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В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина

В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина - 08.04.2024 Украина.ру

В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина

Панинский путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковушка и грузовик. В результате ЧП одна женщина погибла, сообщило региональное управление МЧС

2024-04-08T18:09

2024-04-08T18:09

2024-04-08T18:12

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РИА Новости пишет, что число пострадавших при обрушении путепровода увеличилось до шести, пятеро из них госпитализированы. Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в Смоленской области приостановлено, информирует Московская железная дорога. На место обрушения направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ведомстве добавили, что на момент ЧП поездов на участке не было. В РЖД создали оперативный штаб. Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода и срочно выехал на место.

https://ukraina.ru/20240327/1054131553.html

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