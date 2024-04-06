"Умные люди понимают, что это нереально": Washington Post указал, где просчитался Зеленский
Зеленский в НАТО
Американское издание Washington Post выпустило материал, в котором говорится, что на Украине критикуют упертую позицию Владимира Зеленского по возвращению страны к границам 1991 года
"Умные люди понимают, что это нереально. Политическое руководство должно было в какой-то момент скорректировать эту риторику", - приводит издание мнение неназванного украинского депутата.
В статье также отмечается, что в последние месяцы усилился пессимизм в отношении шансов Киева на победу на поле боя, чему виной, по версии Washington Post, нехватка живой силы и боеприпасов.
Зеленский многократно говорил, что намерен вернуть Украины к границам 1991 года, подчеркивая при этом, что позицию свою не поменяет ни при каких обстоятельствах.
Между тем, недавно в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил переговоры с Россией до выхода ВСУ на границы 1991 года.
Многие эксперты связали это с риторикой советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Вот, в частности, что сказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
"Позиция Салливана – это очень нехороший звоночек для Зеленского. Тем более что помощник президента и раньше говорил, что Украина уже одержит победу, не тогда, когда ее границы вернутся к линиям 1991 года, а когда боевые действия завершатся, и она останется "суверенной, демократической, свободной страной". Без Зеленского, разумеется. И хотя Салливан об этом и не говорил, но сам Зеленский недавно скорректировал свою прежнюю "твердокаменную" позицию и готов к переговорам о мире при нынешних границах Украины, которая потеряла где-то 20% территорий", - отметил Скачко.
Территории Украины в границах 1991 года составляли 603,5 тыс. км². В 2014-м эта цифра снизилась до 576,6 тыс. км². После начала СВО страна потеряла 22% территории и сохраняет контроль над 467 тыс. км².
1 апреля, 06:42Все потери Украины за 10 лет: территории и населениеНа фоне заявлений Зеленского о том, что границы 1991 года уже не важны для выхода на мирные переговоры, имеет смысл посмотреть, сколько земель и людей уже по факту потеряла Украина из-за безответственной политики постмайданных правительств после 2014 года и особенно за время СВО