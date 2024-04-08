Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Российские военные в ночь на понедельник атаковали дронами-камикадзе объект критической инфраструктуры в Житомирской области. Об этом сообщил в соцсетях председатель местной областной госадминистрации Виталий Бунечко
"По предварительной информации жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет", - указал он.
По его словам, пожар на объекте инфраструктуры был локализован.
Звягельский городской совет на страницах в соцсетях предупредил об угрозе загрязнения воздуха.
"Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами. В частности комиссией ТЭБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. - Ред.) было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования. Относительно учреждений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы", - говорится в материале.
Бунечко заверил, что пока "прямой угрозы нет".
Вместе с тем в регионе работает экологическая инспекция для того, чтобы установить и успокоить граждан.