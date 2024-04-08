"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ - 08.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240408/1054370708.html
"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ - 08.04.2024 Украина.ру
"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
Западным СМИ дали распоряжение не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокусе" и не говорить о жертвах теракта, сообщили 8 апреля в официальном телеграм-канале МИД России
2024-04-08T12:08
2024-04-08T12:08
новости
россия
сша
великобритания
ес
игил
мчс
теракт
украина
крокус сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_d49c51c377098b5a3a88f6fe1727aaf8.jpg
Большинство стран мира продемонстрировало естественную реакцию – отозвались словами поддержки и соболезнований стране и российскому народу, подчеркнули в МИД РФ.Однако другую реакцию продемонстрировали западные СМИ, чиновники США, Великобритании и Евросоюза. Не дожидаясь промежуточных итогов расследования, они организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб к данному преступлению.Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске, заявили в МИД РФ. В частности, о причастности группировки ИГИЛ* к организации теракта, отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами.Западные СМИ пытаются дискредитировать результаты расследования российских спецслужб. "Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность [...] придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", - заявили в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили и о других совершенных и предотвращённых терактах против России. В частности, о поджогах военкоматов.В МИД РФ заявили, что все обстоятельства кровавого теракта 22 марта 2024 года будут досконально установлены. Конечные заказчики, организаторы и пособники, где бы они не находились, будут найдены, изобличены и получат справедливое наказание.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.ФСБ РФ опубликовала видео допросов террористов. На видео они признаются, что после совершения теракта направлялись в Киев, где им должны были выплатить гонорар - миллион рублей каждому. * Террористическая организация, запрещена в РФ;** внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240408/1054367934.html
россия
сша
великобритания
украина
крокус сити
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_ade781b0254cf220e3418f05324c53f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, великобритания, ес, игил, мчс, теракт, украина, крокус сити, крокус сити холл, сми, мид рф
Новости, Россия, США, Великобритания, ЕС, ИГИЛ, МЧС, теракт, Украина, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, СМИ, МИД РФ

"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ

12:08 08.04.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Западным СМИ дали распоряжение не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокусе" и не говорить о жертвах теракта, сообщили 8 апреля в официальном телеграм-канале МИД России
Большинство стран мира продемонстрировало естественную реакцию – отозвались словами поддержки и соболезнований стране и российскому народу, подчеркнули в МИД РФ.
Однако другую реакцию продемонстрировали западные СМИ, чиновники США, Великобритании и Евросоюза. Не дожидаясь промежуточных итогов расследования, они организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб к данному преступлению.
Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске, заявили в МИД РФ. В частности, о причастности группировки ИГИЛ* к организации теракта, отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами.
Западные СМИ пытаются дискредитировать результаты расследования российских спецслужб.

"Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность [...] придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", - заявили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили и о других совершенных и предотвращённых терактах против России. В частности, о поджогах военкоматов.
В МИД РФ заявили, что все обстоятельства кровавого теракта 22 марта 2024 года будут досконально установлены. Конечные заказчики, организаторы и пособники, где бы они не находились, будут найдены, изобличены и получат справедливое наказание.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.
ФСБ РФ опубликовала видео допросов террористов. На видео они признаются, что после совершения теракта направлялись в Киев, где им должны были выплатить гонорар - миллион рублей каждому.
* Террористическая организация, запрещена в РФ;
** внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
09:42
Координатор теракта в "Крокусе" и Украина, "огневая карусель". Главное на Украине на утро 8 апреляОбвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали своего координатора и указали на связь с Украиной. Российские артиллеристы устроили "огневую карусель" на Артёмовском направлении
 
НовостиРоссияСШАВеликобританияЕСИГИЛМЧСтерактУкраинаКрокус СитиКрокус Сити ХоллСМИМИД РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО
13:38Интервенция на Украину. Почему для Запада в ней нет хорошего решения
13:20Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
13:06Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля
13:04Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом
12:59"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
12:57Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
12:11Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
12:08"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
12:07"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа
11:54Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
11:53Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
11:52Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
11:31Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв
10:29ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области
10:29Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
09:51Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область
09:46ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
09:42Координатор теракта в "Крокусе" и Украина, "огневая карусель". Главное на Украине на утро 8 апреля
08:50Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
Лента новостейМолния