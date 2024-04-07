В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор - 07.04.2024 Украина.ру
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В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор
В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор - 07.04.2024 Украина.ру
В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор
Беспилотник самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами противовоздушной обороны в Краснинском районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов
2024-04-07T15:35
2024-04-07T15:35
новости
россия
белгородская область
александр артамонов
вооруженные силы украины
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В своём телеграм-канале он написал, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. "Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", – добавил Артамонов. До этого губернатор сообщал, что в регионе объявлена режим воздушной опасности.Ранее в этот же день Минобороны России сообщало об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью.
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новости, россия, белгородская область, александр артамонов, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Белгородская область, Александр Артамонов, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ВСУ, СВО

В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор

15:35 07.04.2024
 
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Беспилотник самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами противовоздушной обороны в Краснинском районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов
В своём телеграм-канале он написал, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

"Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", – добавил Артамонов.

До этого губернатор сообщал, что в регионе объявлена режим воздушной опасности.
Ранее в этот же день Минобороны России сообщало об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью.
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