ВС РФ уничтожили десант ВСУ, пытавшийся форсировать Днепр
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Артиллерия и ударные беспилотники РФ в ночь на 6 апреля поразили украинский десант, пытавшийся форсировать Днепр. Потери ВСУ составили до 30 военных. Информация об этом появилась в Телеграм-канале Минобороны РФ
"В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
Интересно, что накануне сеть облетело видео, на котором два вэсэушника прямо перед погрузкой в десантную лодку на правом берегу Днепра расстреляли двоих своих сослуживцев.
По мнению российских бойцов, конфликт между вэсэушниками мог возникнуть на фоне нежелания солдат форсировать Днепр. Река обстреливается российскими артиллеристами, поэтому для украинских солдат это почти гарантированный билет в один конец.
3 апреля, 06:00Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие Надо понимать все риски, если мы летом полезем на тот же Киев по самому кратчайшему пути, как это было в 2022 году. Дойти-то мы дошли до Бровар, но не смогли коммуникации удержать. Партизанили фашисты разные против нас