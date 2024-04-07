https://ukraina.ru/20240407/1054360855.html

Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту

Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту - 07.04.2024 Украина.ру

Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту

Остановить гибель людей можно с помощью дипломатии. Только переговоры смогут разрешить вооружённый конфликт Киева и Москвы, считает новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини

2024-04-07T15:54

2024-04-07T15:54

2024-04-07T15:54

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Пеллегрини подчеркнул, что начал говорить о мире не потому, что хотел быть на президентских выборах лучше своего соперника, экс-главы МИД Словакии Ивана Корчока, хотя тот не озаботился этими вопросами. Глава словацкого парламента также добавил, что не поддерживает насильственного захвата территорий другого государства. Напомним, российская сторона с самого начала эскалации конфликта неоднократно заявляла о готовности к переговорам для скорейшего завершения боевых действий. В Киеве настаивают на диалоге на своих условиях, прописанных в "формуле мира". В России такой вариант оценивают как ультиматум Москве на который в Кремле идти не собираются.

https://ukraina.ru/20240407/1054339580.html

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новости, словакия, киев, москва, переговоры, сво, спецоперация