ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено
15:05 06.04.2024 (обновлено: 15:42 06.04.2024)
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Российские военные поразили с помощью ракет и беспилотников предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации
"Ночью вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сообщении ведомства.
14:32ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИВооруженные силы России поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовились принять натовские самолеты F-16. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева
Также за прошедшие сутки российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства недалеко от Харькова, а также поразили живую силу и технику ВСУ в 133 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено:
- —583 украинских военных самолета;
- —270 вертолетов;
- —19 097 беспилотников;
- —497 зенитных ракетных комплексов;
- —15 699 танков и других боевых бронированных машин;
- —1264 боевые машины РСЗО;
- —8692 орудия полевой артиллерии и миномета;
- —20 676 единиц специальной военной автомобильной техники;
- —более 444 тысяч украинских военнослужащих и почти 5 тысяч иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.