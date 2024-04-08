https://ukraina.ru/20240408/1054370708.html
"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ - 08.04.2024 Украина.ру
"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
Западным СМИ дали распоряжение не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокусе" и не говорить о жертвах теракта, сообщили 8 апреля в официальном телеграм-канале МИД России
2024-04-08T12:08
2024-04-08T12:08
2024-04-08T12:08
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Большинство стран мира продемонстрировало естественную реакцию – отозвались словами поддержки и соболезнований стране и российскому народу, подчеркнули в МИД РФ.Однако другую реакцию продемонстрировали западные СМИ, чиновники США, Великобритании и Евросоюза. Не дожидаясь промежуточных итогов расследования, они организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб к данному преступлению.Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске, заявили в МИД РФ. В частности, о причастности группировки ИГИЛ* к организации теракта, отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами.Западные СМИ пытаются дискредитировать результаты расследования российских спецслужб. "Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность [...] придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", - заявили в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили и о других совершенных и предотвращённых терактах против России. В частности, о поджогах военкоматов.В МИД РФ заявили, что все обстоятельства кровавого теракта 22 марта 2024 года будут досконально установлены. Конечные заказчики, организаторы и пособники, где бы они не находились, будут найдены, изобличены и получат справедливое наказание.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.ФСБ РФ опубликовала видео допросов террористов. На видео они признаются, что после совершения теракта направлялись в Киев, где им должны были выплатить гонорар - миллион рублей каждому. * Террористическая организация, запрещена в РФ;** внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240408/1054367934.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, сша, великобритания, ес, игил, мчс, теракт, украина, крокус сити, крокус сити холл, сми, мид рф
Новости, Россия, США, Великобритания, ЕС, ИГИЛ, МЧС, теракт, Украина, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, СМИ, МИД РФ
"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
Западным СМИ дали распоряжение не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокусе" и не говорить о жертвах теракта, сообщили 8 апреля в официальном телеграм-канале МИД России
Большинство стран мира продемонстрировало естественную реакцию – отозвались словами поддержки и соболезнований стране и российскому народу, подчеркнули
в МИД РФ.
Однако другую реакцию продемонстрировали западные СМИ, чиновники США, Великобритании и Евросоюза. Не дожидаясь промежуточных итогов расследования, они организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб к данному преступлению.
Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске, заявили в МИД РФ. В частности, о причастности группировки ИГИЛ* к организации теракта, отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами.
Западные СМИ пытаются дискредитировать результаты расследования российских спецслужб.
"Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность [...] придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", - заявили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили и о других совершенных и предотвращённых терактах против России. В частности, о поджогах
военкоматов.
В МИД РФ заявили, что все обстоятельства кровавого теракта 22 марта 2024 года будут досконально установлены. Конечные заказчики, организаторы и пособники, где бы они не находились, будут найдены, изобличены и получат справедливое наказание.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.
ФСБ РФ опубликовала видео допросов террористов. На видео они признаются, что после совершения теракта направлялись в Киев, где им должны были выплатить гонорар - миллион рублей каждому.
* Террористическая организация, запрещена в РФ;
** внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.