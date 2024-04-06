https://ukraina.ru/20240406/1054346874.html

ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ

ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ - 06.04.2024 Украина.ру

ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ

Вооруженные силы России поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовились принять натовские самолеты F-16. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева

2024-04-06T14:32

2024-04-06T14:32

2024-04-06T14:32

новости

f-16

самолет

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россия

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аэродромы

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Пару дней назад американское издание Politico процитировало высказывания высокопоставленных украинских офицеров, которые считают, что к моменту прибытия на Украину истребители F-16 уже не будут нужны на поле боя."Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны: они приходят, когда они уже не нужны... Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году, они не подойдут для 2024 года", - сказал высокопоставленный украинский офицер, отметив, что сейчас "Россия готова им противостоять".Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.

https://ukraina.ru/20240406/1054345482.html

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новости, f-16, самолет, удар, россия, вс рф, всу, аэродромы