https://ukraina.ru/20240408/1054370708.html

"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ

"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ - 08.04.2024 Украина.ру

"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ

Западным СМИ дали распоряжение не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокусе" и не говорить о жертвах теракта, сообщили 8 апреля в официальном телеграм-канале МИД России

2024-04-08T12:08

2024-04-08T12:08

2024-04-08T12:08

новости

россия

сша

великобритания

ес

игил

мчс

теракт

украина

крокус сити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_d49c51c377098b5a3a88f6fe1727aaf8.jpg

Большинство стран мира продемонстрировало естественную реакцию – отозвались словами поддержки и соболезнований стране и российскому народу, подчеркнули в МИД РФ.Однако другую реакцию продемонстрировали западные СМИ, чиновники США, Великобритании и Евросоюза. Не дожидаясь промежуточных итогов расследования, они организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб к данному преступлению.Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске, заявили в МИД РФ. В частности, о причастности группировки ИГИЛ* к организации теракта, отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами.Западные СМИ пытаются дискредитировать результаты расследования российских спецслужб. "Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность [...] придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", - заявили в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили и о других совершенных и предотвращённых терактах против России. В частности, о поджогах военкоматов.В МИД РФ заявили, что все обстоятельства кровавого теракта 22 марта 2024 года будут досконально установлены. Конечные заказчики, организаторы и пособники, где бы они не находились, будут найдены, изобличены и получат справедливое наказание.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.ФСБ РФ опубликовала видео допросов террористов. На видео они признаются, что после совершения теракта направлялись в Киев, где им должны были выплатить гонорар - миллион рублей каждому. * Террористическая организация, запрещена в РФ;** внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240408/1054367934.html

россия

сша

великобритания

украина

крокус сити

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, великобритания, ес, игил, мчс, теракт, украина, крокус сити, крокус сити холл, сми, мид рф