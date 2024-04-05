https://ukraina.ru/20240405/1054340465.html

Украинский институт нацпамяти сражается с империализмом, заседая в особняке русских дворян и КГБ

Украинский институт нацпамяти сражается с империализмом, заседая в особняке русских дворян и КГБ - 05.04.2024 Украина.ру

Украинский институт нацпамяти сражается с империализмом, заседая в особняке русских дворян и КГБ

На днях институт Национальной памяти Украины назначил русского советского писателя, киевлянина Михаила Булгакова "украинофобом" и "имперцем"

2024-04-05T19:20

2024-04-05T19:20

2024-04-05T21:15

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Не то чтобы неожиданное, но вымученное решение было принято после долгих лет сомнений: от деятелей культуры, в советское время родившихся или живших на территории УССР, до последнего старались не отказываться, но с Булгаковым все-таки не сдержались."Писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителях", – сказано в "обличительном" материале УИНП.Пофантазировав на тему того, что думал бы Булгаков об Украине, если бы жил в наши дни, эксперты института пришли к выводу, что "из всех русских писателей того времени он стоит ближе всего к кремлёвскому оправданию этноцида в Украине", что бы это ни значило.Заключение у них получилось прямо-таки блестящее:В общем, стандартный для УИНП вывод: империалист, ратующий за коммунизм, ничего необычного.На решение института отреагировал основатель музея Булгакова в Киеве Анатолий Кончаковский."В их выводе все выдумано, это брехня. Документ составлял человек, который не разобрался в вопросе. То, что Булгаков является "имперцем" и "украинофобом", что его отец был таким, не соответствует действительности.Они сравнивают высказывания героев Булгакова с его мнением. Но художественное произведение — это вымысел. В письмах и дневниках Булгакова нет доказательств того, что он был против Украины. Конечно, мы будем по этому поводу апеллировать, жаловаться. Это не документ, а бумага, которая не стоит выеденного яйца", — сказал он в комментарии украинскому изданию "СтранаUA".Интересную деталь, рассуждая на эту тему, подметил днепропетровчанин, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский:"Кстати, сам-то институт национальной памяти уютно сидит в бывшем особняке имперца графа Уварова, позднее ставший помещением ЧК, а далее НКВД. И не поверите: ничего, не жмёт колониальное наследие, даже пыточной подвал никак не мешает работать, всё устраивает", — написал он в своем телеграм-канале.И – действительно. Стоит только открыть историю особняка, в котором комфортно разместился УИНП, как некоторые двойные стандарты "экспертов" института становятся более чем очевидны.Улица Липская – страшно подумать! – некогда носила название Екатерининская в честь императрицы Екатерины Второй, а после – Розы Люксембург.Графиня Наталья Федоровна Уварова, для которой архитектор Павел Голландский и спроектировал особняк, была женой Сергея Сергеевича Уварова, бердичевского уездного предводителя дворянства, директора Киевского отделения Российского музыкального общества.В отличие от Булгакова, Уварова как раз можно было бы при желании обвинить в "империализме": он состоял в императорском Министерстве иностранных дел, затем – в Министерстве внутренних дел, был предводителем дворянства и, страстно влюбленный в академическую музыку, устаивал в Киеве и губернии концерты выдающихся столичных музыкантов.В гостях у Уваровых в 1916 году в особняке побывала великая княгиня Ксения Александровна – сестра последнего российского императора. Уже через год, в 1917, усадьба была продана коммерческому советнику Николаю Попову.После Великой Октябрьской революции – во время Гражданской войны и после нее, особняк оставался в самом центре исторических событий. Во время оккупации Киева немцами в 1918 усадьбу занял фельдмаршал Герман фон Эйхгорн, которого здесь же, напротив особняка 30 июля 1918 года убил, бросив бомбу левый эсер Борис Донской. Тоже, между прочим, киевлянин."Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма! Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже и извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала…", – описал этот эпизод Булгаков в "Белой гвардии".Дальше – хуже.С установление в городе советской власти, в здании особняка обосновался Народный Комиссариат Внутренних Дел (НКВД), потом – КГБ.Расследуя "преступления режима", СБУ в 2009 году сообщала о 14 191 жертвах репрессий, захороненных в Быковне под Киевом."В 1936 году в Быковне был создан спецобъект, который строго охранялся НКВД, а уже 20 марта 1937 года президиумом Киевского городского совета в 2 часа ночи было принято тайное постановление об отводе и отграничении земли для специальных потребностей. Эта земля стала местом захоронений для расстрелянных в Киеве по решению судов и внесудебных органов.Приговоры выполнялись в подвалах помещения Киевского областного управления НКВД (сейчас там Украинский институт национальной памяти, ул. Липская, 16), откуда тела ночью отвозили в Быковню", – сообщил тогда сотрудник Отраслевого государственного архива СБУ профессор Василий Даниленко.Об этом в сегодняшнем Институте нацпамяти, вероятно, уже не помнят, как не помнят и о речи президента Владимира Зеленского, сказанной им в 2021 году по поводу слухов в СМИ о запрете книг Булгакова:"Начну сегодня с цитаты нашего украинского писателя, которого мы, как и наши украинские территории, никому не собираемся отдавать или дарить. Это Михаил Булгаков. Цитата на языке оригинала: "Не читайте перед обедом советских газет". И позвольте дополнить, уважаемые зрители, классику: "Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы". Ну, если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни", - заявлял Зеленский 5 февраля 2021 года.Очевидно, что доберутся и до книг.Чем продиктовано настолько варварское отношение к своей истории – неизвестно, но развернувшаяся против Булгакова кампания напоминает войну с другим киевским памятником культуры – Аркой Дружбы Народов, которую переименовали в "Арку Свободы украинского народа", а скульптурную композицию, изображавшую русского и украинца с серпом и молотом в руках – снесли.Но страшнее был не демонтаж скульптуры, а слова ее создателя, архитектора Сергея Миргородского, отрекшегося от своего творения:"Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена. Поэтому этот памятник, как дружба великих народов когда-то, превращается во вражду Украины и России. А иметь памятник вражды – это грех."Впрочем, у самих киевлян никто ничего не спросил, а они выразили свое мнение еще в 2018 году, когда было проведено голосование за снос Арки и перименование парка Дружбы Народов. И мнение это было очевидным:Против. P.S.: 5 апреля глава УИНП Антон Дробович внезапно прозрел и заявил: "От того, что мы закроем музей Булгакова в Киеве, он не исчезнет в мире. Если мы хотим бороться за то, что украинцы формируют смыслы (...) мы не можем сложить кавычки и выбросить его из нашего дискурса, а потом обижаться, что не можем ни на что повлиять. Я бы рекомендовал иметь голос в этой мировой дискуссии".В общем, уничтожать музей пока не будут.

https://ukraina.ru/20240317/1028819797.html

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Мария Нестерова

киев, украина, михаил булгаков, владимир зеленский, максим бужанский, кгб, нквд, история, история украины