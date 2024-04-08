https://ukraina.ru/20240408/1054375704.html

"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО

"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО - 08.04.2024 Украина.ру

"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО

Экс-глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров решил отправиться в зону проведения специальной военной операции. Его видеообращение распространили местные паблики

2024-04-08T14:14

2024-04-08T14:14

2024-04-08T14:14

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"Я теперь не заключенный, я освободился и начал новый этап своей жизни. Теперь я защитник нашего огромного Отечества, будем бороться с нацизмом и денацифицировать фашистов на Украине. Будут новые новости, нового формата, будет не менее интересно и весело. Главное помнить, победа будет за нами", - заявил Умеров.Ранее крымский общественник Эйваз Умеров был осужден на 3 года лишения свободы за превышение должностных полномочий.В 2019 году общественник избил своего подчиненного. Тогда он занимал пост замглавы администрации Судака.Издание "Крыминформ" ранее сообщало, что в октябре 2022 года на Умерова завели еще одно уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" за нападение на советника главы республики Эрвина Мусаева. По версии Умерова, конфликт произошел из-за угроз в сторону родственников от лица Эрвина Мусаева.Накануне стало известно, что бывшая министр культуры Крыма Вера Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции на Украине. Летом 2023 года она была приговоренная к 10 годам колонии за взяточничество.

https://ukraina.ru/20240408/1054368947.html

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новости, крым, судак, россия, сво, спецоперация