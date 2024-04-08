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Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО - 08.04.2024 Украина.ру
Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
Экс-заместитель главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК Александр Избенко, обвиняемый по уголовному делу о растрате вверенного имущества, скрывался в зоне спецоперации, пишет "Коммерсантъ"
2024-04-08T12:57
2024-04-08T12:57
2024-04-08T12:57
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Избенко уехал в зону проведения СВО в сентябре 2023 года, пишет газета. Осенью прошлого года он поставил начальство в известность о своём намерении выйти на пенсию по выслуге лет.После начала инвентаризация вверенного ему имущества, не дожидаясь ее завершения, Избенко подал рапорт об увольнении из СК РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.Во время инвентаризации у проверяющих возникли вопросы к Избенко, в результате чего в отношении него было открыто уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате. Однако самого следователя найти не удалось.К расследованию подключилась Федеральная служба безопасности РФ.Сотрудники ФСБ обнаружили беглеца в зоне проведения специальной военной операции. По версии следователей, он там "банально скрывался", в боевых действиях участия не принимал. Чтобы его не вычислили, он заблаговременно отключил мобильный телефон.Сотрудники ФСБ обнаружили его под Донецком у родителей гражданской супруги.Избенко задержали 26 октября 2023 года, после чего его доставили в офис СКР. Ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое Избенко якобы похитил в ходе расследования одного из уголовных дел. В ведомстве не уточнили, что именно СКР инкриминирует коллеге.Накануне срок предварительного следствия в отношении Александра Избенко и срок его содержания в СИЗО были продлены до 12 июня 2024 года.Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года бойню в казанской гимназии №175. Жертвами убийцы стали семь человек.
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Новости, Россия, СК РФ, ФСБ, СКР, ДНР, Донецкая Народная Республика, следователи
Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
Экс-заместитель главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК Александр Избенко, обвиняемый по уголовному делу о растрате вверенного имущества, скрывался в зоне спецоперации, пишет "Коммерсантъ"
Избенко уехал в зону проведения СВО в сентябре 2023 года, пишет
газета. Осенью прошлого года он поставил начальство в известность о своём намерении выйти на пенсию по выслуге лет.
После начала инвентаризация вверенного ему имущества, не дожидаясь ее завершения, Избенко подал рапорт об увольнении из СК РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Во время инвентаризации у проверяющих возникли вопросы к Избенко, в результате чего в отношении него было открыто уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате. Однако самого следователя найти не удалось.
К расследованию подключилась Федеральная служба безопасности РФ.
Сотрудники ФСБ обнаружили беглеца в зоне проведения специальной военной операции. По версии следователей, он там "банально скрывался", в боевых действиях участия не принимал. Чтобы его не вычислили, он заблаговременно отключил мобильный телефон.
Сотрудники ФСБ обнаружили его под Донецком у родителей гражданской супруги.
Избенко задержали 26 октября 2023 года, после чего его доставили в офис СКР. Ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое Избенко якобы похитил в ходе расследования одного из уголовных дел.
В ведомстве не уточнили, что именно СКР инкриминирует коллеге.
Накануне срок предварительного следствия в отношении Александра Избенко и срок его содержания в СИЗО были продлены до 12 июня 2024 года.
Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года бойню в казанской гимназии №175. Жертвами убийцы стали семь человек.