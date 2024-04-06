https://ukraina.ru/20240406/1054349303.html

Британский эксперт: русские войска достигли ворот Часова Яра, обвал города произойдет быстро

Британский эксперт: русские войска достигли ворот Часова Яра, обвал города произойдет быстро - 06.04.2024 Украина.ру

Британский эксперт: русские войска достигли ворот Часова Яра, обвал города произойдет быстро

Российские войска достигли Часова Яра, взятие города может быть трудным, но обвал населенного пункта произойдет быстро. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на Ютуб

2024-04-06T16:55

2024-04-06T16:55

2024-04-06T16:57

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часов яр

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Накануне советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра.Еще днем ранее военкор Евгений Лисицын отметил, что российские военные увеличивают давление на противника, занимая ключевые позиции. В то же время журналист подчеркнул, что "бои за город будут интенсивными и длительными".А вот его коллега Александр Чаленко придерживается более оптимистичной версии. Он уверен, что если российские войска применят тактику в наступления на Часов Яр, аналогичную действиям в Авдеевке, то город может быть взят в течение двух-трех дней."Если мы возьмем Часов Яр, то сразу начнем продвигаться к городам Константиновка и Дружковка. Константиновка - это последняя крепость на пути к Краматорску и Славянску. По большому счету мы готовим почву для освобождения севера Донецкой Народной Республики", - сказал Чаленко.Часов Яр - город ДНР, находится в 15-ти километрах западнее Артемовска. Как отмечал советник главы региона Игорь Кимаковский, киевский режим с 2014 года использовал Часов Яр для ротации. С того же года противник строил в городе опорные сооружения, фактически превратив жилые многоэтажки в военные укрепления.Эксперты многократно отмечали, что Часов Яр стал для киевского режима одной из критических точек фронта. Причина - освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дорогу на Славянск и Краматорск.

https://ukraina.ru/20240406/1054347678.html

часов яр

донецкая народная республика

россия

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новости, часов яр, донецкая народная республика, россия, александр чаленко, ян гагин, игорь кимаковский, эксперты, британия