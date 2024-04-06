ВС РФ уничтожили десант ВСУ, пытавшийся форсировать Днепр

Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие Надо понимать все риски, если мы летом полезем на тот же Киев по самому кратчайшему пути, как это было в 2022 году. Дойти-то мы дошли до Бровар, но не смогли коммуникации удержать. Партизанили фашисты разные против нас