действиях, Брайан Янг и Пол Ким, похоронены в штатах Калифорния и Техас.В Минобороны РФ ранее сообщали, что на Украине в боевых действиях принимают участие более 1100 граждан США. Почти 500 из них уже ликвидированы.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что порядка 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, объявлены в розыск.

https://ukraina.ru/20240403/1054260829.html

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новости, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет, вкс, всу, конфликт, зарубежье, кладбище