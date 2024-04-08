Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома - 08.04.2024 Украина.ру
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Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома - 08.04.2024 Украина.ру
Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
Российские военные в ночь на понедельник атаковали дронами-камикадзе объект критической инфраструктуры в Житомирской области. Об этом сообщил в соцсетях председатель местной областной госадминистрации Виталий Бунечко
2024-04-08T12:11
2024-04-08T12:11
загрязнение
загрязнение
новости
житомирская область
удары
атака
военные
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"По предварительной информации жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет", - указал он.По его словам, пожар на объекте инфраструктуры был локализован.Звягельский городской совет на страницах в соцсетях предупредил об угрозе загрязнения воздуха.Бунечко заверил, что пока "прямой угрозы нет".Вместе с тем в регионе работает экологическая инспекция для того, чтобы установить и успокоить граждан.
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загрязнение, загрязнение, новости, житомирская область, удары, атака, военные
загрязнение, загрязнение, Новости, Житомирская область, удары, атака, военные

Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома

12:11 08.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военные в ночь на понедельник атаковали дронами-камикадзе объект критической инфраструктуры в Житомирской области. Об этом сообщил в соцсетях председатель местной областной госадминистрации Виталий Бунечко
"По предварительной информации жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет", - указал он.
По его словам, пожар на объекте инфраструктуры был локализован.
Звягельский городской совет на страницах в соцсетях предупредил об угрозе загрязнения воздуха.

"Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами. В частности комиссией ТЭБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. - Ред.) было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования. Относительно учреждений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы", - говорится в материале.

Бунечко заверил, что пока "прямой угрозы нет".
Вместе с тем в регионе работает экологическая инспекция для того, чтобы установить и успокоить граждан.
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