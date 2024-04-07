ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ - 07.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240407/1054358830.html
ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ
ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ - 07.04.2024 Украина.ру
ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ
Самые большие потери украинская армия несёт на Донецком и Авдеевском направлениях в ДНР, где ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции российских военных. Только за сутки потери на этом участке фронта для них составили до 370-ти и до 375 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России
2024-04-07T14:06
2024-04-07T14:07
новости
россия
донецкая народная республика
сво
потери всу
вооруженные силы украины
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_c1f2bf5e8ab5746ecdc38f52f45b70c8.jpg
В сводке говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка, а на Авдеевском - 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка ДНР. Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка "PzH 2000" производства ФРГ, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", три 122-мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат.
https://ukraina.ru/20240406/1054347678.html
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4d40c5ce3c3630f67a27c05f3ff16179.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, сво, потери всу, вооруженные силы украины, спецоперация
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, СВО, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ

14:06 07.04.2024 (обновлено: 14:07 07.04.2024)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Самые большие потери украинская армия несёт на Донецком и Авдеевском направлениях в ДНР, где ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции российских военных. Только за сутки потери на этом участке фронта для них составили до 370-ти и до 375 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России
В сводке говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка, а на Авдеевском - 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка ДНР.

"На Донецком направлении (...) ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, танк и 13 автомобилей. (...) На Авдеевском направлении противник потерял до 375-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - уточнили в российском ведомстве.

Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка "PzH 2000" производства ФРГ, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", три 122-мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат.
Боевая работа кочующих огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вчера, 15:35
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУЗа сутки вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат. Такие данные обнародовало 6 апреля Министерство обороны Российской Федерации
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаСВОпотери ВСУВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается
14:47Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ
14:29Буданов* мечтает о немецких дальнобойных Taurus, а в ответ – тишина
14:24Что Франция не может обсуждать с Россией и что отрицает глава французского Минобороны
14:16Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Рост тарифов ЖКХ
14:06ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ
13:52Когда Украину признают террористом и стоит ли спортсменам из России ехать на Олимпиаду – Витязева
13:42Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области
13:35Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину
13:31Западная Украина за минувшую неделю: Многоэтажки вместо ЛАЗа и чешские поезда на железных дорогах региона
13:18Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление
13:00Десятилетие ДНР, неприкосновенные для мобилизации, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 апреля
12:52ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области
12:38Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь
12:35Мобилизация в Одессе: забрать на фронт 14-летнего сироту и онкобольного
12:34Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно
12:04Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте США
12:03В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М"
12:00Словакия: победа адекватных сил
11:44Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске
Лента новостейМолния