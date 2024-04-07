При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали - 07.04.2024 Украина.ру
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При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали
При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали - 07.04.2024 Украина.ру
При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали
В небе над Белгородским районом российская система противовоздушной обороны сбила четыре украинских беспилотника. В селе Шагаровка осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, в результате чего погибла мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
2024-04-07T17:00
2024-04-07T17:00
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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жертвы
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"К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. (...) У отца семейства закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. (...) Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Рядом с ним находится жена в стрессовом состоянии", – говорится в телеграм-канале главы региона. Помимо этого ранение получил ещё один 18-летний мирный житель. У парня закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Ещё двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. В результате атаки ВСУ сколками посечены вывеска и фасад местного коммерческого объекта. На месте обстрела работают представители оперативных служб, информация о последствиях ещё уточняется. Ранее в этот же день украинская армия минимум четыре раза подвергала атакам сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.
https://ukraina.ru/20240405/1054318393.html
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво, жертвы
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ВСУ, СВО, жертвы

При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали

17:00 07.04.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпожарный в Белгороде
пожарный в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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В небе над Белгородским районом российская система противовоздушной обороны сбила четыре украинских беспилотника. В селе Шагаровка осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, в результате чего погибла мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
"К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. (...) У отца семейства закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. (...) Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Рядом с ним находится жена в стрессовом состоянии", – говорится в телеграм-канале главы региона.
Помимо этого ранение получил ещё один 18-летний мирный житель. У парня закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Ещё двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу.
В результате атаки ВСУ сколками посечены вывеска и фасад местного коммерческого объекта.
На месте обстрела работают представители оперативных служб, информация о последствиях ещё уточняется.
Ранее в этот же день украинская армия минимум четыре раза подвергала атакам сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 05:10
Белгород не должен превратиться в Донецк: Мощанский назвал два варианта большого наступления армии РФВо время наступления ВС РФ могут воспользоваться преимуществом в планирующих бомбах. Группировкам "Днепр" и "Восток" надо повоевать, чтобы пройти боевое слаживание. В Донбассе работают "Юг" и "Центр", это бывалые ветераны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
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