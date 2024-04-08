Украинские власти пожаловались на последствия ударов российских военных - 08.04.2024 Украина.ру
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Украинские власти пожаловались на последствия ударов российских военных
Украинские власти пожаловались на последствия ударов российских военных - 08.04.2024 Украина.ру
Украинские власти пожаловались на последствия ударов российских военных
В Николаевской области на юге Украины ударами ВС РФ были повреждены линии электропередачи. Об этом 8 апреля сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Ким
2024-04-08T07:50
2024-04-08T08:46
взрыв
новости
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николаевская область
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"Обломками сбитого БПЛА повреждены линии электропередачи. В результате обесточено 14 населенных пунктов и один частично. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Ким.Кроме того, в Одесской области был поврежден логистически-транспортный объект.А в Житомирской области повредило объект критической инфраструктуры."Ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области… атакован объект критической инфраструктуры", - написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Бунечко.Накануне вечером украинские СМИ писали о взрывах в районе города Черноморск Одесской области, также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
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взрыв, Новости, Одесская область, Николаевская область, Украина, ЛЭП

Украинские власти пожаловались на последствия ударов российских военных

07:50 08.04.2024 (обновлено: 08:46 08.04.2024)
 
© Freepic, evening_taoЛЭП
ЛЭП
© Freepic, evening_tao
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В Николаевской области на юге Украины ударами ВС РФ были повреждены линии электропередачи. Об этом 8 апреля сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Ким
"Обломками сбитого БПЛА повреждены линии электропередачи. В результате обесточено 14 населенных пунктов и один частично. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Ким.
Кроме того, в Одесской области был поврежден логистически-транспортный объект.
"Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект", - написал глава областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.
А в Житомирской области повредило объект критической инфраструктуры.
"Ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области… атакован объект критической инфраструктуры", - написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
Накануне вечером украинские СМИ писали о взрывах в районе города Черноморск Одесской области, также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
2 апреля, 09:00
Перезагрузка власти, взрывы, годовщина инсценировки в Буче. Главное на Украине на утро 2 апреля
 
взрывНовостиОдесская областьНиколаевская областьУкраинаЛЭП
 
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