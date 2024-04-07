https://ukraina.ru/20240407/1054360732.html

В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор

В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор - 07.04.2024 Украина.ру

В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор

Беспилотник самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами противовоздушной обороны в Краснинском районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов

2024-04-07T15:35

2024-04-07T15:35

2024-04-07T15:35

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В своём телеграм-канале он написал, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. "Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", – добавил Артамонов. До этого губернатор сообщал, что в регионе объявлена режим воздушной опасности.Ранее в этот же день Минобороны России сообщало об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

https://ukraina.ru/20240407/1054359871.html

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новости, россия, белгородская область, александр артамонов, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво