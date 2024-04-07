В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Липецкая область. День региона
© Фотохост-агентство РИА Новости
Беспилотник самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами противовоздушной обороны в Краснинском районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов
В своём телеграм-канале он написал, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
"Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", – добавил Артамонов.
До этого губернатор сообщал, что в регионе объявлена режим воздушной опасности.
Ранее в этот же день Минобороны России сообщало об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью.