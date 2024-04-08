Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО - 08.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240408/1054373024.html
Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО - 08.04.2024 Украина.ру
Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
Экс-заместитель главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК Александр Избенко, обвиняемый по уголовному делу о растрате вверенного имущества, скрывался в зоне спецоперации, пишет "Коммерсантъ"
2024-04-08T12:57
2024-04-08T12:57
новости
россия
ск рф
фсб
скр
днр
донецкая народная республика
следователи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Избенко уехал в зону проведения СВО в сентябре 2023 года, пишет газета. Осенью прошлого года он поставил начальство в известность о своём намерении выйти на пенсию по выслуге лет.После начала инвентаризация вверенного ему имущества, не дожидаясь ее завершения, Избенко подал рапорт об увольнении из СК РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.Во время инвентаризации у проверяющих возникли вопросы к Избенко, в результате чего в отношении него было открыто уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате. Однако самого следователя найти не удалось.К расследованию подключилась Федеральная служба безопасности РФ.Сотрудники ФСБ обнаружили беглеца в зоне проведения специальной военной операции. По версии следователей, он там "банально скрывался", в боевых действиях участия не принимал. Чтобы его не вычислили, он заблаговременно отключил мобильный телефон.Сотрудники ФСБ обнаружили его под Донецком у родителей гражданской супруги.Избенко задержали 26 октября 2023 года, после чего его доставили в офис СКР. Ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое Избенко якобы похитил в ходе расследования одного из уголовных дел. В ведомстве не уточнили, что именно СКР инкриминирует коллеге.Накануне срок предварительного следствия в отношении Александра Избенко и срок его содержания в СИЗО были продлены до 12 июня 2024 года.Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года бойню в казанской гимназии №175. Жертвами убийцы стали семь человек.
https://ukraina.ru/20240408/1054368947.html
россия
днр
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ск рф, фсб, скр, днр, донецкая народная республика, следователи
Новости, Россия, СК РФ, ФСБ, СКР, ДНР, Донецкая Народная Республика, следователи

Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО

12:57 08.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Экс-заместитель главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК Александр Избенко, обвиняемый по уголовному делу о растрате вверенного имущества, скрывался в зоне спецоперации, пишет "Коммерсантъ"
Избенко уехал в зону проведения СВО в сентябре 2023 года, пишет газета. Осенью прошлого года он поставил начальство в известность о своём намерении выйти на пенсию по выслуге лет.
После начала инвентаризация вверенного ему имущества, не дожидаясь ее завершения, Избенко подал рапорт об увольнении из СК РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Во время инвентаризации у проверяющих возникли вопросы к Избенко, в результате чего в отношении него было открыто уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате. Однако самого следователя найти не удалось.
К расследованию подключилась Федеральная служба безопасности РФ.
Сотрудники ФСБ обнаружили беглеца в зоне проведения специальной военной операции. По версии следователей, он там "банально скрывался", в боевых действиях участия не принимал. Чтобы его не вычислили, он заблаговременно отключил мобильный телефон.
Сотрудники ФСБ обнаружили его под Донецком у родителей гражданской супруги.
Избенко задержали 26 октября 2023 года, после чего его доставили в офис СКР. Ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое Избенко якобы похитил в ходе расследования одного из уголовных дел.
В ведомстве не уточнили, что именно СКР инкриминирует коллеге.
Накануне срок предварительного следствия в отношении Александра Избенко и срок его содержания в СИЗО были продлены до 12 июня 2024 года.
Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года бойню в казанской гимназии №175. Жертвами убийцы стали семь человек.
Ялтинский международный экономический форум в Крыму. День первый - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
10:29
Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВОПриговоренная к 10 годам колонии за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), передает РИА Новости
 
НовостиРоссияСК РФФСБСКРДНРДонецкая Народная Республикаследователи
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО
13:38Интервенция на Украину. Почему для Запада в ней нет хорошего решения
13:20Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
13:06Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля
13:04Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом
12:59"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
12:57Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
12:11Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
12:08"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
12:07"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа
11:54Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
11:53Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
11:52Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
11:31Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв
10:29ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области
10:29Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
09:51Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область
09:46ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
09:42Координатор теракта в "Крокусе" и Украина, "огневая карусель". Главное на Украине на утро 8 апреля
08:50Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
Лента новостейМолния