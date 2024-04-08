Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум в Крыму. День первый
Приговоренная к 10 годам колонии за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), передает РИА Новости
Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Арслан Хасавов пообщался с Новосельской в СИЗО-6 в Москве.
По его словам, экс-чиновница подала заявление еще три месяца назад и рассчитывает, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время.
С 2014 года Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма.
Ее задержали осенью 2021 года, летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы назначил ей наказание в виде 10 лет колонии общего режима.
Следователи установили, что бывший министр получила взятку в 25 миллионов рублей за покровительство петербургской строительной компании "Меандр" – генерального подрядчика строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе.