Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде - 09.04.2024 Украина.ру
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Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде
Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде - 09.04.2024 Украина.ру
Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде
Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект о Национальном словарном фонде. В первом чтении законопроект приняли в марте
2024-04-09T14:17
2024-04-09T14:17
словари
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россия
новости
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президент
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Госдума России приняла закон о создании Национального словарного фонда. Для этого будет создан онлайн-ресурс, на котором опубликуют материалы из всех возможных словарей русского языка за последние три века. Доступ к ресурсу будет бесплатным. В пояснительной записке отмечается, что проект федерального закона был подготовлен во исполнение поручения президента России от 1 марта 2020 года.Предполагается, что Национальный словарный фонд позволит получать информацию:
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словари, госдума, россия, новости, фонд, президент
словари, Госдума, Россия, Новости, фонд, президент

Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде

14:17 09.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект о Национальном словарном фонде. В первом чтении законопроект приняли в марте
Госдума России приняла закон о создании Национального словарного фонда. Для этого будет создан онлайн-ресурс, на котором опубликуют материалы из всех возможных словарей русского языка за последние три века. Доступ к ресурсу будет бесплатным.
В пояснительной записке отмечается, что проект федерального закона был подготовлен во исполнение поручения президента России от 1 марта 2020 года.
Предполагается, что Национальный словарный фонд позволит получать информацию:
  • о написании слов,
  • их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике,
  • о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени,
  • о грамматических характеристиках слов,
  • о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов,
  • об использовании фразеологических сочетаний.
16 января 2021, 01:00
«Вершина украинской лексикографии». Как появился Большой словарь «запрещенной Советами мовы»16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Сторонники языкового диктата объясняют это местью за русификацию в прошлом. Однако по иронии судьбы в этот же день в 1971 году вышел первый том «Словника української мови» Института языкознания АН УССР
 
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