https://ukraina.ru/20240406/1054345340.html

В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин

В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин - 06.04.2024 Украина.ру

В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин

Неповрежденных строений в освобожденной Авдеевке не осталось, однако степень разрушения у жилых домов разная. Это значит, что часть из них удастся восстановить, а часть - придется снести. Такое заявление в интервью РИА Новости советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин

2024-04-06T11:55

2024-04-06T11:55

2024-04-06T11:55

новости

авдеевка

дом

восстановление

снос

ян гагин

денис пушилин

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Он добавил, что пока назвать процент непригодных к восстановлению строений сложно, критичность ситуации еще предстоит оценить специалистам.Ранее глава республики Денис Пушилин уже рассказывал СМИ о работах, которые проводятся в Авдеевке. В частности, на днях он отметил, что в городе уже определены первые 19 домов, которые имеют не столь значительные повреждения и могут быть реконструированы."Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш", - рассказал Пушилин.Он добавил, что большое количество местных жителей выразили желание остаться в городе, поэтому работы будут развернуты в ускоренном темпе, а также в населенном пункте начали работу фельдшерско-акушерские пункты.Авдеевка - северный пригород Донецка, ее российская армия освободила 17 февраля. Эксперты отметили, что это событие открывает для ВС РФ дальнейшие перспективы для полной денацификации всего региона.

https://ukraina.ru/20240325/1054084778.html

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новости, авдеевка, дом, восстановление, снос, ян гагин, денис пушилин