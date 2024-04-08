https://ukraina.ru/20240408/1054371192.html

Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома

Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома - 08.04.2024 Украина.ру

Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома

Российские военные в ночь на понедельник атаковали дронами-камикадзе объект критической инфраструктуры в Житомирской области. Об этом сообщил в соцсетях председатель местной областной госадминистрации Виталий Бунечко

2024-04-08T12:11

2024-04-08T12:11

2024-04-08T12:11

загрязнение

загрязнение

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атака

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"По предварительной информации жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет", - указал он.По его словам, пожар на объекте инфраструктуры был локализован.Звягельский городской совет на страницах в соцсетях предупредил об угрозе загрязнения воздуха.Бунечко заверил, что пока "прямой угрозы нет".Вместе с тем в регионе работает экологическая инспекция для того, чтобы установить и успокоить граждан.

https://ukraina.ru/20230524/1046538523.html

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загрязнение, загрязнение, новости, житомирская область, удары, атака, военные