https://ukraina.ru/20240407/1054358830.html
ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ
ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ - 07.04.2024 Украина.ру
ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ
Самые большие потери украинская армия несёт на Донецком и Авдеевском направлениях в ДНР, где ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции российских военных. Только за сутки потери на этом участке фронта для них составили до 370-ти и до 375 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России
2024-04-07T14:06
2024-04-07T14:06
2024-04-07T14:07
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сво
потери всу
вооруженные силы украины
спецоперация
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В сводке говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка, а на Авдеевском - 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка ДНР. Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка "PzH 2000" производства ФРГ, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", три 122-мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат.
https://ukraina.ru/20240406/1054347678.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, донецкая народная республика, сво, потери всу, вооруженные силы украины, спецоперация
ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ
14:06 07.04.2024 (обновлено: 14:07 07.04.2024)
Самые большие потери украинская армия несёт на Донецком и Авдеевском направлениях в ДНР, где ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции российских военных. Только за сутки потери на этом участке фронта для них составили до 370-ти и до 375 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России
В сводке говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка, а на Авдеевском - 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка ДНР.
"На Донецком направлении (...) ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, танк и 13 автомобилей. (...) На Авдеевском направлении противник потерял до 375-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - уточнили в российском ведомстве.
Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка "PzH 2000" производства ФРГ, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", три 122-мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат.