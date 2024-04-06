https://ukraina.ru/20240406/1054349183.html

В РФ запретили увольнять вдов погибших бойцов СВО

В РФ запретили увольнять вдов погибших бойцов СВО - 06.04.2024 Украина.ру

В РФ запретили увольнять вдов погибших бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов погибших участников СВО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

2024-04-06T16:32

2024-04-06T16:32

2024-04-06T16:32

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Закон запрещает работодателям по своей инициативе не сможет увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели ее супруга.Исключение - женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы бойцов, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет России, должны быть уверены, что их права защищены, резюмировал спикер ГД.Ранее запрет на увольнение действовал в отношении женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей.Законопроект, предусматривающий запрет на увольнение всех вдов погибших бойцов СВО был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года депутатом Игорем Антропенко и сенатором Дмитрием Перминовым.

https://ukraina.ru/20240406/1054347678.html

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новости, россия, владимир путин, сво, боец