https://ukraina.ru/20240410/1054416291.html

Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул

Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул - 10.04.2024 Украина.ру

Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул

Если молдавские власти введут войска в ответ на объявление независимости региона, Гагаузия обратится ко всем странам, включая Российскую Федерацию, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости

2024-04-10T10:12

2024-04-10T10:12

2024-04-10T10:13

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Глава Гагаузии напомнила слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который 4 апреля заявил, что Молдавия – это Румыния, и поддержал идеи объединения двух стран.Гуцул подчеркнул, что гагаузы хотят жить в независимой Республике Молдова.По словам Гуцул, большинство граждан Молдавии не поддерживает вступление в Евросоюз."Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и Европейским Союзом. Нам не нужны никакие военные блоки, НАТО и так далее. Мы против этого", - подчеркнула она. Глава Гагаузия также сообщила, что власти региона будут принимать меры, в случае объединения Молдавии и Румынии. "Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — сказала она,Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом 9 апреля. Цели визита Гуцул не уточняются.На прошлой неделе Гуцул отмечала, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если власти Кишинева решат объединиться с Румынией.

https://ukraina.ru/20240409/1054406552.html

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