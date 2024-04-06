https://ukraina.ru/20240406/1054347678.html
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ - 06.04.2024 Украина.ру
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
За сутки вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат. Такие данные обнародовало 6 апреля Министерство обороны Российской Федерации
2024-04-06T15:35
2024-04-06T15:35
2024-04-06T15:35
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Так, на Херсонском направлении ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Запорожской и Херсонской областей. В результате Киев потерял до 35 военных.На Купянском направлении украинские войска также лишились 35 солдат. Там подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.На Южнодонецком направлении российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Результат - потери противника составили свыше 90 военнослужащих.Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении. На этом участке фронта подразделения "Южной" группировки войск атаковали формирования 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное и Новое ДНР, а также Белогоровка Луганской Народной Республики.По последним данным Минобороны РФ, за все время спецоперации ВСУ потеряли более 444 тысяч военнослужащих.
https://ukraina.ru/20240406/1054347331.html
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новости, новости украины, украина, всу, потери, минобороны рф
Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, потери, Минобороны РФ
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
За сутки вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат. Такие данные обнародовало 6 апреля Министерство обороны Российской Федерации
Так, на Херсонском направлении ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Запорожской и Херсонской областей. В результате Киев потерял до 35 военных.
На Купянском направлении украинские войска также лишились 35 солдат. Там подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.
На Южнодонецком направлении российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Результат - потери противника составили свыше 90 военнослужащих.
Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении. На этом участке фронта подразделения "Южной" группировки войск атаковали формирования 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное и Новое ДНР, а также Белогоровка Луганской Народной Республики.
"ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 100 мм противотанковую пушку "Рапира", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
По последним данным Минобороны РФ, за все время спецоперации ВСУ потеряли более 444 тысяч военнослужащих.