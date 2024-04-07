При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпожарный в Белгороде
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
В небе над Белгородским районом российская система противовоздушной обороны сбила четыре украинских беспилотника. В селе Шагаровка осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, в результате чего погибла мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
"К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. (...) У отца семейства закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. (...) Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Рядом с ним находится жена в стрессовом состоянии", – говорится в телеграм-канале главы региона.
Помимо этого ранение получил ещё один 18-летний мирный житель. У парня закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Ещё двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу.
В результате атаки ВСУ сколками посечены вывеска и фасад местного коммерческого объекта.
На месте обстрела работают представители оперативных служб, информация о последствиях ещё уточняется.
Ранее в этот же день украинская армия минимум четыре раза подвергала атакам сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.
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