Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками - 10.04.2024 Украина.ру
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Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками
Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками - 10.04.2024 Украина.ру
Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками
На американских кладбищах растет количество захоронений ликвидированных в зоне спецоперации наёмников, сообщили 10 апреля журналисты РИА Новости
2024-04-10T11:23
2024-04-10T11:23
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"Кладбища США вслед за европейскими обрастают могилами американских наемников, погибших на Украине", - сообщило агентство. Среди убитых наёмников - 50-летний морпех в отставке Грейди Курпаси. Он был ликвидировал через два месяца после начала специальной военной операции. Его похоронили на самом известном американском кладбище - на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона, - где покоится, в частности, Джон Кеннеди.Другой американец - Иэн Торторичи - воевал на стороне ВСУ в составе иностранного легиона Украины, был ликвидирован в Краматорске. В июне прошлого года ВКС РФ нанесли ракетный удар по краматорскому общежитию, где жили иностранные наемники. Его доставили на континент и хоронили даже с воинскими почестями.Ещё один гражданин США - Дейн Партирдж - также воевал на стороне Украины практически с начала спецоперации. Спустя несколько месяцев он получил ранение и позднее скончался. Известно, что ранее он воевал в Ираке.Ещё два американца, также участвовавшие в боевых действиях, Брайан Янг и Пол Ким, похоронены в штатах Калифорния и Техас.В Минобороны РФ ранее сообщали, что на Украине в боевых действиях принимают участие более 1100 граждан США. Почти 500 из них уже ликвидированы.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что порядка 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, объявлены в розыск.
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новости, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет, вкс, всу, конфликт, зарубежье, кладбище
Новости, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ВКС, ВСУ, конфликт, Зарубежье, кладбище

Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками

11:23 10.04.2024
 
© РИА Новости США скриншот видео
© РИА Новости США скриншот видео
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На американских кладбищах растет количество захоронений ликвидированных в зоне спецоперации наёмников, сообщили 10 апреля журналисты РИА Новости
"Кладбища США вслед за европейскими обрастают могилами американских наемников, погибших на Украине", - сообщило агентство.
Среди убитых наёмников - 50-летний морпех в отставке Грейди Курпаси. Он был ликвидировал через два месяца после начала специальной военной операции. Его похоронили на самом известном американском кладбище - на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона, - где покоится, в частности, Джон Кеннеди.
Другой американец - Иэн Торторичи - воевал на стороне ВСУ в составе иностранного легиона Украины, был ликвидирован в Краматорске. В июне прошлого года ВКС РФ нанесли ракетный удар по краматорскому общежитию, где жили иностранные наемники. Его доставили на континент и хоронили даже с воинскими почестями.
Ещё один гражданин США - Дейн Партирдж - также воевал на стороне Украины практически с начала спецоперации. Спустя несколько месяцев он получил ранение и позднее скончался. Известно, что ранее он воевал в Ираке.
Ещё два американца, также участвовавшие в боевых действиях, Брайан Янг и Пол Ким, похоронены в штатах Калифорния и Техас.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что на Украине в боевых действиях принимают участие более 1100 граждан США. Почти 500 из них уже ликвидированы.
В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.
В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что порядка 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, объявлены в розыск.
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 05:10
Туда прилетело очень хорошо: Рогов сообщил, как ВС РФ "накрыли" санаторий СБУ с элитными наемниками ВСУРоссийское руководство ужесточает риторику в отношении террористов. В Одессе ВС РФ "накрыли" ведомственный санаторий СБУ, который использовался как пункт временной дислокации для элитных наемников и боевиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
 
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