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При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали

При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали - 07.04.2024 Украина.ру

При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали

В небе над Белгородским районом российская система противовоздушной обороны сбила четыре украинских беспилотника. В селе Шагаровка осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, в результате чего погибла мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

2024-04-07T17:00

2024-04-07T17:00

2024-04-07T17:00

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"К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. (...) У отца семейства закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. (...) Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Рядом с ним находится жена в стрессовом состоянии", – говорится в телеграм-канале главы региона. Помимо этого ранение получил ещё один 18-летний мирный житель. У парня закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Ещё двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. В результате атаки ВСУ сколками посечены вывеска и фасад местного коммерческого объекта. На месте обстрела работают представители оперативных служб, информация о последствиях ещё уточняется. Ранее в этот же день украинская армия минимум четыре раза подвергала атакам сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.

https://ukraina.ru/20240405/1054318393.html

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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво, жертвы