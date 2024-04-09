https://ukraina.ru/20240409/1054398294.html

Эквадор и Сирия. Демонстративный плевок в международное право и смерть дипломатии

Эквадор и Сирия. Демонстративный плевок в международное право и смерть дипломатии - 09.04.2024 Украина.ру

Эквадор и Сирия. Демонстративный плевок в международное право и смерть дипломатии

На днях произошло два знаковых события, которые почти одновременно случились в разных частях планеты, и, на первый взгляд стороннего наблюдателя, имеют между собой мало общего. Хотя, на самом деле, они предвещают для всей планеты большие и не очень радостные перемены

2024-04-09T14:30

2024-04-09T14:30

2024-04-09T14:30

китай

сша

латинская америка

эксклюзив

кито

мексика

джулиан ассанж

кристиан нобоа

сирия

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Эквадорские силовые структуры штурмом взяли посольство Мексики в городе Кито, чтобы захватить Хорхе Гласа – бывшего вице-президента Эквадора, получившего политическое убежище у мексиканского правительства.По меркам Латинской Америки, где уличный наркотрафик и узаконенная коррупция местами давно стали чем-то вроде общепринятой нормы, Глас совершенно не похож на преступника, довольно обычного для властных коридоров этого региона.Достаточно сказать, что критики из правой оппозиции долгое время обвиняли его не в наркоторговле и не во взяточничестве, а в плагиате, связанной с темой его научной работы. А Глас, в отличие от плеяды эквадорских политиков – банановых миллионеров минимум в третьем поколении, считался квалифицированным электротехником. И, вдобавок к этому, занимался проблематикой развития депрессивных регионовУ Хорхе нашлись и другие проблемы. Глас сотрудничал с левым президентом страны Рафаэлем Корреа, таким же технократом-интеллектуалом, который, после прихода к власти неожиданно для всех взял на международной арене антиамериканский курс. И даже больше – он был не прочь поднять страну за счет инвестиций из Китая вместо обычных кабальных западных займов.В правительстве Корреа Глас курировал должность министра-координатора стратегического сектора и отвечал за строительство крайне выгодных и нужных для высокогорного Эквадора гидроэлектростанций, которому как-раз таки помогали китайцы.Все это не вызывало восторга в Вашингтоне, потому что китайское проникновение в Латинскую Америку не приветствовалось, а благодаря внезапному бунту правительства Корреа США долгое время не могли захватить расследователя Джулиана Ассанажа, который опубликовал секретные документы американских спецслужб.Основатель "Викиликс" попросил у эквадорских властей политического убежища, и годами проживал в эквадорском посольстве в Лондоне, где для него оборудовали специальные апартаменты.Американцы не забыли этой пощечины, и многие считают, что упорные преследования Хорхе Гласа являются отложенной местью за смелую и деятельную попытку спасти Ассанжа."Проамериканский режим в Эквадоре вторгается в мексиканское посольство в Эквадоре для ареста экс-вице-президента. Но кто этот человек? Когда он был у власти, Эквадор предоставил убежище Джулиану Ассанжу в посольстве в Лондоне. США никогда этого не забудут и не простят. Маленький Эквадор решил перечить "великой американской империи", – говорит об этом политолог Джон Вароли.Но дело не в самой истории Гласа, которого успели обвинить помимо плагиата ещё и в коррупции. Дело в том, что захват этого человека на территории посольства Мексики, которая предоставила убежище бывшему вице-президенту Эквадора, ломает сложившуюся систему международных отношений, который предусматривают полную неприкосновенность дипломатов – невзирая на политические или идеологические противоречия между странами.Эквадорские полицейские брутально повалили на землю Роберто Кансеко— временно исполняющего обязанности главы мексиканской дипмиссии, который попытался защитить от их вторжения свой офис.Конечно, Мексика сразу же приступила к разрыву дипломатических отношений с Эквадором. Однако довольно очевидно, что юный президент страны, потомственный банановый плантатор Даниэль Нобоа, появившийся на свет в американском Майами, никогда не стал бы предпринимать такие радикальные действие без поддержки США.При этом радикальные действия эквадорской власти, как правило, связываются с борьбой против наркотрафика, обычно полностью подконтрольной американским агентствам. Хотя на Хорхе Гласа не смогли накопать даже незначительного компромата, связанного с наркотрафиком, что не является большой редкостью для влиятельных персон из этого этого региона.Незаконный арест Гласа указывает на главные страхи Нобоа и его покровителей. Конечно, эти действия целят в Корреа, потому что бывший левый президент сохраняет в обществе серьезную популярность, а о временах его правления, когда Кито серьезно играл на мировой арене, и при этом на его улицах не было разборок наркоторговцев, вспоминают с большой ностальгией.Тем не менее, эффект от нападения на мексиканское посольство могут почувствовать на себе многие люди, не имеющие отношения к Латинской Америке.Защищенных дипломатическими конвенциями людей больше не будет во всем мире. Хотя в прежние годы даже самые мрачные проамериканские деятели вроде Аугусто Пиночета без особой радости соблюдали ключевые правила международного дипломатического этикета. И это спасло жизнь многим людям во времена латиноамериканских диктатур, которым повезло добраться до территории иностранных посольств.Теперь это прошлое, которое, скорее всего, не вернется."Во время президентства Рафаэля Корреа, Эквадор бросил вызов империи, предоставив гражданство и политическое убежище Джулиану Ассанжу.В перевернутом с ног на голову мире история пошла вспять. При вмешательстве США в Эквадоре восстановлена власть олигархических режимов и статус страны как банановой республики. Эквадор превращён в региональный центр координации наркотрафика, организованной преступности и политических операций по дестабилизации неугодных Штатам правительств. Правящие страной организаторы международного терроризма, объявили "войну организованной преступности", целью которой является зачистка опасных для власти социальных движений.Эквадорские силовики штурмовали посольство Мексики в Кито для похищения Хорхе Гласа, бывшего вице-президента Эквадора. Глас – одна из ключевых фигур правительств Корреа, изгнанного из страны ложными обвинениями "в коррупции", – после пяти лет заключения по сфабрикованному уголовному делу о взятках (в прошлом году бразильское правосудие аннулировало обвинения) вновь объявлен нынешними эквадорскими властями чуть ли не главным врагом страны.Даже военные диктатуры прошлого века не позволяли себе штурм иностранных дипломатических представительств, где искали спасения преследуемые", – напоминает об этом важном моменте известный журналист-международник Олег Ясинский, много лет проживший в странах латиноамериканского региона.Тем не менее, демонстративный удар по международным дипломатическим отношениям была нанесён не только в Латинской Америке. И такая синхронность вряд ли является простой случайностью.Практически одновременно израильская авиация ударила по незащищённому иранскому консульству в Дамаске, что в равной степени подточило "дипломатический порядок, основанный на общепринятых правилах", в каковом виде он существовал минимум весь ХХ век – несмотря на две мировые войны и множество других подобных трагических кровопусканий."Ракетный удар Израиля по иранскому посольству в Сирии и полицейское вторжение Эквадора в посольство Мексики свидетельствуют о том, что мир, в котором существовала хотя бы видимость игры по каким-то правилам, закончился.Остается право силы, опирающееся на человеческое невежество и контроль над информацией и социальными сетями, в которых, запутавшись, бьются новые поколения.Нет границ, нет рамок, нет правил, нет табу. Запрограммированная на разрушение машина смерти ускоряет работу, её электронный мозг тасует колоду следующих шагов, выстраивая комбинации между бактериологическим оружием, искусственным интеллектом и ядерными боезарядами", – справедливо заключает Олег Ясинский.Надежду на то, что ситуацию можно хотя бы частично выправить, дает оперативная реакция дипломатов латиноамериканских стран, которые в основной массе категорически осудили вторжение.Но в целом мир почти не заметил, что произошло в Кито и Дамаске. И это плохая новость для массы людей, которые даже не подозревают, чего их сейчас лишают.

https://ukraina.ru/20240218/1053375692.html

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Леонид Николенко

китай, сша, латинская америка, эксклюзив, кито, мексика, джулиан ассанж, кристиан нобоа, сирия