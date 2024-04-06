https://ukraina.ru/20240406/1054349183.html
В РФ запретили увольнять вдов погибших бойцов СВО
В РФ запретили увольнять вдов погибших бойцов СВО - 06.04.2024 Украина.ру
В РФ запретили увольнять вдов погибших бойцов СВО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов погибших участников СВО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
2024-04-06T16:32
2024-04-06T16:32
2024-04-06T16:32
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Закон запрещает работодателям по своей инициативе не сможет увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели ее супруга.Исключение - женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы бойцов, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет России, должны быть уверены, что их права защищены, резюмировал спикер ГД.Ранее запрет на увольнение действовал в отношении женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей.Законопроект, предусматривающий запрет на увольнение всех вдов погибших бойцов СВО был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года депутатом Игорем Антропенко и сенатором Дмитрием Перминовым.
https://ukraina.ru/20240406/1054347678.html
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новости, россия, владимир путин, сво, боец
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, боец
В РФ запретили увольнять вдов погибших бойцов СВО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов погибших участников СВО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Закон запрещает работодателям по своей инициативе не сможет увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели ее супруга.
Исключение - женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы бойцов, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет России, должны быть уверены, что их права защищены, резюмировал спикер ГД.
Ранее запрет на увольнение действовал в отношении женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей.
Законопроект, предусматривающий запрет на увольнение всех вдов погибших бойцов СВО был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года депутатом Игорем Антропенко и сенатором Дмитрием Перминовым.