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Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине

Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине - 08.04.2024 Украина.ру

Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в текущем конфликте, передает американский телеканал CNN

2024-04-08T08:50

2024-04-08T08:50

2024-04-08T09:01

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"Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя", - сказал он.По мнению Стубба, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться.При этом президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от затянувшегося конфликта.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима.

https://ukraina.ru/20240407/1054339580.html

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переговоры, новости, финляндия, украина, россия, александр стубб, владимир путин, дмитрий песков, президент, зарубежье