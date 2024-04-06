О мигрантах в России, токсичной валюте и "дырявом ведре" Центробанка РФ – Катасонов - 06.04.2024 Украина.ру
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О мигрантах в России, токсичной валюте и "дырявом ведре" Центробанка РФ – Катасонов
О мигрантах в России, токсичной валюте и "дырявом ведре" Центробанка РФ – Катасонов - 06.04.2024 Украина.ру
О мигрантах в России, токсичной валюте и "дырявом ведре" Центробанка РФ – Катасонов
Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с российской, украинской и европейской экономикой:
2024-04-06T15:40
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новости, видео, россия, мигранты, валюта, центробанк рф
Новости, Видео, Россия, мигранты, валюта, Центробанк РФ

О мигрантах в России, токсичной валюте и "дырявом ведре" Центробанка РФ – Катасонов

15:40 06.04.2024 (обновлено: 16:21 06.04.2024)
 
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Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с российской, украинской и европейской экономикой:
  • Об украинских атаках БПЛА по предприятиям и НПЗ в регионах России;
  • О состоянии энергетической системы Украины;
  • В каком состоянии сейчас находится экономика Украины?
  • Экономическая составляющая проблемы трудовой миграции в России;
  • Какие экономические потрясения ожидают Европу?
  • О национальной валюте, ключевой ставке и слухах об отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
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