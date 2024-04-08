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Украинские власти пожаловались на последствия ударов российских военных

Украинские власти пожаловались на последствия ударов российских военных - 08.04.2024 Украина.ру

Украинские власти пожаловались на последствия ударов российских военных

В Николаевской области на юге Украины ударами ВС РФ были повреждены линии электропередачи. Об этом 8 апреля сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Ким

2024-04-08T07:50

2024-04-08T07:50

2024-04-08T08:46

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"Обломками сбитого БПЛА повреждены линии электропередачи. В результате обесточено 14 населенных пунктов и один частично. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Ким.Кроме того, в Одесской области был поврежден логистически-транспортный объект.А в Житомирской области повредило объект критической инфраструктуры."Ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области… атакован объект критической инфраструктуры", - написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Бунечко.Накануне вечером украинские СМИ писали о взрывах в районе города Черноморск Одесской области, также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

https://ukraina.ru/20240402/1054248758.html

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взрыв, новости, одесская область, николаевская область, украина, лэп