Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине - 08.04.2024 Украина.ру
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Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине - 08.04.2024 Украина.ру
Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в текущем конфликте, передает американский телеканал CNN
2024-04-08T08:50
2024-04-08T09:01
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александр стубб
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дмитрий песков
президент
зарубежье
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"Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя", - сказал он.По мнению Стубба, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться.При этом президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от затянувшегося конфликта.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима.
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переговоры, новости, финляндия, украина, россия, александр стубб, владимир путин, дмитрий песков, президент, зарубежье
переговоры, Новости, Финляндия, Украина, Россия, Александр Стубб, Владимир Путин, Дмитрий Песков, президент, Зарубежье

Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине

08:50 08.04.2024 (обновлено: 09:01 08.04.2024)
 
© РадиусАлександер Стубб
Александер Стубб
© Радиус
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Президент Финляндии Александр Стубб считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в текущем конфликте, передает американский телеканал CNN
"Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя", - сказал он.
По мнению Стубба, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться.
При этом президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от затянувшегося конфликта.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Вчера, 10:42
Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, которые положили начало диалога между Россией и Западом.
 
переговорыНовостиФинляндияУкраинаРоссияАлександр СтуббВладимир ПутинДмитрий ПесковпрезидентЗарубежье
 
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Заголовок открываемого материала
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