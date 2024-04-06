https://ukraina.ru/20240406/1054349628.html

Аппетит командиров растет: Wall Street Journal рассказал об отчаянном шаге ВСУ на фоне снарядного голода

Аппетит командиров растет: Wall Street Journal рассказал об отчаянном шаге ВСУ на фоне снарядного голода - 06.04.2024 Украина.ру

Аппетит командиров растет: Wall Street Journal рассказал об отчаянном шаге ВСУ на фоне снарядного голода

Украинское командование заставляет вэсэушников искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать. Об этом написало американское издание Wall Street Journal, отметив, что "на Украине настолько не хватает боеприпасов", что Киеву пришлось пойти на такой шаг

2024-04-06T17:57

2024-04-06T17:57

2024-04-06T17:57

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Газета приводит слова 36-летнего украинского военного Максима Полюховича, который заявил, что ему приходится погружаться в болота и ежедневно проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов. При этом, отметил вэсэушник, "аппетит командиров растет", они просят боеприпасы почти каждый день.Также Wall Street Journal отметил, что нехватка артиллерийских снарядов у ВСУ настолько остра, что украинские военные находятся в режиме постоянной экономии.Несколько дней назад американское информагентство Bloomberg констатировало, что Москва обгоняет Киев и его союзников в гонке за снарядами."Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем в два раза превышает показатель от конца января, когда Киев предупредил союзников, что превосходство (России) в вооружениях составляет три к одному", - говорилось в публикации.Также журналисты Bloomberg отметили, что поток западной военной помощи на Украину резко сократился.Тем временем британский эксперт Александр Меркурис констатировал, что российские войска достигли Часова Яра, а значит обвал населенного пункта произойдет быстро."События сейчас происходят все более быстрыми темпами, так что за последние пару дней мы получили сообщения о том, что русские войска достигли ворот Часова Яра. Взятие города может быть трудным и затяжным, когда русские войдут в город, но я думаю, что обвал, когда он начнется, произойдет быстро. Так или иначе, русские прибыли к воротам этого микрорайона", - сказал Меркурис.

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https://ukraina.ru/20240406/1054347331.html

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новости, новости украины, всу, the wall street journal, боеприпасы