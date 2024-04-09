Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде
Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект о Национальном словарном фонде. В первом чтении законопроект приняли в марте
Госдума России приняла закон о создании Национального словарного фонда. Для этого будет создан онлайн-ресурс, на котором опубликуют материалы из всех возможных словарей русского языка за последние три века. Доступ к ресурсу будет бесплатным.
В пояснительной записке отмечается, что проект федерального закона был подготовлен во исполнение поручения президента России от 1 марта 2020 года.
Предполагается, что Национальный словарный фонд позволит получать информацию:
- —о написании слов,
- —их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике,
- —о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени,
- —о грамматических характеристиках слов,
- —о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов,
- —об использовании фразеологических сочетаний.
16 января 2021, 01:00«Вершина украинской лексикографии». Как появился Большой словарь «запрещенной Советами мовы»16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Сторонники языкового диктата объясняют это местью за русификацию в прошлом. Однако по иронии судьбы в этот же день в 1971 году вышел первый том «Словника української мови» Института языкознания АН УССР