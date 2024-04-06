Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ - 06.04.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ - 06.04.2024 Украина.ру
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
За сутки вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат. Такие данные обнародовало 6 апреля Министерство обороны Российской Федерации
2024-04-06T15:35
2024-04-06T15:35
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Так, на Херсонском направлении ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Запорожской и Херсонской областей. В результате Киев потерял до 35 военных.На Купянском направлении украинские войска также лишились 35 солдат. Там подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.На Южнодонецком направлении российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Результат - потери противника составили свыше 90 военнослужащих.Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении. На этом участке фронта подразделения "Южной" группировки войск атаковали формирования 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное и Новое ДНР, а также Белогоровка Луганской Народной Республики.По последним данным Минобороны РФ, за все время спецоперации ВСУ потеряли более 444 тысяч военнослужащих.
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Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, потери, Минобороны РФ

Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ

15:35 06.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа кочующих огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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За сутки вооруженные силы Украины потеряли на фронте порядка 600 солдат. Такие данные обнародовало 6 апреля Министерство обороны Российской Федерации
Так, на Херсонском направлении ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Запорожской и Херсонской областей. В результате Киев потерял до 35 военных.
На Купянском направлении украинские войска также лишились 35 солдат. Там подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.
На Южнодонецком направлении российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Результат - потери противника составили свыше 90 военнослужащих.
Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении. На этом участке фронта подразделения "Южной" группировки войск атаковали формирования 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное и Новое ДНР, а также Белогоровка Луганской Народной Республики.
"ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 100 мм противотанковую пушку "Рапира", а также полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
По последним данным Минобороны РФ, за все время спецоперации ВСУ потеряли более 444 тысяч военнослужащих.
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15:05
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