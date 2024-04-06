https://ukraina.ru/20240406/1054340819.html

Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУ

Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУ - 06.04.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУ

У США вроде бы была простенькая цель – сохранить НАТО. Но все шаги для его сохранения привели к росту конфронтации с Россией и Китаем, перенапряжению американских сил и кризису на Западе. Они сами же не могут победить страны, которые сами себе назначили оппонентами, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-04-06T10:38

2024-04-06T10:38

2024-04-06T10:38

интервью

россия

нато

сша

украина

мобилизация

югославия

владимир зеленский

запад

ссср

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, на днях исполнилось 75-лет со дня основания НАТО. Многие эксперты сходятся во мнении, что праздновать особенно нечего, поскольку этот военный блок лишь усилил кризисные тенденции. Как вы оцениваете его роль в прошлом? В каком он состоянии сейчас? Какие у него перспективы?- Насколько я понимаю, многие эксперты – это отечественные эксперты. Меня всегда умиляет, когда люди, которых на праздник не приглашали, рассказывают о том, что праздновать нечего, а потом возмущаются, когда другие говорят то же самое о наших праздниках. У нас свои праздники, у них – свои. Это их дело, что праздновать, что не праздновать.На самом деле НАТО оказался достаточно эффективным союзом, потому что вместе с другими механизмами Запада он смог сломать Советский Союз. Военное противостояние, которое обеспечивал НАТО, сыграло в этом большую роль. Все-таки постоянная гонка вооружений перегрузила советскую экономику, а это была одна из главных причин развала СССР.В этом смысле Западу есть, что праздновать.Конечно, после распада СССР НАТО как механизм потерял свою актуальность. Все, что происходит сейчас в мире – результат попытки США зацепиться за европейский континент при помощи НАТО. Объективно никакой необходимости в военном блоке уже не было. Но НАТО пришлось придумывать новые задачи, включая бомбардировку Белграда, где НАТО якобы выполняло миротворческую функцию. А именно это стало одним из действий Запада, которое в свое время насторожило Россию и положило конец медовому месяцу между Вашингтоном и Москвой.После этого даже ельцинская Россия стала более бдительно относиться к вопросам своей собственной безопасности. И уровень конфликтности между США и РФ стал только возрастать. Если раньше Америка могла похоронить нас в объятиях, то когда началась конфронтация, то стало понятно, что у Штатов больше нет аргументов, чтобы сломать Россию. Даже если у ядерной державы плохо с экономикой, то в политическом плане она все равно остается крайне весомым игроком на мировой арене, с которым надо считаться.Со временем Россия начала улучшать свое экономическое положение, а Америка наоборот – вошла в кризис. Это произошло в том числе из-за ее ставки на НАТО.Когда Югославию разбомбили, Альянсу нужно было найти новое приложение сил. Запад придумал, что зоной ответственности НАТО станет не только северная Атлантика, но и весь мир. А это уже насторожило весь мир. Мало ли, куда этот блок протянет свои шаловливые ручки, чтобы удовлетворить свои амбиции. Американцы вынуждены бил резко усилить силовое давление по всему периметру своих отношений, а это потребовало от них дополнительных ресурсов.В это же время США аннулировали идею о создании собственной европейской обороны. Они довели армии стран Европы до такого состояния, что без Штатов они сами по себе ничего не могут. То, что сейчас у Европы не хватает снарядов, работающей техники и личного состава, уходит корнями в 1990е, когда США решили резко ослабить европейскую компоненту НАТО, чтобы повысить свою значимость и убедить европейцев в том, что сохранение Альянса необходимо для обеспечения их безопасности.Резюмирую. У США вроде бы была простенькая цель – сохранить НАТО. Но все шаги для его сохранения привели к росту конфронтации с Россией и Китаем, перенапряжению американских сил и кризису на Западе. Они сами же не могут победить страны, которые сами себе назначили оппонентами. В результате нехорошо всем. И нам плохо, и им плохо. Но им хуже, чем нам.- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, анонсировал создание фонда военной помощи для Украины сроком на пять лет (это уже звучит странно) на сумму в 100 миллиардов евро. Потом стало известно, что далеко не все участники Альянса эту идею разделяют. Получится у него что-то из этого?- В НАТО всегда есть противоречия по поводу того или иного решения. Страны на это смотрят по-разному. Сам механизм нахождения в НАТО вынуждает их к поиску компромисса. Например, та же Венгрия всегда говорила, что она против любой помощи Украине. Следовательно, ее придется убеждать.В прошлый раз Запад пытался убедить Будапешт следовать его позиции, угрожая выгнать Венгрию из НАТО. Но если они выгонят Венгрию из НАТО, то это будет означать, что блок рассыпается.Когда распадалась Организация Варшавского договора, оттуда никто не успел убежать и никого исключать не стали (СССР его сам распустил). А если в НАТО кого-то исключат, то распад блока уже будет не удержать. Следовательно, придется как-то подкупать Орбана, обещая ему взамен помощи Украине миллиарды долларов для венгерской экономики. А это будут не виртуальные миллиарды. Орбан вырвет их с мясом.Проблема заключается в том, что в рамках Евросоюза согласовываются поставки каждого помидора. Они же угробили прибалтийскую молочку, чтобы не напрягать европейский рынок, где была голландская молочка. Так что любая уступка Венгрии будет трясти все здание ЕС.Так что у Запада нет времени, чтобы пройти всю процедуру европейских согласований. Это надо делать срочно, а срочно это сделать невозможно. А через год это будет никому ненужно. Это будут деньги для Украины, которая не оставила завещания.- Мало того, что у Зеленского не хватает денег. На этой неделе он снизил мобилизационный возраст для украинцев с 27 до 25 лет. Насколько эти два года могут ему помочь стабилизировать фронт?- Зеленскому не хватает не денег, а мозгов.Если ты вступаешь в боевые действия с государством, которое по определению превосходит тебя по экономике и демографии, единственный твой шанс на победу состоит в том, чтобы нанести противнику несопоставимые потери (больше, чем несешь ты). Это можно сделать только благодаря очень гибкой и талантливой обороне. А Зеленский решил победить Россию в наступлении. Потому что он думал, что Запад поддержит его всегда.Да, ты можешь сделать ставку на союзников. Если тебе помогут, тебе повезло. Но на любой войне ты должен рассчитывать только на себя.Зеленский рассуждал так: "Мы забросаем Россию трупами. Ну и что, что людей меньше? Во-первых, прямо сейчас мы можем мобилизовать больше, чем Москва. Во-вторых, Америка даст нам оружие. Мы получим ситуативное превосходство, и на этом превосходстве выиграем войну". Но история доказывает, что это невозможно не только с Россией. Это невозможно с Великобританией, которая вела на войны десятилетиями. Она шла на огромные жертвы для собственной торговли, чтобы победить, а потом компенсировать потерянное.Более того, после начала войны любое государство понимает, что армия будет подготовлена хуже, мобилизованных будет меньше, а техника ломается чаще. Чтобы устранить эти недостатки, тебе нужно время и собственная техническая база. У Украины ничего этого не было. Украина могла только накапливать ресурсы и в ходе талантливой обороны рассчитывать, что она может выкрутиться из этой ситуации.Но Украина решила не просто забросать Россию трупами. Украина решила еще и наступать, периодически забрасывая Россию трупами. А теперь она пытается наскрести по донышку новых солдат.Сами украинцы говорят, что они могут мобилизовать максимум 240 тысяч людей от 25 до 26 лет. Это они насчитали все мужское поколение из всех 42 миллионов человек, которые якобы находятся на их территории (на самом деле их там никогда не было). Так что этих людей уже не 240, а 120. И потом, как ни скреби, или окажется инвалидом, или откупится. И у вас будет уже не 120, а 80 тысяч. А их еще надо поймать и отправить на фронт. Для этого тоже нужны силы и время. Зато в России только в первые три месяца 2024 года на фронт пошло 100 тысяч добровольцев.Да, до 2024 года на фронте было численное превосходство Украины. Но затем стало расти численное превосходство России. К концу 2024 года оно станет вообще гомерическим. И потом, Украина несет большие потери. Масштаб этих потерь будет только увеличиваться, потому что у России увеличиваются технические возможности, а у Киева ухудшается эффективность и мотивация войск.Да, теоретически, Украина еще может поставить под ружье 2 миллиона человек. Но в самом начале СВО они говорили, что их мобилизационный потенциал составляет 5 миллионов человек. Где все эти люди? У них как был миллион, так и остался. Сейчас количество действующей украинской армии сократилось до 700 тысяч человек. И будет падать дальше.Как в такой концепции Зеленского Украина собирается побеждать?Она может и дальше заваливать Россию трупами. Но возможностей для этого становится все меньше и меньше. На фронте для ВСУ ситуация становятся все хуже и хуже. Сейчас трудно найти человека, который скажет, что Киев может победить или хотя бы продержаться.Проблема не в том, что Зеленский не сможет кого-то мобилизовать. Проблема в том, что он последовал по классическому украинскому принципу: "Мы погавкаем, а потом Запад за нас все сделает". Запад не сделал, и они остались у разбитого корыта.А поскольку они даже Пушкина не читали, вряд ли они поймут такое сравнение.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, нато, сша, украина, мобилизация, югославия, владимир зеленский, запад, ссср, венгрия