https://ukraina.ru/20240407/1054355026.html
Словакия: победа адекватных сил
Словакия: победа адекватных сил - 07.04.2024 Украина.ру
Словакия: победа адекватных сил
Новым президентом Словакии становится Петер Пеллегрини – лидер партии "Голос – социальная демократия", опытный политик, который в прошлом дважды занимал должность Председателя Национального совета Словакии, а в 2018-2020 годах являлся премьер-министром этой страны.
2024-04-07T12:00
2024-04-07T12:00
2024-04-07T12:00
словакия
европа
запад
мануэль пеллегрини
роберт фицо
виктор орбан
ес
красная армия
the guardian
эксклюзив
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Пеллегрини не радикал. Это социал-демократ с весьма компромиссной позицией, но принципиальными идеалами. Родившись в городе Банска-Бистрица, который когда-то являлся центром национального словацкого восстания против фашистов и считается партизанским краем, он получил образование экономиста и до начала политической карьеры работал в сфере своей специальности.Словацкий премьер Роберт Фицо очень точно назвал Пеллегрини "умеренным кандидатом, который понимает ценность мира".Петер владеет английским, чешским, немецким и русским языками. Он давно знаком со многими статусными европейскими лидерами, считается эффективным дипломатом и всегда являлся сторонником политических компромиссов в международной сфере, обещая своим избирателям "мир и покой" на фоне царящей вокруг нестабильности.Кроме того, политик обещал словакам новые социальные льготы для малоимущих и даже намерен установить тринадцатую пенсию в размере 640 евро. В то время как в большинстве стран Европейского союза власти наоборот стараются урезать социальную помощь в пользу военной помощи Украине, не обращая внимания на массовые протесты трактористов и металлистов.Все это сделало Петера Пеллегрини объектом ожесточенных информационных атак со стороны европейской партии войны. Западные масс-медиа описывают его победу в чрезвычайно драматичных тонах, очерняя избранного президента Словакии буквально на ровном месте."Кандидат от левого националистического правительства Петер Пеллегрини победил на президентских выборах. Близкий союзник премьера-популиста Роберта Фицо набрал 53,85% голосов, опередив прозападного оппозиционера Ивана Корчка. Выступая в Братиславе, Пеллегрини пообещал "гарантировать, что Словакия останется на стороне мира, а не на стороне войны".Победа Пеллегрини укрепила власть премьера Роберта Фицо, предоставив ему и его союзникам контроль над основными стратегическими постами. Критики опасаются, что Словакия при Фицо откажется от прозападного курса и последует примеру Венгрии с ее премьером-популистом Виктором Орбаном", – пишет британская The Guardian.Западные журналисты уже начинают записывать Пеллегрини в популисты – хотя этот политик славится чрезвычайно точным и реалистичным анализом ситуации, особенно в экономической сфере, и вообще умеет считать деньги.Кроме того, они пишут так, будто позиция в поддержку мира в Европе, которую декларирует избранный президент Словакии, является чем-то неправильным и постыдным.Пеллегрини, как и большинство словацких лидеров, действительно считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно – если этому наконец не будет мешать Запад. Скорее всего, ради этого он готов будет сотрудничать в этом и с Орбаном – хотя их политические взгляды довольно разные. И, судя по результатам последних голосований на всех уровнях, словацкое общество полностью это поддерживает."Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикует за это кто угодно и как угодно. Я выставил свою кандидатуру в президенты Словакии только и только потому, что чувствовал поддержку порядочных людей, которые честно живут и работают", – отметил он в предвыборном выступлении.Однако на Западе не все понимают, что такая позиция давно стала в словацком политикуме мейнстримом. Топовые словацкие руководители высказываются сейчас так, как это невозможно сделать ни в одной другой стране Евросоюза. И их избирателям это, похоже, нравится."Победа над фашизмом – величайшая веха в нашей истории, и мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа. Молодое поколение находится под огнем американской пропаганды, и мы должны сделать все, чтобы сохранить историческую правду.Западные планы войны против России должны быть остановлены любой ценой. Европа оказалась в тупике.Опять расистская ненависть к русским, снова презрение к славянам, снова разрешена только одна истина, снова Запад хочет поработить Восток, снова все говорят о войне и бряцании оружием. Как это назвать кроме фашизма?Я сегодня вежливо пожал руку послу Российской Федерации и сказал только одно – спасибо. Больше ничего не нужно. Мы ценим жертву Красной Армии и в связи со Второй Мировой войной благодарим вас – за свободу, за мир, за жизнь", – пишет вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха, который совсем недавно обвинил Запад в двойных стандартах в освещении трагического теракта в Подмосковье.В такой ситуации победа Петера Пеллегрини выглядит закономерностью. Она подтверждает, что словацкое общество обсуждает курс войны и политики экономии, по которому проводят сегодня страны Евросоюза, а в стране сложился на этот счет выраженный политический консенсус, который подтвердило избрание нового президента.Украинская пропаганда преуменьшает значение этого события, заявляя о том, что Словакия-де является не слишком большой страной, и Пеллегрини не помешает военной поддержке Киева.Но это не так. Словацкий пример в принципе показывает, что современной унифицированной Европе правительства различных государств вполне способны отстаивать свои национальные интересы – а не интересы Вашингтона, которые транслируются им из Брюсселя.Словацкие власти выступают против эскалации конфликта на Украине. Они не считают, что туда нужно отправлять оружие, и, тем более, европейских солдат – о чем не так давно говорил Макрон.И это придает силы другим европейским правительствам, которые, на самом деле, тоже не очень желают, чтобы США втянули их в украинский конфликт. Хотя бы потому, что этого не желают их избиратели.Пеллегрини не будет рубить с плеча. Но он наверняка поспособствует разностороннему мирному диалогу, который так важен сейчас Европе.
https://ukraina.ru/20240407/1054354454.html
https://ukraina.ru/20240404/1054296374.html
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словакия, европа, запад, мануэль пеллегрини, роберт фицо, виктор орбан, ес, красная армия, the guardian, эксклюзив
Словакия: победа адекватных сил
Новым президентом Словакии становится Петер Пеллегрини – лидер партии "Голос – социальная демократия", опытный политик, который в прошлом дважды занимал должность Председателя Национального совета Словакии, а в 2018-2020 годах являлся премьер-министром этой страны.
Пеллегрини не радикал. Это социал-демократ с весьма компромиссной позицией, но принципиальными идеалами. Родившись в городе Банска-Бистрица, который когда-то являлся центром национального словацкого восстания против фашистов и считается партизанским краем, он получил образование экономиста и до начала политической карьеры работал в сфере своей специальности.
Словацкий премьер Роберт Фицо очень точно назвал Пеллегрини "умеренным кандидатом, который понимает ценность мира".
Петер владеет английским, чешским, немецким и русским языками. Он давно знаком со многими статусными европейскими лидерами, считается эффективным дипломатом и всегда являлся сторонником политических компромиссов в международной сфере, обещая своим избирателям "мир и покой" на фоне царящей вокруг нестабильности.
Кроме того, политик обещал словакам новые социальные льготы для малоимущих и даже намерен установить тринадцатую пенсию в размере 640 евро. В то время как в большинстве стран Европейского союза власти наоборот стараются урезать социальную помощь в пользу военной помощи Украине, не обращая внимания на массовые протесты трактористов и металлистов.
Все это сделало Петера Пеллегрини объектом ожесточенных информационных атак со стороны европейской партии войны. Западные масс-медиа описывают его победу в чрезвычайно драматичных тонах, очерняя избранного президента Словакии буквально на ровном месте.
"Кандидат от левого националистического правительства Петер Пеллегрини победил на президентских выборах. Близкий союзник премьера-популиста Роберта Фицо набрал 53,85% голосов, опередив прозападного оппозиционера Ивана Корчка. Выступая в Братиславе, Пеллегрини пообещал "гарантировать, что Словакия останется на стороне мира, а не на стороне войны".
Победа Пеллегрини укрепила власть премьера Роберта Фицо, предоставив ему и его союзникам контроль над основными стратегическими постами. Критики опасаются, что Словакия при Фицо откажется от прозападного курса и последует примеру Венгрии с ее премьером-популистом Виктором Орбаном", – пишет британская The Guardian.
Западные журналисты уже начинают записывать Пеллегрини в популисты – хотя этот политик славится чрезвычайно точным и реалистичным анализом ситуации, особенно в экономической сфере, и вообще умеет считать деньги.
Кроме того, они пишут так, будто позиция в поддержку мира в Европе, которую декларирует избранный президент Словакии, является чем-то неправильным и постыдным.
Пеллегрини, как и большинство словацких лидеров, действительно считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно – если этому наконец не будет мешать Запад. Скорее всего, ради этого он готов будет сотрудничать в этом и с Орбаном – хотя их политические взгляды довольно разные. И, судя по результатам последних голосований на всех уровнях, словацкое общество полностью это поддерживает.
"Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикует за это кто угодно и как угодно. Я выставил свою кандидатуру в президенты Словакии только и только потому, что чувствовал поддержку порядочных людей, которые честно живут и работают", – отметил он в предвыборном выступлении.
Однако на Западе не все понимают, что такая позиция давно стала в словацком политикуме мейнстримом. Топовые словацкие руководители высказываются сейчас так, как это невозможно сделать ни в одной другой стране Евросоюза. И их избирателям это, похоже, нравится.
"Победа над фашизмом – величайшая веха в нашей истории, и мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа. Молодое поколение находится под огнем американской пропаганды, и мы должны сделать все, чтобы сохранить историческую правду.
Западные планы войны против России должны быть остановлены любой ценой. Европа оказалась в тупике.
Опять расистская ненависть к русским, снова презрение к славянам, снова разрешена только одна истина, снова Запад хочет поработить Восток, снова все говорят о войне и бряцании оружием. Как это назвать кроме фашизма?
Я сегодня вежливо пожал руку послу Российской Федерации и сказал только одно – спасибо. Больше ничего не нужно. Мы ценим жертву Красной Армии и в связи со Второй Мировой войной благодарим вас – за свободу, за мир, за жизнь", – пишет вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха, который совсем недавно обвинил Запад в двойных стандартах в освещении трагического теракта в Подмосковье.
В такой ситуации победа Петера Пеллегрини выглядит закономерностью. Она подтверждает, что словацкое общество обсуждает курс войны и политики экономии, по которому проводят сегодня страны Евросоюза, а в стране сложился на этот счет выраженный политический консенсус, который подтвердило избрание нового президента.
Украинская пропаганда преуменьшает значение этого события, заявляя о том, что Словакия-де является не слишком большой страной, и Пеллегрини не помешает военной поддержке Киева.
Но это не так. Словацкий пример в принципе показывает, что современной унифицированной Европе правительства различных государств вполне способны отстаивать свои национальные интересы – а не интересы Вашингтона, которые транслируются им из Брюсселя.
Словацкие власти выступают против эскалации конфликта на Украине. Они не считают, что туда нужно отправлять оружие, и, тем более, европейских солдат – о чем не так давно говорил Макрон.
И это придает силы другим европейским правительствам, которые, на самом деле, тоже не очень желают, чтобы США втянули их в украинский конфликт. Хотя бы потому, что этого не желают их избиратели.
Пеллегрини не будет рубить с плеча. Но он наверняка поспособствует разностороннему мирному диалогу, который так важен сейчас Европе.