https://ukraina.ru/20240407/1054355026.html

Словакия: победа адекватных сил

Словакия: победа адекватных сил - 07.04.2024 Украина.ру

Словакия: победа адекватных сил

Новым президентом Словакии становится Петер Пеллегрини – лидер партии "Голос – социальная демократия", опытный политик, который в прошлом дважды занимал должность Председателя Национального совета Словакии, а в 2018-2020 годах являлся премьер-министром этой страны.

2024-04-07T12:00

2024-04-07T12:00

2024-04-07T12:00

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Пеллегрини не радикал. Это социал-демократ с весьма компромиссной позицией, но принципиальными идеалами. Родившись в городе Банска-Бистрица, который когда-то являлся центром национального словацкого восстания против фашистов и считается партизанским краем, он получил образование экономиста и до начала политической карьеры работал в сфере своей специальности.Словацкий премьер Роберт Фицо очень точно назвал Пеллегрини "умеренным кандидатом, который понимает ценность мира".Петер владеет английским, чешским, немецким и русским языками. Он давно знаком со многими статусными европейскими лидерами, считается эффективным дипломатом и всегда являлся сторонником политических компромиссов в международной сфере, обещая своим избирателям "мир и покой" на фоне царящей вокруг нестабильности.Кроме того, политик обещал словакам новые социальные льготы для малоимущих и даже намерен установить тринадцатую пенсию в размере 640 евро. В то время как в большинстве стран Европейского союза власти наоборот стараются урезать социальную помощь в пользу военной помощи Украине, не обращая внимания на массовые протесты трактористов и металлистов.Все это сделало Петера Пеллегрини объектом ожесточенных информационных атак со стороны европейской партии войны. Западные масс-медиа описывают его победу в чрезвычайно драматичных тонах, очерняя избранного президента Словакии буквально на ровном месте."Кандидат от левого националистического правительства Петер Пеллегрини победил на президентских выборах. Близкий союзник премьера-популиста Роберта Фицо набрал 53,85% голосов, опередив прозападного оппозиционера Ивана Корчка. Выступая в Братиславе, Пеллегрини пообещал "гарантировать, что Словакия останется на стороне мира, а не на стороне войны".Победа Пеллегрини укрепила власть премьера Роберта Фицо, предоставив ему и его союзникам контроль над основными стратегическими постами. Критики опасаются, что Словакия при Фицо откажется от прозападного курса и последует примеру Венгрии с ее премьером-популистом Виктором Орбаном", – пишет британская The Guardian.Западные журналисты уже начинают записывать Пеллегрини в популисты – хотя этот политик славится чрезвычайно точным и реалистичным анализом ситуации, особенно в экономической сфере, и вообще умеет считать деньги.Кроме того, они пишут так, будто позиция в поддержку мира в Европе, которую декларирует избранный президент Словакии, является чем-то неправильным и постыдным.Пеллегрини, как и большинство словацких лидеров, действительно считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно – если этому наконец не будет мешать Запад. Скорее всего, ради этого он готов будет сотрудничать в этом и с Орбаном – хотя их политические взгляды довольно разные. И, судя по результатам последних голосований на всех уровнях, словацкое общество полностью это поддерживает."Сделаю все для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикует за это кто угодно и как угодно. Я выставил свою кандидатуру в президенты Словакии только и только потому, что чувствовал поддержку порядочных людей, которые честно живут и работают", – отметил он в предвыборном выступлении.Однако на Западе не все понимают, что такая позиция давно стала в словацком политикуме мейнстримом. Топовые словацкие руководители высказываются сейчас так, как это невозможно сделать ни в одной другой стране Евросоюза. И их избирателям это, похоже, нравится."Победа над фашизмом – величайшая веха в нашей истории, и мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа. Молодое поколение находится под огнем американской пропаганды, и мы должны сделать все, чтобы сохранить историческую правду.Западные планы войны против России должны быть остановлены любой ценой. Европа оказалась в тупике.Опять расистская ненависть к русским, снова презрение к славянам, снова разрешена только одна истина, снова Запад хочет поработить Восток, снова все говорят о войне и бряцании оружием. Как это назвать кроме фашизма?Я сегодня вежливо пожал руку послу Российской Федерации и сказал только одно – спасибо. Больше ничего не нужно. Мы ценим жертву Красной Армии и в связи со Второй Мировой войной благодарим вас – за свободу, за мир, за жизнь", – пишет вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха, который совсем недавно обвинил Запад в двойных стандартах в освещении трагического теракта в Подмосковье.В такой ситуации победа Петера Пеллегрини выглядит закономерностью. Она подтверждает, что словацкое общество обсуждает курс войны и политики экономии, по которому проводят сегодня страны Евросоюза, а в стране сложился на этот счет выраженный политический консенсус, который подтвердило избрание нового президента.Украинская пропаганда преуменьшает значение этого события, заявляя о том, что Словакия-де является не слишком большой страной, и Пеллегрини не помешает военной поддержке Киева.Но это не так. Словацкий пример в принципе показывает, что современной унифицированной Европе правительства различных государств вполне способны отстаивать свои национальные интересы – а не интересы Вашингтона, которые транслируются им из Брюсселя.Словацкие власти выступают против эскалации конфликта на Украине. Они не считают, что туда нужно отправлять оружие, и, тем более, европейских солдат – о чем не так давно говорил Макрон.И это придает силы другим европейским правительствам, которые, на самом деле, тоже не очень желают, чтобы США втянули их в украинский конфликт. Хотя бы потому, что этого не желают их избиратели.Пеллегрини не будет рубить с плеча. Но он наверняка поспособствует разностороннему мирному диалогу, который так важен сейчас Европе.

https://ukraina.ru/20240407/1054354454.html

https://ukraina.ru/20240404/1054296374.html

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словакия, европа, запад, мануэль пеллегрини, роберт фицо, виктор орбан, ес, красная армия, the guardian, эксклюзив