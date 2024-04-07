https://ukraina.ru/20240407/1054352090.html

Десятилетие "русской весны": почему народных республик было только две?

Десятилетие "русской весны": почему народных республик было только две? - 07.04.2024 Украина.ру

Десятилетие "русской весны": почему народных республик было только две?

7 апреля 2014 года действительно были провозглашены две народные республики – Донецкая и Харьковская. Однако, как мы знаем, вторая из них не состоялась и путь Харькова в родную гавань будет тяжёлым и извилистым. Ничего не получилось и в других областях, где бушевала "Русская весна". Возникает вопрос – почему?

2024-04-07T11:43

2024-04-07T11:43

2024-04-07T11:43

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лнр

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виктор янукович

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В действительности провал "Русской весны" в большинстве регионов и успех именно в Донбассе были обусловлены целым рядом объективных и субъективных обстоятельств. Назовём наиболее важные из них.1. Социальный состав населенияРешающим преимуществом Донбасса был многочисленный рабочий класс, и главное – шахтёры. При этом надо учитывать, что Донбасс – наиболее урбанизированный регион Украины, где доля городского населения составляет около 90%, в то время как в среднем по стране – менее 70%.Маркс свою теорию базировал, в действительности, на объективных социо-психологических особенностях рабочего класса. Рабочие:- Коллективисты, поскольку работают в условиях разделения труда.- Легко мобилизуются – опять же, в силу совместной работы.- Долго не теряют связи со своим трудовым коллективом даже в случае выхода из него (это обусловлено совместным проживанием).- Часто имеют опыт совместной борьбы за свои права.Конкретно же шахтёры работают в особо опасной сфере, что само по себе предопределяет их готовность к вооружённой борьбе.Ядром "Русской весны" в других регионах была интеллигенция, которая не готова была защищаться с оружием в руках.2. Национальный состав населенияОтметим, что в 2014 году от Украины отпали регионы с наибольшим процентом русского населения. По данным переписи 2001 года (последней проведённой) в Севастополе русские составляли 71,6%, в Крыму – 58,3%, в Луганской области – 39%, в Донецкой – 38,2%, в Харьковской – 25,6%, в Запорожской – 24,7%, в Одесской – 20,7%, в Днепропетровской – 17,6%, в Николаевской и Херсонской – по 14,1%, по Украине в среднем – 17,3%.Между украинским и русским населением востока Украины особых различий нет. Русские чаще используют русский язык, но и украинцы его поголовно знают, а у большинства он является родным.Некоторое различие есть в политическом позиционировании – украинцы, естественно, в большей степени нацелены на проживание на Украине и проведения реформ именно тут. Русские обладают большим кругозором – им автоматически доступна опция отделения от Украины и возвращения в состав России. Украинцам она, конечно, тоже доступна, но требует уже некоторого напряжения.3. Опыт борьбы за свои праваТут можно вспомнить шахтёрские забастовки (первые в СССР), и создание Интердвижения Донбасса – реальной альтернативы Руху, и проведение референдума 1994 года, на котором было выражено отношение население региона к русскому языку и федерализации Украины.Разумеется, пророссийское движение было и в других областях, однако до проведения референдума дошло только в Донбассе и, разумеется, в Крыму (Крым, судя по всему, является рекордсменом на постсоветском пространстве по числу запланированных и проведённых референдумов).4. Готовность Украины в потере Донбасса.На протяжении всех трёх десятилетий независимости на Украине велась кампания против жителей Крыма и Донбасса. Как неполноценных граждан, маргиналов, неспособных понять выгоды, которые несёт проживание в независимом украинском государстве."Донбасс – это раковая опухоль, отрежьте его, бросьте в пасть империи, пусть подавится! Потому что метастазы задушат всю Украину! Что даёт Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единственную украинскую школу и ту затравили. (...) Нет, пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью". Этот текст, как считается, принадлежит классику украинской советской литературы Олесю Гончару и написан в дневнике в 1993 году (в изданном тексте дневников его нет).В 2010 году украинский писатель Юрий Андрухович вбросил тему о возможности отказа от территориальной целостности: "если еще когда-то произойдет такое чудо, что в Украине опять победят, условно говоря, оранжевые, то нужно будет дать возможность Крыму и Донбассу отделиться. (…) Там априори агрессивно заблокировано любое украинское движение. Оно заблокировано не в результате каких-то репрессий, а потому что действительно этого не хочет тамошнее население. Оно чужое Украине. Украина ему чужа и неинтересна, по меньшей мере безразлична".Обратим внимание на то, что оба писателя жалуются на население, но не ставят под сомнение его право жить на своей земле. А вот политики довели эту логику до конкретной программы: "чемодан – вокзал – Россия", а землю оставить им.Это программа и реализуется. Мы видим по данным всех социологических исследований, что "Крым и Донбасс – это Украина". Украинцы в основной своей массе действительно не собираются отказываться от Крыма и Донбасса, но были готовы к тому, чтобы отказаться от населения регионов.5. Позиция элитРешающую роль сыграла позиция местных элит.При этом надо понимать, что уникальной особенностью Донбасса являлось то, что эти области полностью контролировались местными олигархическими группировками.Богатейший человек Украины Ринат Ахметов не просто контактировал с ДНР, но и активно её поддерживал, хотя вряд ли являлся инициатором её создания. Судя по всему, ДНР для него была разменной монетой в торге с новой украинской властью – он улаживает миром вопрос с сепаратистами, а "хунта" не давит на его бизнес. Из этого плана ничего не получилось – "хунта" не собиралась что-то решать миром, население Донбасса не собиралось идти на уступки, зато Ахметову на пальцах объяснили, что может произойти с его собственностью за пределами Донбасса.В остальных регионах присутствовало по нескольку элитных групп, причём обращение одних из них к опыту Донбасса автоматически заставляло их конкурентов обращаться к поддержке Киева.В Днепропетровской области, помимо криворожского анклава Ахметова, присутствовали сильные группы Виктора Пинчука и группы "Приват". Игорь Коломойский потому так активно поддержал Киев, что рассчитывал пограбить Ахметова (потому попытался взять под контроль портовые Одессу и Мариуполь).В Харькове группа Кернеса-Добкина удерживалась у власти благодаря дипломатическим способностям мэра города. Силового ресурса у этой группы не было.То же самое можно сказать о группах Кивалова и Маркова в Одессе.6. Позиция РоссииВ 2014 году у России не было планов вмешательства во внутриукраинский конфликт. Разумеется, она поддерживала Януковича, но не столько потому, что он "пророссийский", сколько потому, что он был легитимным.Если бы Янукович действительно был готов к борьбе и в силовых структурах Украины произошёл бы раскол (на это можно было рассчитывать – армия часть общества, а общество было расколото), то Россия, вероятно, могла бы поддержать легитимную украинскую власть даже военной силой. Но – именно поддержать, а не воевать за Януковича.Следует отметить, что руководители профильных ведомств – Сергей Шойгу и Сергей Лавров тогда были против активных действий против Украины (крымская операция всё же была небольшой по масштабу).В регионах же ситуация, опять же, определялась наличием российской военной силы за спиной народных республик. В Крыму это было прямое присутствие крайне "вежливых людей" в зелёном камуфляже, в Донбассе – славянская эскапада, которая была принята населением региона не как инициативы группы добровольцев, а как начало российской военной операции. Вполне вероятно, что без Славянска Донецк удержать бы не удалось.Очень может быть, что в случае захвата не Славянска, а, например, Изюма история пошла бы другим путем и ХНР уцелела бы. История, однако, сослагательного наклонения не знает.***Несмотря на то, что в целом результаты "Русской весны" были далеки от ожидаемых, она наглядно показала – на Украине живёт огромное количество людей, которые готовы к воссоединению с Россией и ещё большее – негативно относящихся к националистическому киевскому режиму. Основная же масса готова перейти на сторону победителя.Эти обстоятельства со всей очевидностью проявились в начале Специальной военной операции.

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