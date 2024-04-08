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Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО

Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО - 08.04.2024 Украина.ру

Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО

Приговоренная к 10 годам колонии за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), передает РИА Новости

2024-04-08T10:29

2024-04-08T10:29

2024-04-08T10:29

взятка

сво

спецоперация

министр

колония

новости

крым

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Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Арслан Хасавов пообщался с Новосельской в СИЗО-6 в Москве.По его словам, экс-чиновница подала заявление еще три месяца назад и рассчитывает, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время.С 2014 года Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма. Ее задержали осенью 2021 года, летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы назначил ей наказание в виде 10 лет колонии общего режима.Следователи установили, что бывший министр получила взятку в 25 миллионов рублей за покровительство петербургской строительной компании "Меандр" – генерального подрядчика строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе.

https://ukraina.ru/20240127/1052921832.html

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взятка, сво, спецоперация, министр, колония, новости, крым