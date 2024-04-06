- —Об украинских атаках БПЛА по предприятиям и НПЗ в регионах России;
- —О состоянии энергетической системы Украины;
- —В каком состоянии сейчас находится экономика Украины?
- —Экономическая составляющая проблемы трудовой миграции в России;
- —Какие экономические потрясения ожидают Европу?
- —О национальной валюте, ключевой ставке и слухах об отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
О мигрантах в России, токсичной валюте и "дырявом ведре" Центробанка РФ – Катасонов
15:40 06.04.2024 (обновлено: 16:21 06.04.2024)
Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию с российской, украинской и европейской экономикой: