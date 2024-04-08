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Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине - 08.04.2024 Украина.ру
Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в текущем конфликте, передает американский телеканал CNN
2024-04-08T08:50
2024-04-08T08:50
2024-04-08T09:01
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александр стубб
владимир путин
дмитрий песков
президент
зарубежье
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"Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя", - сказал он.По мнению Стубба, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться.При этом президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от затянувшегося конфликта.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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переговоры, новости, финляндия, украина, россия, александр стубб, владимир путин, дмитрий песков, президент, зарубежье
переговоры, Новости, Финляндия, Украина, Россия, Александр Стубб, Владимир Путин, Дмитрий Песков, президент, Зарубежье
Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
08:50 08.04.2024 (обновлено: 09:01 08.04.2024)
Президент Финляндии Александр Стубб считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в текущем конфликте, передает американский телеканал CNN