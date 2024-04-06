ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено - 06.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено
ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено - 06.04.2024 Украина.ру
ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено
Российские военные поразили с помощью ракет и беспилотников предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации
2024-04-06T15:05
2024-04-06T15:42
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Также за прошедшие сутки российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства недалеко от Харькова, а также поразили живую силу и технику ВСУ в 133 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено:
https://ukraina.ru/20240406/1054346874.html
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новости, украина, впк, предприятие, удары, минобороны рф
Новости, Украина, ВПК, предприятие, удары, Минобороны РФ

ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено

15:05 06.04.2024 (обновлено: 15:42 06.04.2024)
 
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Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Российские военные поразили с помощью ракет и беспилотников предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации
"Ночью вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сообщении ведомства.
14:32
ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИВооруженные силы России поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовились принять натовские самолеты F-16. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева
Также за прошедшие сутки российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства недалеко от Харькова, а также поразили живую силу и технику ВСУ в 133 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено:
  • 583 украинских военных самолета;
  • 270 вертолетов;
  • 19 097 беспилотников;
  • 497 зенитных ракетных комплексов;
  • 15 699 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1264 боевые машины РСЗО;
  • 8692 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 20 676 единиц специальной военной автомобильной техники;
  • более 444 тысяч украинских военнослужащих и почти 5 тысяч иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.
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