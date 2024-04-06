https://ukraina.ru/20240406/1054347678.html

Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ

Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ - 06.04.2024 Украина.ру

Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ

За сутки вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат. Такие данные обнародовало 6 апреля Министерство обороны Российской Федерации

2024-04-06T15:35

2024-04-06T15:35

2024-04-06T15:35

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Так, на Херсонском направлении ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Запорожской и Херсонской областей. В результате Киев потерял до 35 военных.На Купянском направлении украинские войска также лишились 35 солдат. Там подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.На Южнодонецком направлении российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Результат - потери противника составили свыше 90 военнослужащих.Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении. На этом участке фронта подразделения "Южной" группировки войск атаковали формирования 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное и Новое ДНР, а также Белогоровка Луганской Народной Республики.По последним данным Минобороны РФ, за все время спецоперации ВСУ потеряли более 444 тысяч военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240406/1054347331.html

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