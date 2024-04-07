Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту - 07.04.2024 Украина.ру
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Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту
Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту - 07.04.2024 Украина.ру
Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту
Остановить гибель людей можно с помощью дипломатии. Только переговоры смогут разрешить вооружённый конфликт Киева и Москвы, считает новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини
2024-04-07T15:54
2024-04-07T15:54
новости
словакия
киев
москва
переговоры
сво
спецоперация
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Пеллегрини подчеркнул, что начал говорить о мире не потому, что хотел быть на президентских выборах лучше своего соперника, экс-главы МИД Словакии Ивана Корчока, хотя тот не озаботился этими вопросами. Глава словацкого парламента также добавил, что не поддерживает насильственного захвата территорий другого государства. Напомним, российская сторона с самого начала эскалации конфликта неоднократно заявляла о готовности к переговорам для скорейшего завершения боевых действий. В Киеве настаивают на диалоге на своих условиях, прописанных в "формуле мира". В России такой вариант оценивают как ультиматум Москве на который в Кремле идти не собираются.
https://ukraina.ru/20240407/1054339580.html
словакия
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новости, словакия, киев, москва, переговоры, сво, спецоперация
Новости, Словакия, Киев, Москва, переговоры, СВО, Спецоперация

Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту

15:54 07.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Совета Европы
Саммит Совета Европы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Остановить гибель людей можно с помощью дипломатии. Только переговоры смогут разрешить вооружённый конфликт Киева и Москвы, считает новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини
"Верю, что нужно остановить гибель людей как можно скорее, прямо сейчас, если бы это удалось, а уже потом начать переговоры. Как поддерживать военный конфликт, который за два года не принес никаких результатов? Мы имеем только погибших людей. Это абсолютная трагедия", – сказал он в интервью телеканалу ТА3.
Пеллегрини подчеркнул, что начал говорить о мире не потому, что хотел быть на президентских выборах лучше своего соперника, экс-главы МИД Словакии Ивана Корчока, хотя тот не озаботился этими вопросами.
Глава словацкого парламента также добавил, что не поддерживает насильственного захвата территорий другого государства.
Напомним, российская сторона с самого начала эскалации конфликта неоднократно заявляла о готовности к переговорам для скорейшего завершения боевых действий. В Киеве настаивают на диалоге на своих условиях, прописанных в "формуле мира". В России такой вариант оценивают как ультиматум Москве на который в Кремле идти не собираются.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2024
10:42
Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, которые положили начало диалога между Россией и Западом.
 
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