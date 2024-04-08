Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО - 08.04.2024 Украина.ру
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Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО - 08.04.2024 Украина.ру
Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
Приговоренная к 10 годам колонии за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), передает РИА Новости
2024-04-08T10:29
2024-04-08T10:29
взятка
сво
спецоперация
министр
колония
новости
крым
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Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Арслан Хасавов пообщался с Новосельской в СИЗО-6 в Москве.По его словам, экс-чиновница подала заявление еще три месяца назад и рассчитывает, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время.С 2014 года Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма. Ее задержали осенью 2021 года, летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы назначил ей наказание в виде 10 лет колонии общего режима.Следователи установили, что бывший министр получила взятку в 25 миллионов рублей за покровительство петербургской строительной компании "Меандр" – генерального подрядчика строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе.
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взятка, сво, спецоперация, министр, колония, новости, крым
взятка, СВО, Спецоперация, министр, колония, Новости, Крым

Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО

10:29 08.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум в Крыму. День первый
Ялтинский международный экономический форум в Крыму. День первый - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Приговоренная к 10 годам колонии за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), передает РИА Новости
Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Арслан Хасавов пообщался с Новосельской в СИЗО-6 в Москве.
По его словам, экс-чиновница подала заявление еще три месяца назад и рассчитывает, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время.
С 2014 года Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма.
Ее задержали осенью 2021 года, летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы назначил ей наказание в виде 10 лет колонии общего режима.
Следователи установили, что бывший министр получила взятку в 25 миллионов рублей за покровительство петербургской строительной компании "Меандр" – генерального подрядчика строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе.
27 января, 04:03
"Миллион дронов своими руками", "Мы идём на Крым!" и другие мифы ЗеленскогоЧем хуже положение на фронте, чем безнадёжнее ситуация внутри Украины, тем с большей скоростью и кучностью продуцирует мифы режим Зеленского
 
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