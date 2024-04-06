https://ukraina.ru/20240406/1054347331.html

ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено

ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено - 06.04.2024 Украина.ру

ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, что уничтожено

Российские военные поразили с помощью ракет и беспилотников предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации

2024-04-06T15:05

2024-04-06T15:05

2024-04-06T15:42

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Также за прошедшие сутки российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства недалеко от Харькова, а также поразили живую силу и технику ВСУ в 133 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено:

https://ukraina.ru/20240406/1054346874.html

https://ukraina.ru/20240406/1054345482.html

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новости, украина, впк, предприятие, удары, минобороны рф