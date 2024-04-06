В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин - 06.04.2024 Украина.ру
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В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин
В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин - 06.04.2024 Украина.ру
В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин
Неповрежденных строений в освобожденной Авдеевке не осталось, однако степень разрушения у жилых домов разная. Это значит, что часть из них удастся восстановить, а часть - придется снести. Такое заявление в интервью РИА Новости советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин
2024-04-06T11:55
2024-04-06T11:55
новости
авдеевка
дом
восстановление
снос
ян гагин
денис пушилин
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Он добавил, что пока назвать процент непригодных к восстановлению строений сложно, критичность ситуации еще предстоит оценить специалистам.Ранее глава республики Денис Пушилин уже рассказывал СМИ о работах, которые проводятся в Авдеевке. В частности, на днях он отметил, что в городе уже определены первые 19 домов, которые имеют не столь значительные повреждения и могут быть реконструированы."Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш", - рассказал Пушилин.Он добавил, что большое количество местных жителей выразили желание остаться в городе, поэтому работы будут развернуты в ускоренном темпе, а также в населенном пункте начали работу фельдшерско-акушерские пункты.Авдеевка - северный пригород Донецка, ее российская армия освободила 17 февраля. Эксперты отметили, что это событие открывает для ВС РФ дальнейшие перспективы для полной денацификации всего региона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, дом, восстановление, снос, ян гагин, денис пушилин
Новости, Авдеевка, дом, восстановление, снос, Ян Гагин, Денис Пушилин

В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин

11:55 06.04.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Неповрежденных строений в освобожденной Авдеевке не осталось, однако степень разрушения у жилых домов разная. Это значит, что часть из них удастся восстановить, а часть - придется снести. Такое заявление в интервью РИА Новости советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин
"Скажем так, абсолютно целых домов в Авдеевке не осталось. То есть практически каждый дом получил разного рода повреждения и требует ремонта. Просто какие-то дома перспективно отреставрировать, отремонтировать, а какие-то использовать не получится по назначению, и, скорее всего, они будут снесены и построены просто заново", - сказал Гагин.
Он добавил, что пока назвать процент непригодных к восстановлению строений сложно, критичность ситуации еще предстоит оценить специалистам.
Ранее глава республики Денис Пушилин уже рассказывал СМИ о работах, которые проводятся в Авдеевке. В частности, на днях он отметил, что в городе уже определены первые 19 домов, которые имеют не столь значительные повреждения и могут быть реконструированы.
"Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш", - рассказал Пушилин.
Он добавил, что большое количество местных жителей выразили желание остаться в городе, поэтому работы будут развернуты в ускоренном темпе, а также в населенном пункте начали работу фельдшерско-акушерские пункты.
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"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении АвдеевкиВ ближайшее время в Авдеевке начнут восстанавливать жилье, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
Авдеевка - северный пригород Донецка, ее российская армия освободила 17 февраля. Эксперты отметили, что это событие открывает для ВС РФ дальнейшие перспективы для полной денацификации всего региона.
 
НовостиАвдеевкадомвосстановлениесносЯн ГагинДенис Пушилин
 
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