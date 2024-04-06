https://ukraina.ru/20240406/1054345482.html

"Умные люди понимают, что это нереально": Washington Post указал, где просчитался Зеленский

"Умные люди понимают, что это нереально": Washington Post указал, где просчитался Зеленский - 06.04.2024 Украина.ру

"Умные люди понимают, что это нереально": Washington Post указал, где просчитался Зеленский

Американское издание Washington Post выпустило материал, в котором говорится, что на Украине критикуют упертую позицию Владимира Зеленского по возвращению страны к границам 1991 года

2024-04-06T12:28

2024-04-06T12:28

2024-04-06T12:28

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украина

the washington post

владимир зеленский

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В статье также отмечается, что в последние месяцы усилился пессимизм в отношении шансов Киева на победу на поле боя, чему виной, по версии Washington Post, нехватка живой силы и боеприпасов.Зеленский многократно говорил, что намерен вернуть Украины к границам 1991 года, подчеркивая при этом, что позицию свою не поменяет ни при каких обстоятельствах.Между тем, недавно в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил переговоры с Россией до выхода ВСУ на границы 1991 года.Многие эксперты связали это с риторикой советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Вот, в частности, что сказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Территории Украины в границах 1991 года составляли 603,5 тыс. км². В 2014-м эта цифра снизилась до 576,6 тыс. км². После начала СВО страна потеряла 22% территории и сохраняет контроль над 467 тыс. км².

https://ukraina.ru/20240401/1054221839.html

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