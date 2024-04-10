Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул - 10.04.2024 Украина.ру
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Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул
Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул - 10.04.2024 Украина.ру
Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул
Если молдавские власти введут войска в ответ на объявление независимости региона, Гагаузия обратится ко всем странам, включая Российскую Федерацию, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости
2024-04-10T10:12
2024-04-10T10:13
новости
молдавия
румыния
гагаузия
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Глава Гагаузии напомнила слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который 4 апреля заявил, что Молдавия – это Румыния, и поддержал идеи объединения двух стран.Гуцул подчеркнул, что гагаузы хотят жить в независимой Республике Молдова.По словам Гуцул, большинство граждан Молдавии не поддерживает вступление в Евросоюз."Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и Европейским Союзом. Нам не нужны никакие военные блоки, НАТО и так далее. Мы против этого", - подчеркнула она. Глава Гагаузия также сообщила, что власти региона будут принимать меры, в случае объединения Молдавии и Румынии. "Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — сказала она,Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом 9 апреля. Цели визита Гуцул не уточняются.На прошлой неделе Гуцул отмечала, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если власти Кишинева решат объединиться с Румынией.
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новости, молдавия, румыния, гагаузия, ес, нато, евгения гуцул, россия
Новости, Молдавия, Румыния, Гагаузия, ЕС, НАТО, Евгения Гуцул, Россия

Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул

10:12 10.04.2024 (обновлено: 10:13 10.04.2024)
 
© РИА Новости скриншот видео
© РИА Новости скриншот видео
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Если молдавские власти введут войска в ответ на объявление независимости региона, Гагаузия обратится ко всем странам, включая Российскую Федерацию, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости
Глава Гагаузии напомнила слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который 4 апреля заявил, что Молдавия – это Румыния, и поддержал идеи объединения двух стран.
Гуцул подчеркнул, что гагаузы хотят жить в независимой Республике Молдова.
По словам Гуцул, большинство граждан Молдавии не поддерживает вступление в Евросоюз.
"Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и Европейским Союзом. Нам не нужны никакие военные блоки, НАТО и так далее. Мы против этого", - подчеркнула она.
Глава Гагаузия также сообщила, что власти региона будут принимать меры, в случае объединения Молдавии и Румынии.
"Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — сказала она,
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом 9 апреля. Цели визита Гуцул не уточняются.
На прошлой неделе Гуцул отмечала, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если власти Кишинева решат объединиться с Румынией.
Исторические земли Румынии (Молдавия, Валахия, Добруджа и др.) в XVIII веке. Открытый источник
Вчера, 18:59
Румыния хочет поглотить Молдавию, а Молдавия - Приднестровье. Что из этого может получиться?Молдавия может ввести войска на территорию Гагаузской автономии в случае объявления ею независимости. Об этом заявила руководитель автономии Евгения Гуцул 8 апреля
 
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