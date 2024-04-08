В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина - 08.04.2024 Украина.ру
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В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина
В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина - 08.04.2024 Украина.ру
В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина
Панинский путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковушка и грузовик. В результате ЧП одна женщина погибла, сообщило региональное управление МЧС
2024-04-08T18:09
2024-04-08T18:12
новости
вязьма
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ржд
обрушение
чп
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РИА Новости пишет, что число пострадавших при обрушении путепровода увеличилось до шести, пятеро из них госпитализированы. Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в Смоленской области приостановлено, информирует Московская железная дорога. На место обрушения направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ведомстве добавили, что на момент ЧП поездов на участке не было. В РЖД создали оперативный штаб. Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода и срочно выехал на место.
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новости, вязьма, мчс, ржд, обрушение, чп
Новости, Вязьма, МЧС, РЖД, обрушение, ЧП

В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина

18:09 08.04.2024 (обновлено: 18:12 08.04.2024)
 
В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина
В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина
Читать в
Панинский путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, на мосту находились легковушка и грузовик. В результате ЧП одна женщина погибла, сообщило региональное управление МЧС
РИА Новости пишет, что число пострадавших при обрушении путепровода увеличилось до шести, пятеро из них госпитализированы.
Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в Смоленской области приостановлено, информирует Московская железная дорога. На место обрушения направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей.
В ведомстве добавили, что на момент ЧП поездов на участке не было. В РЖД создали оперативный штаб.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода и срочно выехал на место.
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Заголовок открываемого материала
18:09В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина
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