Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде

«Вершина украинской лексикографии». Как появился Большой словарь «запрещенной Советами мовы» 16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Сторонники языкового диктата объясняют это местью за русификацию в прошлом. Однако по иронии судьбы в этот же день в 1971 году вышел первый том «Словника української мови» Института языкознания АН УССР