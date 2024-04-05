https://ukraina.ru/20240405/1054340028.html

НАТО и теракты в России. Итоги 5 апреля на Украине

НАТО и теракты в России. Итоги 5 апреля на Украине - 05.04.2024 Украина.ру

НАТО и теракты в России. Итоги 5 апреля на Украине

Стали известны новые подробности сорванного теракта с иконами и взрывчаткой

2024-04-05T18:01

2024-04-05T18:01

2024-04-05T18:01

эксклюзив

хроники

россия

украина

теракт

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/02/1054251465_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_f5f0122e9b67cb8a4da4744501edd1fc.jpg

Историк Александр Дюков указал на детали в деле с предотвращённым терактом с иконами."Интересен маршрут, по которому тащили взрывчатку, вмонтированную в иконы. Маршрут следующий: Украина, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, ну и из Латвии попытались ввезти с Россию", - напомнил Дюков.Историк обратил особое внимание на иконы."На видео, которое распространено Центром общественных связей ФСБ мы можем увидеть, что это за иконы. Икон много - более 400, и иконы очень интересные. Я поискал, где на Украине продаются такие иконы. Они продаются в одном из самых крупных магазинов — оптово-розничный магазин церковной утвари "Афон", который зарегистрирован в Киеве, но имеет полуофициальные филиалы во многих украинских регионах, в частности, магазинчик этого оптово-розничного церковного магазина "Афон" находится в Черновцах. Именно из Черновцов иконы привезли в Румынию - на распространённом ФСБ видео мы видим этикетку, которая была приклеена на коробку с иконами. Там чётко видно, что адрес отправителя Черновцы. Из Черновцов привезли иконы в Румынию, куда — неизвестно, и дальше выгрузили на склад", - указал Дюков.По его словам, это известно в т.ч. и благодаря показаниям задержанного водителя. Дюков также обратил внимание на его личность."Откуда это известно? Задержан водитель, который вёз этот груз. Водитель оказался не из Украины. Водитель оказался из Молдавии, скорее всего, из Приднестровья. У него двойное гражданство — молдавское и российское, а на автомобиле, который вёз груз, так называемые нейтральные номера. Это номера, которые молдавская полиция выдаёт транспорту Приднестровской республики непризнанной. И вот этот самый молдаванин-приднестровец на машине с приднестровскими номерами он забирал иконы со склада в Румынии и потом уже вёз в Россию. На самом деле, конечно, всё это сделано специально: и приднестровские номера, и человек с российским гражданством — всё сделали так, чтобы подозрений было поменьше. И, скорее всего, водителя использовали втёмную. Точно так же, как втёмную в своё время использовали водителя при первом теракте на Крымском мосту. Специально отобрали такую машину и такого человека, которые вызвали бы поменьше подозрений", - отметил историк.Он призвал внимательнее присмотреться к той европейской стране, из которой и начали своё путешествие начинённые взрывчаткой иконы."Теперь вернёмся к Румынии и к складу. Смотря на этикетку, которая была приклеена на коробку с иконами при доставке её из Украины в Румынию, мы обнаруживаем, что эта посылка перевозилась обычной почтой. Даже заплатили за перевозку чуть больше 1100 грн ( - Ред.) за коробку. Границу с территории Украины на территорию Румынии всё это таким образом провозили обычной почтой. И я могут с абсолютной убеждённостью сказать, что при перевозке обычной почтой эти иконы вряд ли были заминированы. Их доставили в Румынию и уже там начинили взрывчаткой. Вот это очень важная вещь. Принципиально важная вещь потому, что одно дело, когда взрывчаткой иконы начиняют на Украине — ну, что с них взять. А совсем другое, когда теракт готовится на территории Румынии. Румыния сейчас — это крупнейший хаб НАТО. Идут через Румынию поставки вооружений и военной техники на Украину. И оружия, и взрывчатки в Румынии очень много", - подчеркнул Дюков.По его словам, то, что иконы заминировали в Румынии — очевидно."И на самом деле абсолютно логично, что не нужно тащить взрывчатку сначала на Украину, потом с Украины как-то провозить. Гораздо проще привезти из Украины иконы, купленные в крупнейшем оптово-розничном магазине церковной утвари, и уже в Румынии, где-нибудь на НАТОвской базе или около неё начинить их взрывчаткой и дальше отправить по маршруту в Россию. Вот у нас очень часто говорят, как спецслужбы ЕС могли пропустить грузовик с заминированными иконами через столько стран. Ну, на самом деле здесь ничего странного. Контроль осуществляется на границах внутри Шенгенской зоны выборочно. Так что проехать грузовик вполне мог — не обязательно здесь искать теорию заговора. А вот снаряжение взрывных устройств для совершения терактов на территории ЕС, на территории Румынии — вот это гораздо более серьёзная вещь", - резюмировал историк.Днём 5 апреля стало известно, что таможня соседней с Румынией Венгрии не располагает официальной информации о контрабанде икон, начинённых взрывчаткой."Мы не располагаем официальной информацией по этому инциденту", - сообщили в Таможенной и налоговой службе Венгрии в комментарии РИА Новости.В тот же день объединённая пресс-служба судов Псковской области сообщила, что Псковский городской суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах через российскую границу до 29 июня."Псковский городской суд рассмотрел ходатайство СО УФСБ по Псковской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, причастного, по версии органов следствия, к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ. <...> Суд удовлетворил ходатайство, продлив меру пресечения до 29 июня включительно", — говорилось в релизе.Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего с Украины через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию в Россию, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Также сообщили о задержании лица, "причастного к совершению преступления".Примечательно, что в последнее время украинские спецслужбы стали использовать заминированную церковную утварь даже для адресного террора."Мне тут пишут, что украинцы активно рассылают нашим военным иконы со взрывчаткой. Вот пример такой посылки. Адрес, кстати, абсолютно реальный. Там находится Клинцовская епархия, а рядом Никольская церковь, где меня крестили. Такое вот мрачное совпадение. В общем будьте бдительны", - сообщил публицист Свят Павлов 4 апреля у себя в телеграм-канале, опубликовав фото одной из посылок.Кроме того, 5 апреля появились новые данные о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле".Следственный комитет России сообщил об обнаружении в телефоне одного из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" фотографий с Украины."Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению. По указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места совершения нападения. Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашёл на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Всё это обвиняемый подтвердил в своих показаниях. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", – указывалось в сообщении СК РФ.К сообщению были прикреплены соответствующие фотографии.Как отмечалось, указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершённым террористическим актом и проведением специальной военной операции.В СК РФ также сообщили, что продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.Примечательно, что накануне теракта посольство США в РФ и МИД Великобритании предостерегли своих граждан от посещения массовых мероприятий в Москве. Позднее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что СВР получила определённые сведения от американской стороны о возможных угрозах теракта в "Крокус Сити Холле", но информация была слишком общей. Как отмечали американские СМИ, причина такой подачи информации могла быть в том, что спецслужбы США не хотели раскрывать свои источники.

https://ukraina.ru/20240405/1054329353.html

https://ukraina.ru/20240405/1054320947.html

https://ukraina.ru/20240404/1054313753.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, теракт, нато