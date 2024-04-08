https://ukraina.ru/20240408/1054381365.html

Экспансия была заложена в саму природу НАТО. Дмитрий Киселев об истории и перспективах военного блока

Экспансия была заложена в саму природу НАТО. Дмитрий Киселев об истории и перспективах военного блока - 08.04.2024 Украина.ру

Экспансия была заложена в саму природу НАТО. Дмитрий Киселев об истории и перспективах военного блока

На прошлой неделе исполнилось 75 лет со дня создания военного блока НАТО. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 07 апреля 2024 года стала история возникновения и постепенного расширения Североатлантического альянса.

2024-04-08T17:43

2024-04-08T17:43

2024-04-08T17:43

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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в рубрике "Исторический кружок" програмно разобрал все особенности отношений НАТО сначала с СССР, а затем и с Россией.Формально НАТО было создано 4 апреля 1949 года.Дмитрий Киселев напомнил предысторию его создания.В разгар Второй мировой войны у власти в Британии был премьер Уинстон Черчилль, который до сих пор в Англии считается образцом джентльмена, едва ли не лучшим правителем и символом мудрости английской дипломатии."Хитрый, как лис… Возненавидел нашу страну с малых лет, как это и положено представителю британской элиты. Ведь многовековая враждебность к России у этих островитян в крови",— так охарактеризовал Черчилля Киселев.Войдя в правительство, Черчилль инициировал британскую интервенцию в молодую Советскую Россию, а будучи военным министром, ещё в 1919 году говорил: "Полная нелепица не соглашаться с тем, что большевизм намного хуже германского милитаризма".Киселев отметил, что "Лондон гадит нам практически всегда – за исключением периодов, когда для англичан возникает экзистенциальная угроза". Такая угроза возникала для Англии трижды за историю: Наполеон (Россия спасла от него Англию), Первая мировая (тогда союз Британии с Францией и Россией – Антанта – стал для Лондона безвариантным), и Вторая мировая, когда СССР сыграл решающую роль в разгроме Гитлера. Но даже будучи союзником Советского Союза по Антигитлеровской коалиции во Второй мировой, Черчилль делал всё, чтобы отложить открытие второго фронта и тем самым максимально истощить СССР. При этом лидеры СССР, США и Британии – Сталин, Рузвельт и Черчилль – активно переписывались, координируя свои действия."С нашей стороны всё было искренне. Можно бесконечно рассматривать плакат на украинском языке в Харькове после освобождения города от фашистов – 1943 год – "Да здравствует боевой союз народов СССР, Англии и США!" До открытия второго фронта оставался год", — рассказал телеведущий.У президента США Франклина Рузвельта в отношении нашей страны предрассудков не было. Пропорции событий стали для него очевидными ещё в начале войны. В апреле 1942 года он заявил: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили – и продолжают уничтожать – больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные нации вместе взятые".На послевоенное время у Рузвельта созрели совершенно конкретные планы взаимодействия с нашей страной, что Черчилля буквально выводило из себя."Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы", – заявил Рузвельт.К концу войны – даже после встреч в составе "большой тройки" со Сталиным и Черчиллем в Тегеране и Ялте – Рузвельт, по мнению Киселева, становился помехой тем, кто внутренне относился к СССР глубоко враждебно. В то же время вице-президентом США при Рузвельте был Гарри Трумэн – человек, куда более близкий по взглядам Черчиллю. Рузвельт им явно мешал.Киселев отмечает, что английская разведка с самого начала Второй мировой была допущена в Штаты без каких-либо ограничений. Страны были союзниками, ещё и над атомным проектом работали вместе.12 апреля 1945 года Франко Делано Рузвельт скоропостижно умирает от кровоизлияния в мозг – инсульт, который ничто не предвещало. Рузвельту было лишь 63 года. До безоговорочной капитуляции фашистской Германии оставалось менее месяца. Автоматически унаследовав президентские полномочия, Гарри Трумэн распоряжается, не производя вскрытие, быстро похоронить Рузвельта, что и было сделано."Поползли слухи о насильственной смерти, но к власти пришли те, кто уже тогда умел управлять общественным мнением", — отметил Дмитрий Киселев.Телеведущий привёл интересное документальное свидетельство от популярного советского политобозревателя-американиста Валентина Сергеевича Зорина. Однажды, в июне 1961 года во время европейского турне Кеннеди тому выпала возможность прямо задать президенту вопрос, который рассердил Кеннеди."Кеннеди вышел пройтись. Как он сказал, отойти от слишком горячего разговора с Хрущевым. И я подошел к нему и задал неожиданный для него вопрос. Когда умер президент Рузвельт, 12 апреля 1945 года, за две недели до Победы, замечательный наш ученый академик Лев Николаевич Иванов прочел нам, студентам МГИМО, замечательную лекцию, в которой доказывал, что Рузвельт умер не своей смертью, а был отравлен. При этом похоронили его очень поспешно, не сделав вскрытия, по распоряжению Трумэна.Семья Рузвельта – жена Элеонора, сыновья – потребовали эксгумировать тело и провести анализ. Трумэн отказал. Ушел Трумэн, пришел республиканец Эйзенхауэр. Семья попросила – и Эйзенхауэр отказал. Пришел демократ Кеннеди, заявлявший, что он продолжатель линии Рузвельта. Семья обратилась к Кеннеди с просьбой об эксгумации – и Кеннеди тоже отказал. Вот этот вопрос сидел у меня, и я и спросил у Кеннеди: "Почему?"Кеннеди даже немножко, по-моему, рассердился. Вот, эти журналисты, всегда им нужно что-нибудь горяченькое. Потом увидел, что собеседник как-то сник и сказал: "Ну, вопрос задан, требует ответа. Хорошо, эксгумируем, найдем следы яда. Великого президента Америки не вернуть, а что подумают в мире о стране, в которой президентов травят как крыс". Джону Кеннеди оставалось жить 903 дня. И что подумают о стране, где президентов стреляют, как зайцев. И не только стреляют", – вспоминал Зорин.В любом случае, после таинственной скоропостижной кончины Рузвельта новоиспеченный президент США Гарри Трумэн и британский премьер Уинстон Черчилль занялись военно-стратегическим планированием.Трумэн сразу же прекращает программу ленд-лиза для СССР. Уже через год требует от Сталина досрочных платежей по долгам и отказывает в обещанном ранее многомиллиардном кредите.Черчилль летом 1945 года разрабатывает секретную военную операцию против СССР под кодовым названием "Немыслимое". Суть в том, чтобы войска западных союзников, усиленные недобитыми формированиями гитлеровцев, развернуть против СССР. Напасть планировалось 1 июля 1945 года внезапно.Но и маршал Жуков не дремал. 27 июня советские войска в Германии проводят перегруппировку, и Черчилль понимает, что что-то пошло не так. У Жукова – на важнейших направлениях – преимущество в живой силе и технике. Черчилль даёт отбой и начинает игру в долгую.События развиваются быстро. Уже через месяц с небольшим, 6 августа, американцы сбрасывают на Хиросиму атомную бомбу, а затем — 9 августа – на Нагасаки.Гарри Трумэн приказывает Пентагону разработать против СССР операцию "Тоталити" – куда более зловещую, чем "Немыслимое". План – сбросить 196 атомных бомб на 20 важнейших городов СССР, чтобы покончить с бывшим союзником раз и навсегда. Черчилль торопил Трумэна, но бомб физически не было. На Хиросиму и Нагасаки израсходовали к тому времени весь американский атомный арсенал. Срочно начали налаживать производство.Цели атомных бомбардировок – Москва, Ленинград, Баку, Казань, Тбилиси, Саратов, Грозный, Куйбышев (Самара), Горький (Нижний Новгород), Ташкент, Ярославль, промышленные центры Сибири и Урала."Параллельно для оправдания такого удара нужно было производить и ненависть. Поставить её на поток", — подчеркнул Дмитрий Киселев.Черчилль отправляется в Штаты и в марте 1946 года произносит свою знаменитую речь в Фултоне, с которой и начинается "холодная война". Фактически Черчилль требует кардинального военного превосходства над СССР, даёт старт гонке вооружений. Таким образом идёт подготовка идеологии будущего блока НАТО. Советский Союз тем временем зализывает раны после колоссальных потерь в битве с фашизмом. Восстанавливает промышленность, отстраивает разрушенные города. За три года наше промышленное производство возвращается к довоенному уровню."Поэтому мы должны отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или, как ее еще называют, доктрины политического равновесия между государствами. Мы не можем и не должны строить свою политику, исходя из минимального преимущества, и тем самым провоцируя кого бы то ни было померяться с нами силами", – убежден Черчилль.При этом сам Запад в модели Черчилля был заведомо непогрешим."Мы должны неустанно и бескомпромиссно провозглашать великие принципы демократических прав и свобод человека, являющихся совместным достоянием всех англоязычных народов",– заявил он.Очень точно всё это в ответе корреспонденту "Правды" 14 марта 1946 года оценил Сталин: "Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира".Киселев отметил, что демократия в самих США была далека от идеала.“Чего стоит хотя бы режим маккартизма в послевоенные годы? Все эти позорные допросы, преследования и репрессии в отношении подозреваемых в симпатиях к коммунистам?", — задался вопросом телеведущий.Будучи ослеплёнными собственным атомным превосходством, идеей уничтожить СССР, в 4 апреля 1949 года США под предлогом необходимости противостоять мнимым военным, политическим и идеологическим угрозам со стороны СССР создают блок НАТО. В него вошли 12 государств: Бельгия, Британия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция."Англо-американцы секретно выстраивают против СССР реальные планы военного захвата. Первыми обзаводятся атомной бомбой. Первыми в нарушение договорённостей с СССР сбрасывают её на японские города. Раздувают против нас холодную войну и первыми создают военный блок. СССР мирно трудится. Ничего не разжигает. Атомной бомбой не располагает. Никаких блоков не создаёт. Но нами всё равно уже пугают", — сказал Киселев.Естественно, в таких условиях атом Советскому Союзу был необходим. Пока Штаты ставили на конвейер недостающее оружие для тотальной атомной бомбардировки СССР, советские учёные-физики под руководством Игоря Курчатова и Юлия Харитона успели разработать первую советскую атомную бомбу. 29 августа 1949 года она была испытана на Семипалатинском полигоне. Через год у СССР таких бомб было уже 50. У США – 300, но мир стал двуполярным. Москва предложила британскому правительству свое участие в НАТО. Получив отказ, Иосиф Сталин заявил, что альянс – это "подкоп под ООН".В 1951 году Сталин комментирует заявление министра иностранных дел Британии Герберта Моррисона: "Г-н Моррисон утверждает, что Североатлантический пакт является оборонительным пактом, что он не преследует целей агрессии, что он, наоборот, направлен против агрессии. Если это верно, то почему инициаторы этого пакта не предложили Советскому Союзу принять участие в этом пакте? Почему они отгородились от Советского Союза?"После смерти Сталина Хрущев от имени СССР повторяет предложение вступить в НАТО. Ответ — тот же. Единственным решением было уравновесить блок, создав свой оборонительный союз из дружественных восточноевропейских государств социалистического лагеря.14 мая 1955 года подписан Варшавский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Спустя семь лет после создания НАТО в него входят Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.Варшавский договор как военно-политический союз просуществовал до февраля 1991 года. В июле 1991 года в Праге подписан Протокол о полном прекращении действия Договора.“СССР двигался к развалу. Менялся общественный уклад в наших странах. Идеологически мы перестали быть враждебны Западу, поэтому и наличие противостоящей НАТО военной организации, как мы сочли, потеряло смысл", — сказал Киселев.Со стороны НАТО логично было бы тоже самораспуститься, ведь враг исчез. Но, по мнению журналиста, "это случилось бы, если бы НАТО действительно было оборонительным союзом"."Дальнейшие события показали, что Североатлантический блок был заточен именно на агрессию. Он стал буквально пожирать страны одна за одной, подползая всё ближе и ближе к России. Ни о каком самороспуске и речи не было. Экспансия была заложена в саму природу блока", — считает Киселев.Так, ещё до создания Варшавского договора в НАТО вступают Греция, Турция и Федеративная Республика Германия.Горбачёв получает заверения о нерасширении блока на Восток "ни на дюйм".В 1999 году в НАТО вступают Венгрия, Польша, Чехия. В 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Словакия и Эстония. В 2009 году – Албания и Хорватия. В 2017 году – Черногория. В 2020 году – Северная Македония.В 2014 году с целью проглотить Украину при поддержке НАТО в Киеве происходит госпереворот и начинается гражданская война на юго-востоке востоке страны с охотой на русский язык и самих русских из тех, что не согласны с насильственной украинизацией. НАТО начинает военное освоение Украины. Россия в декабре 2021 года проводит "красную черту" – Украина не должна быть в НАТО. Блок игнорирует это предупреждение. России ничего не остаётся, как начать СВО.НАТО агрессивно расширяется дальше, захватывая и нейтральные страны. В 2023 году – Финляндия, в 2024 году – Швеция.Сейчас НАТО – это 32 страны и в совокупности 70 % военных ресурсов планеты. Украина и Грузия – по-прежнему в статусе стран-претендентов на вступление.Киселев также привёл послужной список НАТО после развала СССР.Варварская бомбардировка Югославии с использованием радиоактивных боеприпасов – 1999 год.Бесславное вторжение США и союзников по НАТО в Афганистан. После 20 лет бессмысленной бойни и попыток вестернизировать страну – позорное бегство.Беспричинное вторжение в Ирак в 2003 году. Формально – англо-американские силы, но понятно, что задействована была вся инфраструктура НАТО. В результате войны, повод для которой официально был призван ошибочным, погибли сотни тысяч иракцев. Лидер страны — Саддам Хусейн – казнен через повешение. А остатки иракской армии сформировались в варварский исламский халифат.2011 год – англо-французская агрессия в Ливии при поддержке США и НАТО. Разорение страны, убийство её лидера Муамара Каддафи. Распад страны. Гражданская война с провоцированием работорговли и сотнями тысяч беженцев. Дестабилизация Северной Африки в поясе Сахель.В 2014 году США и союзники по НАТО начали бомбардировки Сирии. Предлог – борьба с террористами ИГИЛ*, но цель – свержение законного правительства Башара Асада. Если бы не вмешательство России, то над Дамаском давно бы развивался чёрный флаг варварского халифата.Наконец, Украина. Весь блок НАТО в напряжении – бьётся на Украине с Россией.По словам Киселева, на поддержку нацистского бандеровского режима потрачено уже под двести миллиардов долларов."Вся разведка – от НАТО, как и планирование операций. Вся наводка ракет по воздушным, морским и наземным целям – НАТО. Обучение войска украинских националистов и его тренинг – НАТО. И кто вообще сомневается, что управление водными дронами – на офицерах НАТО, планирование и подготовка терактов на Крымском мосту – НАТО, управление ракетами Scalp и Storm Shadow – на офицерах НАТО, управление беспилотниками дальнего действия, например, сейчас до Татарстана – тоже на офицерах НАТО", — напомнил Киселев.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выдвигает инициативу по созданию фонда поддержки Украины от стран НАТО в 100 миллиардов долларов и передаче всей военной координации на Украине структурам альянса. По мнению телеведущего, это страховка от Трампа, а то он "американское лидерство" понимает совсем иначе."Для Трампа НАТО – прежде всего инструмент выжимания денег из союзников. У Трампа всё просто: не платят – не защищаем", — сказал Киселев.Пять лет назад президент Франции Эммануэль Макрон поставил НАТО диагноз – "смерть мозга". С тех пор перемен к лучшему не замечается.На судьбу Североатлантического альянса могут повлиять президентские выборы в Америке, до которых остается чуть больше полугода. И когда Дональд Трамп говорит, что выведет США из НАТО, он вовсе не шутит и не торгуется. В этом уверен его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон. Для НАТО это означало бы конец организации, а для Европы, что в вопросах безопасности десятилетиями полагается лишь на альянс и американское оружие — это катастрофа.* - запрещённая в РФ террористическая организация

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

ссср, сша, россия, черчилль, дмитрий киселев, рузвельт, нато, оон, эксклюзив, пентагон